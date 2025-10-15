ETV Bharat / health-and-lifestyle
साखर-गूळ न वापरता अशाप्रकारे तयार करा दिवाळी स्पेशल ड्रायफ्रुट्स बर्फी
दिवाळीसाठी गोड-धोड पदार्थ तयार करण्यात महिला व्यस्त आहेत. तुम्ही देखील साखर आणि गूळाचा वापर न करता घरीच दिवाळी स्पेशल ड्रायफ्रुट्स बर्फी तयार करू शकता.
Published : October 15, 2025 at 7:54 PM IST
Diwali 2025 special Burfi Recipe: लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वच दिवाळी सणाची आतुरतेने वाट पाहत असतात. दिवाळी हा केवळ फटाक्यांचाच सण नसून मिठाईचाही सण आहे. कारण दिवाळीसाठी बरेच लोक घरी विविध मिठाई बनवतात आणि मित्रांना, कुटुंबातील सदस्यांनाही पाठवतात. प्रत्येक घरामध्ये विविध प्रकारचे गोड पदार्थ तयार केले जातात. परंतु मिठाई तयार करण्यासाठी साखर, गूळ इत्यादी गोष्टी अनिवार्य आहेत. मात्र, त्याशिवायही तुम्ही खूप चविष्ट मिठाई बनवू शकता. सुक्या मेव्यापासून तयार करण्यात आलेली मिठाई मधुमेहींपासून सर्वंच जण खाऊ शकतात. आज आम्ही तुमच्या करिता एक स्वादिष्ट सुक्या मेव्याच्या बर्फीची रेसिपी घेऊन आलोय. ही मिठाई तुम्ही कमी वेळात तयार करू शकता शिवाय याची रेसिपी देखील सोपी आहे. विलंब न करता सुक्या मेव्याची बर्फी कशी तयार करायची ते पाहूया.
आवश्यक साहित्य
- तूप - पुरेसं
- बदामाचे तुकडे - एक चतुर्थांश कप
- काजू - एक चतुर्थांश कप
- पिस्ता - 2टेबलस्पून
- हरभरा - 1 टेबलस्पून
- भोपळ्याच्या बिया - 2 चमचे
- सूर्यफूल बियाणे - 2 चमचे
- मनुका - 2 टेबलस्पून
- अंजीर - 2 टेबलस्पून
- किसलेले सुके नारळ - एक चतुर्थांश कप
- वेलची पावडर - अर्धा चमचा
- बिया नसलेले खजूर - एक चतुर्थांश किलो
- जायफळ पावडर - चिमूटभर
- खसखस - अर्धा चमचा
तयारीची पद्धत
- बदाम, काजू यांचे पातळ तुकडे करा तसंच पिस्ता आणि अंजीरचेही तुकडे करुन बाजूला ठेवा.
- आता गॅसवर एक पॅन ठेवा त्यात तूप घाला आणि बारीक केलेले बदाम, काजू,पिस्ता आणि अंजीरचे तुकडे घाला आणि परतून घ्या.
- हलके भाजल्यानंतर, त्यात, सूर्यफूल, भोपळ्याच्या बिया घाला आणि मंद आचेवर थोडा वेळ परतून घ्या.
- बिया भाजल्यानंतर त्यात मनुके, अंजीरचे तुकडे घालून परतून घ्या.
- आत मिश्रणात कोरड्या नारळाचे तुकडे घाला आणि स्टोव्ह बंद करा. तसंच मिश्रणात वेलची पावडर घाला आणि एका प्लेटमध्ये मिश्रण थंड होण्यासाठी ठेवा.
- आता खजूर मिक्सर जारमध्ये घाला आणि शक्य तितका बारीक वाटून घ्या.
- पुन्हा गॅस चालू करा आणि एका पॅनमध्ये 1 टेबलस्पून तूप घाला. तूप गरम झाल्यानंतर, त्यात खजूराची पेस्ट घाला आणि मंद आचेवर तळा.
- खजूर पेस्ट तुपामध्ये मिसळल्यानंतर, तळलेले ड्रायफ्रूट फ्लेक्स, जायफळ पावडर घाला आणि चांगले मिसळा.
- सर्व सुकामेवा, खजूर पेस्ट मिसळल्यानंतर, हे मिश्रण एका प्लेटमध्ये घ्या आणि थंड होऊ द्या.
- त्याच पॅनमध्ये खसखस घाला आणि ते गरम होईपर्यंत तळा आणि गॅस बंद करा.
- सुक्या मेव्याचे मिश्रण गरम झाल्यावर, एका हाताने सर्वकाही एकत्र करा.
- सुक्या मेव्याचे मिश्रण एका प्लेटवर ठेवा आणि लाटून घ्या.
- मिश्रण एकसारखं लाटून झाल्यास ते रोल बटर पेपर किंवा अॅल्युमिनियम फॉइलमध्ये रोल करा आणि अर्धा तासाकरिता फ्रीजमध्ये ठेवा.
- त्यानंतर, ते बाहेर काढा आणि कापून घ्या. चविष्ट आणि आरोग्यदायी ड्रायफ्रूट बर्फी तयार आहे. आवडत असेल तर वापरून पहा.