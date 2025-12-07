ETV Bharat / health-and-lifestyle

मधुमेहाच्या रुग्णांनी दररोज कराव्या या 3 गोष्टी: रक्तातील साखर नियंत्रित राहण्यास होईल मदत

तुम्हाला मधुमेह आहे का? जर असेल तर तज्ञ म्हणतात की, खाली दिलेल्या टिप्स फॉलो केल्याने रक्तातील साखर नियंत्रणात राहण्यास मदत होऊ शकते...

मधुमेहाच्या रुग्णांनी दररोज कराव्या या 3 गोष्टी: रक्तातील साखर नियंत्रित राहण्यास होईल मदत (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 7, 2025 at 3:22 PM IST

Diabetes control tips: आयुर्वेद केवळ आरोग्य समस्यांवर उपायच देत नाही तर चांगले आरोग्य कसं राखायचं याचं तपशीलवार वर्णनही करतो. सहज उपलब्ध होणाऱ्या घटकांपासून ते दुर्मिळ घटकांपर्यंत, आयुर्वेद त्यांचे फायदे सविस्तरपणे सांगतो. आयुर्वेदानुसार , "आहार, औषध आणि जीवनशैली" हे मधुमेह नियंत्रणाचे तीन आधारस्तंभ आहेत. तज्ञ म्हणतात की, या तीन घटकांच्या आधारे रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित केली जाऊ शकते. या लेखात, कसे ते जाणून घेऊया...

मधुमेह असलेल्या लोकांसाठी आयुर्वेदिक उपचारांसाठी संतुलित आहार अत्यंत महत्त्वाचा आहे असं आहारतज्ञांचं म्हणणं आहे. आयुर्वेद हळूहळू पचणाऱ्या पदार्थांवर भर देतो. यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात राहण्यास मदत होते आणि शरीराला सतत ऊर्जा मिळते.

काय खावं

  • तज्ञांचं म्हणणं आहे की, आहारात संपूर्ण धान्य आणि बार्ली, गहू, तपकिरी तांदूळ, बाजरी आणि ज्वारी यांचा समावेश करणे फायदेशीर आहे. ते म्हणतात की, यामुळे सतत ऊर्जा मिळते. विशेषतः बार्ली वजन नियंत्रित करण्यास मदत करते आणि रक्तातील साखरेची पातळी स्थिर ठेवते.
  • याव्यतिरिक्त, आयुर्वेदिक उपचारांचा भाग म्हणून, तज्ञ कारले, कडुलिंब, तुळस, आवळा, मेथी, काळी मिरी आणि आले यासारखे कडू आणि तिखट पदार्थ खाण्याची शिफारस करतात. हे पदार्थ रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास आणि इन्सुलिन संवेदनशीलता सुधारण्यास मदत करतात असे म्हटले जाते.
  • तज्ञांचं म्हणणं आहे की, जर्दाळू आणि पपई सारखी काही फळे स्वादुपिंड मजबूत करतात. त्यांच्यात रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करणारे विशेष गुणधर्म आहेत. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनमध्ये असे म्हटले आहे की जर्दाळूमध्ये अँथोसायनिन्स आणि एलाजिक अॅसिड सारखे संयुगे असतात, ज्यात स्टार्चचे साखरेत रूपांतर होण्यापासून रोखण्याची क्षमता असते, ज्यामुळे त्यांना मधुमेह विरोधी गुणधर्म मिळतात.
औषधाच्या युगातील औषधी वनस्पती: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, आयुर्वेदात मधुमेह नियंत्रित करण्यासाठी असंख्य औषधी वनस्पती आणि उपचार उपलब्ध आहेत. मेथी, कडुलिंब, हळद, आवळा, गुरमार आणि दालचिनी यासारख्या औषधी वनस्पती रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास आणि रक्तातील साखरेची पातळी कमी करण्यास मदत करतात.

जीवनशैली

  • जीवनशैलीतील बदलांद्वारे मधुमेह नियंत्रित केला जाऊ शकतो असे आयुर्वेदिक तज्ञांचे म्हणणे आहे. ग्रॅडीहेल्थच्या एका अभ्यासातून असं दिसून आले आहे की योगासने, चालणे, धावणे आणि पोहणे यासारख्या नियमित व्यायामामुळे इन्सुलिन संवेदनशीलता सुधारू शकते. रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी तज्ञ दररोज किमान 30 मिनिटे व्यायाम करण्याची शिफारस करतात.
  • स्लीप फाउंडेशनचे म्हणणे आहे की झोपेच्या कमतरतेमुळे इन्सुलिन प्रतिरोधकता वाढते, ज्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी वाढते. म्हणूनच, तज्ञ दररोज किमान सात ते आठ तासांची शांत झोप घेण्याची शिफारस करतात. ताण आणि चिंता व्यवस्थापित करणे देखील महत्त्वाचे आहे.
  • ताजे शिजवलेले, गरम अन्न पदार्थ वेळेवर खाल्ल्यानं चयापचय सुधारते असं तज्ञांचं म्हणणे आहे. तज्ञ चरबीयुक्त पदार्थ, तळलेले पदार्थ, थंड पदार्थ, दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, मिठाई, बटाटे, डाळी आणि रिफाइंड पिठापासून बनवलेले पदार्थ टाळण्याचा सल्ला देतात

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

