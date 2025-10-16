ETV Bharat / health-and-lifestyle

पाच दिवस साजरी होणारी दिवाळी कोणत्या दिवशी साजरी होणार?

दिवाळी का साजरी केली जाते? ती किती दिवस चालते? या वर्षी ती कधी आहे? या लेखात अधिक जाणून घ्या...

पाच दिवस साजरी होणारी दिवाळी कोणत्या दिवशी साजरी होणार? (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 16, 2025 at 3:31 PM IST

DIWALI 2025: दिवाळी हा हिंदू धर्मातील सर्वात मोठ्या सणांपैकी एक आहे. देशभरात दिवाळी साजरी केली जाते, हा सण वाईटावर चांगल्याच्या विजयाचे प्रतीक आहे. या दिवशी भगवान राम, रावणाचा वध केल्यानंतर, १४ वर्षांच्या वनवासानंतर, त्यांची पत्नी सीता आणि भाऊ लक्ष्मण यांच्यासह अयोध्येत परतले. अयोध्येच्या लोकांनी रामाचं स्वागत करण्यासाठी संपूर्ण शहर दिव्यांनी सजवले, ज्यामुळे दिवाळीचा उत्सव सुरू झाला. या परंपरेचे पालन करून, लोक अजूनही त्यांची घरे दिव्यांनी सजवतात आणि भगवान रामाचे स्वागत करतात.

याव्यतिरिक्त, दिवाळीच्या दिवशी, लोक देवी लक्ष्मीला प्रसन्न करण्यासाठी त्यांची घरे स्वच्छ करतात आणि दिवे लावतात, येत्या वर्षात संपत्ती, समृद्धी आणि आनंद मिळावण्यासाठी लक्ष्मीचा आशीर्वाद घेतात. मात्र, दिवाळी हा एक दिवसाचा सण नाही. हा पाच दिवसांचा एक भव्य उत्सव आहे. दिवाळीच्या वेळेबद्दल आणि ती पाच दिवस कशी चालते याबद्दल अधिक जाणून घ्या या लेखात...

2015 ची दिवाळी कधी आहे?

या वर्षी, दिवाळी 20 ऑक्टोबर 2025 रोजी साजरी केली जाईल. दिवाळी लक्ष्मी पूजेचा प्रदोष काळ मुहूर्त संध्याकाळी 7:08 ते 8:18 पर्यंत आहे आणि निशिता काळ मुहूर्त रात्री 11:41 ते 12:31 पर्यंत आहे.

दिवाळी पाच दिवस साजरी केली जाते

दिवाळी पाच दिवस साजरी केली जाते, प्रत्येक दिवसाचे एक विशेष आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व असते. कसे ते जाणून घ्या.

पहिला दिवस: धनतेरस 18 ऑक्टोबर रोजी येत आहे. या दिवशी देवी लक्ष्मी आणि आरोग्याची देवी धन्वंतरी यांची भक्तीभावाने पूजा केली जाते. नवीन वस्तू, विशेषतः सोने, चांदी किंवा भांडी खरेदी करणे शुभ मानले जाते. हे कीर्ती आणि सौभाग्याचे प्रतीक आहे. देवतांचे स्वागत करण्यासाठी घरे स्वच्छ आणि सजवली जातात.

दिवस 2: नरक चतुर्दशी किंवा छोटी दिवाळी हा दिवस 19 ऑक्टोबर रोजी येत आहे. याला छोटी दिवाळी असंही म्हणतात. या दिवशी श्रीकृष्णाने नरकासुराचा वध केला होता. दिवाळीच्या आदल्या दिवशी नरकचतुर्दशी साजरी केली जाते. या दिवशी सूर्योदयापूर्वी उठून तैल स्नान करण्याची परंपरा आहे. देशाच्या अनेक भागात या दिवशी दिवाळी साजरी केली जाते. बरेच लोक कालव्यांच्या काठावर दिवे लावतात. दिवे लावण्यासोबतच फटाके फोडणे देखील या दिवशी सुरू होते. तसंच या दिवशी हनुमानाची पूजा करणे शुभ मानले जाते.

दिवस 3: दिवाळी तिसऱ्या दिवशी, म्हणजेच 20 ऑक्टोबर रोजी साजरी केली जाते. या दिवशी रावणाचा वध करून भगवान राम अयोध्येत परतले. वाईटावर चांगल्याच्या विजयाचे प्रतीक म्हणून हा सण साजरा केला जातो. दिवाळीच्या संध्याकाळी, लक्ष्मी आणि गणेशाला विशेष प्रार्थना केली जाते. दिवे लावले जातात आणि संपत्ती, आरोग्य आणि समृद्धीसाठी प्रार्थना केली जाते.

चौथा दिवस: या दिवशी गोवर्धन पूजा केली जाते. या वर्षी, ती 22 ऑक्टोबर रोजी आहे. असे मानले जाते की भगवान श्रीकृष्णाने लोकांचे रक्षण करण्यासाठी गोवर्धन पर्वत उचलला होता. या दिवशी गायींची विशेष पूजा केली जाते.

पाचवा दिवस: या वर्षी 23 ऑक्टोबर रोजी भाऊबीज म्हणून साजरा केला जातो. हा सण भाऊ आणि बहिणींमधील अतूट बंधनाचे प्रतीक आहे. या दिवशी बहिणी आपल्या भावाला ओवळते, त्यांना शुभेच्छा देतात आणि भेटवस्तू आणि मिठाईची देवाणघेवाण करतात. या दिवशी दिवाळी उत्सवाचा शेवट होतो.

