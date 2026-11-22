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मुलांच्या खोकला-सर्दीकडं दुर्लक्ष करू नका; न्यूमोनियाचा असू शकतो धोका!
मुलांमधील खोकला, सर्दी आणि तापाकडं दुर्लक्ष करू नका. वेगाने श्वास घेणं आणि खाण्यास त्रास होणं ही न्यूमोनियाची लक्षणे असू शकतात.
Published : November 22, 2026 at 6:04 PM IST
हैदराबाद : हवामानातील बदलांमुळं मुलांना खोकला, सर्दी आणि ताप येणं सामान्य आहे. पालक अनेकदा ही लक्षणे सामान्य विषाणू संसर्गाची समजून घरीच मुलांची काळजी घेतात. मात्र, मूल नेहमीपेक्षा वेगाने श्वास घेत असेल, श्वास घेताना त्याच्या बरगड्या आत ओढल्या जात असतील किंवा त्याला खाण्या-पिण्यास त्रास होत असेल, तर त्याकडं सामान्य सर्दी समजून दुर्लक्ष करू नका. ही लक्षणे न्यूमोनियाचा गंभीर धोका असू शकतो, असा इशारा जयपूर येथील नारायणा हॉस्पिटलचे सल्लागार फुफ्फुसरोगतज्ज्ञ डॉ. हर्षिल अलवानी यांनी दिला.
जीवाणू किंवा विषाणूंमुळं होतो संसर्ग : न्यूमोनिया हा फुफ्फुसांचा संसर्ग असून, तो जीवाणू किंवा विषाणूंमुळं होऊ शकतो. या संसर्गामुळं फुफ्फुसांमधील लहान हवेच्या पिशव्यांना सूज येते आणि त्या द्रवाने भरतात. परिणामी, मुलांना श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो. शरीराला पुरेसा ऑक्सिजन मिळण्यात अडथळा निर्माण होतो.
मुलांच्या श्वासोच्छ्वासाकडं लक्ष ठेवा : लहान मुलांना श्वास घेण्यास त्रास होत असल्याचं नेहमीच सांगता येत नाही. त्यामुळं पालकांनी मुलांच्या वागणुकीकडं आणि श्वासोच्छवासाच्या पद्धतीकडं बारकाईनं लक्ष दिलं पाहिजे. मूल नेहमीपेक्षा वेगानं श्वास घेत असेल, श्वास घेताना त्याच्या नाकपुड्या फुलत असतील किंवा छाती व बरगड्यांभोवतीचा भाग आतल्या बाजूला ओढला जात असेल, तर ही धोक्याची लक्षणे असू शकतात. याशिवाय, मूल खाण्यास नकार देऊ शकतं, नेहमीपेक्षा अधिक सुस्त दिसू शकतं किंवा खेळण्यात रस दाखवू शकत नाही. गंभीर परिस्थितीत मुलाचे ओठ किंवा जीभ निळसर पडू शकते. अशी लक्षणे आढळल्यास तातडीनं डॉक्टरांशी संपर्क साधणं आवश्यक आहे.
कोणत्या मुलांना अधिक धोका? : डॉ. हर्षिल अलवानी यांच्या मते, पाच वर्षांखालील मुलांना न्यूमोनियाचा धोका अधिक असतो. मुदतपूर्व जन्मलेली बाळे, कुपोषित मुले आणि ज्यांचे लसीकरण पूर्ण झालेले नाही, अशा मुलांनाही संसर्गाचा धोका जास्त असतो. घरातील धूर तसेच पर्यावरणातील प्रदूषणाच्या संपर्कात आल्यानं मुलांच्या श्वसन आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
प्रत्येक न्यूमोनियासाठी प्रतिजैविकांची गरज असते का? : न्यूमोनिया जीवाणू आणि विषाणू या दोन्हींमुळं होऊ शकतो. जीवाणूजन्य न्यूमोनियाच्या उपचारांसाठी डॉक्टर प्रतिजैविके देऊ शकतात. मात्र, विषाणूजन्य संसर्गावर प्रतिजैविके प्रभावी ठरत नाहीत. त्यामुळं डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय मुलांना प्रतिजैविके देणं किंवा औषधोपचार मध्येच थांबवणं हानिकारक ठरू शकतं.
संरक्षणासाठी काय करावं? : मुलांना वयानुसार योग्य असलेल्या सर्व लसी मिळतील याची खात्री करा. यामध्ये न्यूमोकोकल लसीचा समावेश आहे, जी न्यूमोनियाच्या काही प्रकारांपासून संरक्षण देते. याव्यतिरिक्त, पहिले सहा महिने केवळ स्तनपान, पौष्टिक आहार देणं, हातांची चांगली स्वच्छता राखणं आणि मुलांना सिगारेट किंवा स्टोव्हच्या धुरापासून दूर ठेवणं हे देखील आवश्यक आहे.
(Disclaimer - येथे दिलेली आरोग्यविषयक माहिती आणि सूचना केवळ शैक्षणिक उद्देशांसाठी आहेत. आम्ही ही माहिती वैज्ञानिक संशोधन, अभ्यास आणि वैद्यकीय व आरोग्य तज्ञांच्या शिफारशींच्या आधारे देत आहोत. या सूचनांचे पालन करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घेणे उत्तम राहील.)
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