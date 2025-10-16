ETV Bharat / health-and-lifestyle

दिवाळीमध्ये दिसायचं आहे सर्वात ग्लोइंग? फॉलो करा करीना कपूरच्या न्यूट्रिशनिस्टने सांगितलेल्या टिप्स

दिवाळीच्या सणादरम्या प्रत्येकाना सुंदर दिसायचं असते. अशावेळी तुम्ही करीना कपूरच्या न्यूट्रिशनिस्ट ऋजुता दिवेकरने सांगितलेल्या टिप्स फॉलो करू शकता. यामुळे तुम्ही इतरांपेक्षा फ्रेश दिसाल.

NUTRITIONIST RUJUTA DIWEKAR SKIN CARE TIPS BY RUJUTA DIWEKAR DIWALI SPECIAL GLOWING SKIN TIPS GLOWING SKIN TIPS FOR DIWALI
दिवाळीमध्ये दिसायचं आहे सर्वात ग्लोइंग? फॉलो करा करीना कपूरच्या न्यूट्रिशनिस्टने सांगितलेल्या टिप्स (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 16, 2025 at 1:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Glowing skin Tips For Diwali: देशभरात मोठ्या उत्साहात साजरी होणारी दिवाळी आता अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. दिवाळीच्या उत्सवात फक्त घरच नाही तर आपली त्वचा देखील चमकदार दिसणे आवश्यक आहे. दिवाळीच्या खास प्रसंगी प्रत्येक स्त्रीला तिची त्वचा नैसर्गिकरित्या चमकावी असं वाटते, अगदी कोणत्याही मेकअप किंवा फिल्टरशिवाय. अनेक जण चमकदार त्वचेकरिता बाजारातील विविध महागडी सौंदर्य उत्पादने वापरून पाहतात. परंतु ते अनेकदा कुचकामी ठरतात. अशा परिस्थितीमध्ये जर तुम्ही, महागड्या पार्लर ट्रिटमेंट किंवा मेकअपशिवाय नैसर्गिक चमक कशी मिळवायची याचा विचार करत असाल तर करीना कपूरच्या फिटनेस एक्सपर्ट ऋजुता दिवेकर यांच्या 3 सोप्या आणि प्रभावी टिप्स फॉलो करून चेहरा चमकदार करू शकता.

15 ऑक्टोबर रोजी ऋजुताने इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. ज्यामध्ये तिने चमकदार त्वचा मिळवण्यासाठी तीन सोप्या पायऱ्या सांगितल्या आहेत. ती म्हणते की चमकदार त्वचेचं खरं रहस्य आपल्या आहारावर आणि दैनंदिन दिनचर्येवर अवलंबून आहे. आजपासून तुम्ही त्यांनी सांगितलेल्या टिप्स फॉलो करून त्वचा चमकदार करू शकता. यामुळे तुम्ही ताजेतवाणे तर दिसाल परंतु तुमचा चेहरा देखील ग्लो करेल.

NUTRITIONIST RUJUTA DIWEKAR SKIN CARE TIPS BY RUJUTA DIWEKAR DIWALI SPECIAL GLOWING SKIN TIPS GLOWING SKIN TIPS FOR DIWALI
पाणी (Getty Images)

हायड्रेटेड रहा: दिवळीमध्ये तेलकट आणि गोड पदार्थ जास्त सेवन केली जाता यामुळे पोट फुगल्यासारखं वाटते. तसंच तेलकट पदार्थांमुळे आळस देखील येतो. म्हणून जर तुम्हाला चमकदार दिसाययचं असेल तर दिवसभर हायड्रेटेड राहा. पाणी केवळ शरीराला डिटॉक्शिफाय करत नाही तर त्वचेची आर्द्रता देखील टिकवून ठेवते. यामुळे त्वचेला नैसर्गिक चमक प्रदान होते. याशिवाय त्वचा मऊ आणि ताजी दिसण्यासाठी तुम्ही साध्या पाण्याऐवजी नारळ पाणी किंवा लिंबू पाणी देखील पिऊ शकता.

NUTRITIONIST RUJUTA DIWEKAR SKIN CARE TIPS BY RUJUTA DIWEKAR DIWALI SPECIAL GLOWING SKIN TIPS GLOWING SKIN TIPS FOR DIWALI
केळी (Getty Images)

पार्टी किंवा फराळाला जाताना केळ खा: पार्टीला जाण्यापूर्वी तुम्ही आणखी एक गोष्ट केली पाहिजे ती म्हणजे केळ खाणे. ऋजुता यांच्या मते, कोणत्याही पार्टीला, कार्यक्रम किंवा फराळाला जाताना केळ खाणं सौंदर्य वाढवण्याचं काम करते. केळीतील नैसर्गिक साखर आणि पोटॅशियम त्वरित ऊर्जा प्रदान करते. ज्यामुळे तुमचा चेहरा थकण्याऐवजी चमकदार दिसतो. तसंच केळ खाल्ल्याने पोट हलकं भरलेलं राहतं यामुळे जास्त खाणं टाळता येते.

NUTRITIONIST RUJUTA DIWEKAR SKIN CARE TIPS BY RUJUTA DIWEKAR DIWALI SPECIAL GLOWING SKIN TIPS GLOWING SKIN TIPS FOR DIWALI
ताक (Getty Images)

पार्टीला जाण्यापूर्वी एक ग्लास हिंग ताक घेणे आवश्यक: सणासुदीच्या काळात तुम्ही आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट करावी ती म्हणजे दिवाळीच्या पार्ट्यांवरून घरी परतल्यानंतर नेहमी एक ग्लास ताकामध्ये चिमुटभर हिंग मिसळून प्यावं. कारण आपण पार्ट्यामध्ये तेलकट, जड आणि गोड पदार्थ खातो. यामुळे पचनक्रियेत अडथळा निर्माण होऊ शकतो. मात्र, रात्री हिंग ताकामध्ये प्यायल्याने तुमची पचनक्रिया सुरळीत होते शिवाय दुसऱ्या दिवशी तुमची त्वचा ताजी आणि स्वच्छ दिसण्यात देखील मदत होते.

हेही वाचा

TAGGED:

NUTRITIONIST RUJUTA DIWEKAR
SKIN CARE TIPS BY RUJUTA DIWEKAR
DIWALI SPECIAL GLOWING SKIN TIPS
GLOWING SKIN TIPS FOR DIWALI
SKIN CARE TIPS BY RUJUTA DIWEKAR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.