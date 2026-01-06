ETV Bharat / health-and-lifestyle
हृदयापासून ते वजन कमी करण्यापर्यंत मखाना खाण्याचे आहेत आश्चर्यकारक फायदे
तळलेले मखाना हे पोषक तत्वांचा साठा आहे, जे शरीरातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करते.
Published : January 6, 2026 at 11:30 AM IST
Roasted makhana benefits: आपल्या घरात मखाना अनेकदा उपवास किंवा हलक्या नाश्त्याच्या स्वरूपात खाल्ला जातो. आयुर्वेद तज्ञांच्या मते, मखाना हे केवळ स्वादिष्टच नाही तर एक नैसर्गिक औषध देखील आहे, जे शरीराचे अनेक गंभीर आजारांपासून बचाव करण्यास मदत करू शकते. दैनंदिन आहारात समाविष्ट करण्यासाठी मखाना एक उत्तम सुपरफूड आहे. मखाना म्हणजे कोल्हा नट किंवा कमळाचं बीज. त्यात प्रथिने, फायबर, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम आणि अँटीऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात असतात. म्हणूनच शरीराच्या एकूण आरोग्यासाठी ते खूप महत्वाचं मानलं जातं. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मखाणे हलके आणि पचण्यास सोपे आहे.
भाजलेला मखाना हा फक्त एक नाश्ता नाही, तर तो पोषक तत्वांचा भांडार आहे जो शरीरातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करतो. विशेषतः, अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, जेव्हा कमळाचे बिया भाजले जातात तेव्हा त्यांचे पोषक तत्व नष्ट होत नाहीत, उलट ते अधिक पचण्याजोगे होतात. कोणत्याही कृत्रिम चवीशिवाय नैसर्गिकरित्या भाजलेले, मखाना शरीराला आवश्यक असलेली ऊर्जा प्रदान करते आणि पचनक्रिया सुरळीत ठेवते. जर्नल ऑफ एथनिक फूड्समध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासात असं दिसून आलं आहे की, मखाना भाजून खाल्ल्यास त्यांचे अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म वाढतात आणि त्यातील चरबीचे प्रमाण कमी होते. निरोगी जीवनशैलीकडे वाटचाल करू इच्छिणाऱ्यांसाठी, हा एक सोपा आणि प्रभावी पर्याय आहे. त्या अनुषंगाने, तळलेले मखाना रोजच्या नाश्त्त्यासाठी एक उत्तम अन्न का आहे ते कसं ते जाणून घेऊया.
सतत ऊर्जा: जेव्हा आपण बिस्किटे किंवा तळलेले स्नॅक्स खातो तेव्हा आपल्या रक्तातील साखरेची पातळी वाढते आणि नंतर वेगाने कमी होते (साखर क्रॅश). यामुळे आपण थकू शकतो. मात्र, मखान्यातील कार्बोहायड्रेट्स हळूहळू ऊर्जा सोडत असल्याने, एक वाटी मखाना खाल्ल्याने आपल्याला बराच काळ भूक लागत नाही आणि आपले शरीर हलके राहाते.
रक्तदाब आणि वजन कमी करण्यास प्रभावी: मखाण्याचे फायदे जाणून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. त्यात असलेले मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियम हृदय मजबूत करते आणि रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते. वजन कमी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी स्वयंपाकघरातील मखाना हे वरदानापेक्षा कमी नाही. फायबर आणि कॅलरीज कमी असल्याने ते जास्त काळ पोट भरलेले ठेवते आणि जास्त खाण्याची लालसा कमी होते.
मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी उत्तम: मधुमेहाच्या रुग्णांसाठीही मखाना फायदेशीर मानला जातो कारण ते रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित ठेवण्यास मदत करते. फायबरचे प्रमाण चांगले असल्याने पचनसंस्था निरोगी राहते आणि बद्धकोष्ठता, गॅस आणि अपचन यासारख्या समस्यांपासून मुक्तता मिळते.
हाडे, त्वचा आणि झोपेसाठी देखील फायदेशीर: मखाना कॅल्शियमने समृद्ध आहे, ज्यामुळे हाडे मजबूत होतात. त्यात असलेले अँटीऑक्सिडंट्स त्वचा निरोगी ठेवण्यास आणि अकाली सुरकुत्या कमी करण्यास मदत करतात. इतकेच नाही तर मखाण्यामध्ये आढळणारे मॅग्नेशियम आणि अमीनो अॅसिड तणाव कमी करण्यास आणि झोप सुधारण्यास देखील मदत करतात. ते पुरुषांसाठी देखील उपयुक्त मानले जाते, कारण ते सहनशक्ती वाढविण्यास आणि लैंगिक आरोग्य सुधारण्यास मदत करू शकते.
वजन कमी करण्यास मदत करते: जेव्हा तुम्हाला कुरकुरीत काहीतरी खाण्याची इच्छा असते तेव्हा मखाना हा एक उत्तम पर्याय आहे. त्यात चरबीचे प्रमाण खूप कमी असल्याने, वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करणारे लोक ते खाऊ शकतात. तसेच, त्यात कोणतेही चव वाढवणारे पदार्थ नसल्यामुळे, पोट भरल्यानंतर आपण सहजपणे खाणे थांबवू शकतो.
शांत झोप आणि मनःस्थिती: काही स्नॅक्स शरीराला जास्त उत्तेजित करू शकतात आणि झोपेत व्यत्यय आणू शकतात. परंतु मखान्याचा शरीरावर शांत प्रभाव पडतो. त्यात साखरेचा रस किंवा कॅफिनसारखे उत्तेजक घटक नसल्यामुळे, संध्याकाळी किंवा रात्री ते खाल्ल्याने झोपेवर परिणाम होत नाही.
मखाणे वापरण्याची योग्य पद्धत कोणती आहे? मखाना आहारात समाविष्ट करणे खूप सोपे आहे. तुम्ही ते देशी तुपात हलके तळून खाऊ शकता, ज्यामुळे त्यांचे पौष्टिक मूल्य अधिक प्रभावी होते. तसंच तुम्ही ते दुधासोबत खाऊ शकता. झोपण्यापूर्वी ५ ते १० मखाने कोमट दूधात भिजवून खाल्ल्याने शरीराला ताकद मिळते आणि चांगली झोप येते. तसंच, खीर किंवा दह्यापासून तयार करण्यात आलेला माखाना रायता आरोग्यासाठी एक उत्तम पर्याय आहे.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)
संदर्भ
https://link.springer.com/article/10.1186/s43014-021-00081-x