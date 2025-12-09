ETV Bharat / health-and-lifestyle

28 पैकी 1 महिला स्तन कॅन्सरनं ग्रस्त; आहारातील हे बदल कॅन्सर टाळण्यासाठी उत्तम

व्हिटॅमिन सी ऑक्सिडेटिव्ह ताणाशी लढते. तसंच ते रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करते. दररोज एक व्हिटॅमिन सी समृद्ध फळ खाल्ल्याने डीएनए उत्परिवर्तन रोखता येते.

28 पैकी 1 महिला स्तन कॅन्सरनं ग्रस्त; आहारातील हे बदल कॅन्सर टाळण्यासाठी उत्तम (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 9, 2025 at 12:54 PM IST

2 Min Read
FOODS TO REDUCE BREAST CANCER RISK: भारतातील महिलांमध्ये स्तनाचा कर्करोग हा सर्वात सामान्य कर्करोग म्हणून उदयास आला आहे. राष्ट्रीय कर्करोग नोंदणी (NCDIR-इंडिया, 2024) च्या आकडेवारीनुसार , भारतातील 28 पैकी एका महिलेला स्तनाचा कर्करोग होण्याचा धोका असतो. अनुवंशशास्त्र आणि वय यासारखे घटक महत्त्वाची भूमिका बजावतात, परंतु संशोधकांनी स्पष्ट केल आहे की दैनंदिन खाण्याच्या सवयी या जोखीम कमी करण्यास लक्षणीयरीत्या मदत करू शकतात.

योग्य आहारामुळे हार्मोन्स संतुलित होतात, शरीरातील जळजळ कमी होते आणि डीएनए पातळीवर पेशींचे विभाजन आणि निरोगी वाढ होण्यास मदत होते. आपण आपल्या आहारात केलेले छोटे, सातत्यपूर्ण बदल देखील कर्करोगाचा धोका कमी करण्यावर मोठा परिणाम करू शकतात, असं अभ्यासात आढळून आलं आहे. अशाप्रकारे, स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका कमी करण्यास कोणते पदार्थ मदत करू शकतात ते पाहूया.

डाळिंब: डाळिंब हे पोषक तत्वांचे भांडार आहे. त्यात एलाजिटानिन नावाचे संयुग भरपूर प्रमाणात असतात. ते केवळ कर्करोगाच्या पेशींच्या वाढीस प्रतिबंध करत नाहीत तर त्यांच्यात इस्ट्रोजेन-प्रेरित पेशींची वाढ कमी करण्याची क्षमता देखील असते. दररोज डाळिंब खाल्ल्याने हार्मोन संतुलन आणि पेशींचे संरक्षण होण्यास मदत होते.

क्रूसिफेरस भाज्या (Getty Images)

क्रूसिफेरस भाज्या: ब्रोकोली, फुलकोबी आणि कोबी सारख्या क्रूसिफेरस भाज्यांमध्ये सल्फोराफेन नावाचे एक शक्तिशाली संयुग असते. ते यकृताला विषारी पदार्थ काढून टाकण्यास मदत करते, हानिकारक इस्ट्रोजेन उप-उत्पादने काढून टाकण्यास मदत करते. प्रयोगशाळेच्या अभ्यासात ते ट्यूमरच्या वाढीस प्रतिबंधित करतात हे देखील दर्शविले गेले आहे. आठवड्यातून किमान 3 ते 4 वेळा या भाज्या शिजवून खाल्ल्याने कर्करोगविरोधी एंजाइम टिकवून ठेवण्यास मदत होते.

सोयाबीन आणि शेंगा: सोयाबीन आणि शेंगांमध्ये आयसोफ्लेव्होन असतात. हे वनस्पती-आधारित सौम्य इस्ट्रोजेनसारखे कार्य करतात आणि हार्मोनल असंतुलन संतुलित करतात. हे हार्मोनल संतुलन स्तनाच्या कर्करोगाच्या पेशींच्या वाढीस उत्तेजन देण्याचा धोका कमी करू शकते. हे सिद्ध झालं आहे की, सोया उत्पादनांचे सेवन केल्याने स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका 30 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतोएनसीबीआय. टोफू, सोया दूध किंवा शेंगदाणे आठवड्यातून 2 ते 3 वेळा सेवन केले जाऊ शकतात.

आवळा किंवा पेरू: व्हिटॅमिन सी ने समृद्ध, ही दोन्ही फळे उत्कृष्ट अँटिऑक्सिडंट्स म्हणून काम करतात. व्हिटॅमिन सी ऑक्सिडेटिव्ह ताणाशी लढतो, डीएनए नुकसान दुरुस्त करतो आणि रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करतो. कर्करोग रोखण्यासाठी हे सर्व महत्वाचे आहेत. दररोज एक व्हिटॅमिन सी समृद्ध फळ खाल्ल्याने डीएनए उत्परिवर्तन रोखता येते.

ऑलिव्ह ऑइल (Getty Images)

ऑलिव्ह ऑइल: ऑलिव्ह ऑइलमध्ये पॉलीफेनॉल नावाचे अँटीऑक्सिडंट्स असतात. ते शरीरातील जळजळ कमी करण्यास, निरोगी पेशींचे संरक्षण करण्यास आणि ट्यूमरची वाढ कमी करण्यास मदत करतात. ऑलिव्ह ऑइल हे भूमध्य आहाराचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, जे कर्करोगाचा धोका कमी करते हे सिद्ध झालं आहे. सॅलडमध्ये दररोज एक चमचा एक्स्ट्रा-व्हर्जिन ऑलिव्ह ऑइल घालू शकता.

जवस (Getty Images)

जवस: जवस हे लिग्नान्स आणि ओमेगा-3 फॅटी अ‍ॅसिडचे उत्कृष्ट स्रोत आहेत. लिग्नान्स हार्मोन्सचे संतुलन राखण्यास मदत करतात, त्यांचे इस्ट्रोजेनिक प्रभाव कमी असतात. ओमेगा-3 अ‍ॅसिड्समध्ये दाहक-विरोधी गुणधर्म असल्याने, ते कर्करोगाचा एकूण धोका कमी करतात. तसेच, त्यातील फायबर पचन आरोग्यासाठी उपयुक्त आहे. जवसाचे बी बारीक करून पावडर करून दही, ओटमील किंवा स्मूदीमध्ये मिसळून दररोज सेवन केले जाऊ शकते.

