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10 मिनिटांसाठी तोंडात तंबाखू ठेवणंही धोकादायक; तोंडाच्या कर्करोगाचा वाढू शकतो धोका
फक्त 10 मिनिटांसाठी तंबाखू (Tobacco) तोंडात ठेवणेसुद्धा आरोग्यासाठी अत्यंत धोकादायक आहे आणि यामुळं तोंडाच्या कर्करोगाचा (Oral Cancer) धोका मोठ्या प्रमाणावर वाढतो.
Published : August 9, 2026 at 8:22 PM IST
पुणे : दीर्घकाळ कामाची शिफ्ट, कामाचा ताण किंवा थकवा यामुळं अनेकजण काही मिनिटांसाठी तोंडात तंबाखू (Tobacco) ठेवतात. तंबाखू दिवसभर सेवन करत नसल्यानं ही सवय निरुपद्रवी असल्याचं अनेकांना वाटतं. अनेकांना असं वाटतं की, ते दिवसभर तंबाखूचं सेवन करत नसल्यामुळं, थोड्या वेळासाठी तोंडात ठेवल्यानं काही नुकसान होणार नाही. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते तंबाखूचा कोणताही प्रकार सुरक्षित नाही. तंबाखू तोंडातील एकाच भागाच्या सतत संपर्कात राहिल्यानं त्या भागातील पेशींना नुकसान होऊ शकतं.
तोंडात पांढरे किंवा लाल चट्टे : पुण्यातील कोथरूड येथील सह्याद्री रुग्णालयातील सल्लागार वैद्यकीय ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. राहुल पाथाडे यांच्या मते, तंबाखूमुळं तोंडाच्या आतील भागाला हळूहळू इजा होऊ शकते. तोंडात पांढरे किंवा लाल चट्टे दिसणं, त्वचा कडक होणं आणि तोंड उघडताना अडचण येणं यांसारखी लक्षणे दिसू शकतात. काही परिस्थितींमध्ये हे बदल पुढे गंभीर स्वरूप धारण करू शकतात.
प्रत्येक व्रण सामान्य नसतो : तोंडात व्रण होणं ही सामान्य बाब असू शकते. मसालेदार पदार्थ, चुकून चावणे किंवा काही पोषक घटकांची कमतरता यामुळं होणारे अनेक व्रण साधारणपणे एक-दोन आठवड्यांत बरे होतात. मात्र, एखादा व्रण तीन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ टिकत असेल, वारंवार त्याच ठिकाणी होत असेल, त्याभोवती पांढरे अथवा लाल डाग दिसत असतील, तर त्याकडं दुर्लक्ष करू नये. तोंडाच्या कर्करोगाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात नेहमीच वेदना होतील असं नाही. अनेकदा, वरवर पाहता निरुपद्रवी वाटणारा पण बराच काळ टिकणारा व्रण हे त्या आजाराचं पहिलं लक्षण असतं. त्यामुळं दीर्घकाळ टिकणाऱ्या व्रणाची तज्ज्ञांकडून तपासणी करून घेणं महत्त्वाचं आहे.
तंबाखूमुळं तोंडाला कसं नुकसान होतं? : गालाच्या आतील बाजूस तंबाखू ठेवली असता तोंडातील नाजूक त्वचा निकोटीन आणि तंबाखूमधील विविध हानिकारक रसायनांच्या संपर्कात येते. ही सवय वारंवार केल्यास पेशींमध्ये बदल होऊ शकतात. कालांतराने हे बदल पांढरे किंवा लाल चट्टे, न भरून येणारे व्रण किंवा इतर असामान्य बदलांच्या स्वरूपात दिसू शकतात. काही प्रकरणांमध्ये तोंडाच्या कर्करोगाचा धोका वाढू शकतो. विशेषता तंबाखू ज्या ठिकाणी ठेवली जाते, त्याच भागात बदल दिसण्याची शक्यता असल्यानं अशा लक्षणांकडं दुर्लक्ष करू नये.
कोणाला अधिक सतर्क राहण्याची गरज? : डॉ. राहुल पाथडे म्हणतात की, दीर्घकाळ काम करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये ही सवय आढळू शकते. ट्रक चालक, सुरक्षा रक्षक, कारखान्यातील कामगार, शेतमजूर तसेच जास्त तास काम करणाऱ्या इतर व्यक्तींमध्ये तंबाखूचं सेवन करण्याचं प्रमाण आढळतं. धूम्रपान करत नसल्यामुळं गुटखा, खैनी, जर्दा किंवा इतर तंबाखूजन्य पदार्थ तुलनेने सुरक्षित असल्याचं काहींना वाटतं. मात्र, तंबाखूजन्य पदार्थ देखील तोंडाच्या कर्करोगाचं एक प्रमुख कारण आहे.
डॉक्टरांचा सल्ला कधी घ्यावा? : डॉ. राहुल पाथडे यांच्या मते, तोंडातील अल्सर तीन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ टिकत असल्यास, तोंडात गाठ जाणवत असल्यास, पांढरे किंवा लाल डाग दिसत असल्यास, तोंड उघडण्यास अडचण येत असल्यास किंवा बोलताना अथवा गिळताना त्रास होत असल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. तोंडाच्या तपासणीत संशयास्पद बदल आढळल्यास डॉक्टर बायोप्सीचा सल्ला देऊ शकतात. बायोप्सी ही रोगाचे अचूक निदान करण्यासाठी केली जाणारी महत्त्वाची तपासणी आहे.
लवकर निदान झाल्यास उपचार सोपे होऊ शकतात : डॉ. राहुल पाथडे म्हणतात की, तोंडाच्या कर्करोगाचे लवकर निदान झाल्यास उपचारांचे परिणाम चांगले मिळण्याची शक्यता वाढते. तसेच बोलणे, खाणे आणि चेहऱ्याची सामान्य कार्ये मोठ्या प्रमाणात टिकवून ठेवता येतात. आजाराची अवस्था आणि प्रकार यानुसार शस्त्रक्रिया, रेडिओथेरपी किंवा इतर उपचारपद्धतींचा वापर केला जाऊ शकतो. तंबाखू काही मिनिटांसाठीच तोंडात ठेवली तरी ती सुरक्षित मानता येत नाही. त्यामुळं तंबाखूचे सेवन टाळणं आणि तोंडात दीर्घकाळ टिकणारे कोणतेही असामान्य बदल दिसल्यास वेळ न दवडता डॉक्टरांचा सल्ला घेणं महत्त्वाचं आहे.
(Declaration- वरील माहिती केवळ जनजागृती आणि शैक्षणिक उद्देशांसाठी आहे. कोणतीही लक्षणे आढळल्यास किंवा आरोग्याविषयी शंका असल्यास स्वतः उपचार न करता तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.)
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