दिवाळीत मनसोक्त खा ‘हे’ गोड पदार्थ; सेवन रहा निरोगी

सणासुदीच्या काळात गोड आणि तेलकट पदार्थांचे सेवन केले जाते. यामुळे शरीरावर परिणाम होऊ शकतो असे तज्ञांचे म्हणणे आहे

दिवाळीत मनसोक्त खा 'हे' गोड पदार्थ; सेवन रहा निरोगी
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : October 15, 2025 at 4:06 PM IST

2 Min Read
HEALTHY SWEET OPTIONS: दिवाळी म्हणजे खाण्या-पिण्याचा आणि आनंद साजरा करण्याचा सण. देशभरात दिवाळी उत्साहात साजरी केली जाते. दरवर्षी प्रमाणे यंदा देखील दिवाळी मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाईल. दिवाळीच्या काही दिवसांपूर्वीच घराची साफसफाई आणि गोड आणि तेलकट पदार्थ तयार केली जातात. सणाच्या काळात खाण्याचा आणि पिण्याचा आनंद अनोखा असतो. मात्र जास्त तेलकट आणि गोड पदार्थ खाल्यामुळे आरोग्य विषयक विविध समस्या उद्भवू शकतात. या भीतीमुळे सणांचा आनंद घेण्यास आणि स्वादिष्ट पदार्थांचा, विशेषतः मिठाईंचा आस्वाद घेण्यापासून अनेक लोक वंचित राहतात. जर आरोग्यविषयक समस्या तुम्हाला सणांचा आनंद घेण्यास प्रतिबंधित करत असतील तर तुम्ही सणाच्या काळात कोणत्याही भीतीशिवाय स्वादिष्ट पदार्थांचा आनंद घेऊ शकता. कसं ते जाणून घेऊया.

दिवाळीत मनसोक्त खा ‘हे’ गोड पदार्थ; सेवन रहा निरोगी (CANVA)
  • फायबरयुक्त मिठाई फायदेशीर ठरतील : आहारतज्ज्ञ आणि पोषणतज्ज्ञ जय श्री बनिक म्हणतात, की जर तुम्हाला दिवाळीत गोड पदार्थांचा आस्वाद घ्यायचा असेल तर फायबरयुक्त मिठाई निवडा. फायबरयुक्त बेसनापासून बनवलेल्या मिठाई फायदेशीर ठरतील. बार्ली आणि बाजरीत थोडे कमी फायबर असले तरी, तुम्ही नाचणी आणि बाजरीचे लाडू देखील बनवू शकता.
  • नैसर्गिक साखरेपासून बनवलेले गोड पदार्थ: दिवाळीत खाल्ल्या जाणाऱ्या बहुतेक मिठाईंमध्ये कृत्रिम गोड पदार्थ असतात, जे आरोग्यासाठी हानिकारक आहेत. जर तुम्हाला निरोगी गोड पदार्थ हवा असेल तर खजूरांपासून तयार करण्यात आलेल्या मिठाईंचा विचार करा, ज्यामध्ये फ्रुक्टोज आणि फायबर भरपूर असतात. हे केवळ स्वादिष्टच नाही तर तुमच्या आरोग्यासाठी देखील फायदेशीर आहेत.
  • दुधापासून बनवलेल्या मिठाई: जर तुम्हाला या दिवाळीत गोड पदार्थ खायचे असतील, तर तुम्ही या सणासुदीच्या काळात घरी दुधापासून बनवलेल्या मिठाई बनवू शकता. या मिठाई स्वादिष्ट आणि आरोग्यदायी असतात.
दिवाळीत मनसोक्त खा ‘हे’ गोड पदार्थ; सेवन रहा निरोगी (CANVA)

हे करू नका

  • जास्त खाणे टाळा : सणासुदीच्या काळात, बरेच लोक त्यांच्या खाण्याच्या सवयींकडे दुर्लक्ष करतात आणि जास्त खातात, ज्यामुळे अनेक समस्या उद्भवतात. म्हणून, सणासुदीच्या आहाराची काळजी घेण्याचा प्रयत्न करा आणि जास्त खाणे टाळा.
  • रिकाम्या पोटी गोड पदार्थांचं सेवन टाळा: रिकाम्यापोटी गोड पदार्थ खाल्ल्याने रक्तप्रवाहात ग्लुकोज लवकर बाहेर पडतो आणि साखरेचे प्रमाण वाढते.
  • जेवणात गोड पदार्थ पहिल्यांदा खाऊ नका: मुख्य जेवणापूर्वी गोड पदार्थ खाल्ल्याने रक्तातील साखरेची प्रमाण झपाट्यानं वाढू शकते. म्हणून भाज्या, डाळ किंवा सॅलड आधी खाल्ल्याने ग्लुकोजचे शोषण कमी होण्यास मदत होते.
  • झोपण्यापूर्वी गोड पदार्थ खाऊ नका: रात्री रक्तातील साखरेचे प्रमाण कमी असते आणि गोड पदार्थ खाल्ल्याने सकाळी हायपरग्लाइसेमिया होऊ शकतो.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

