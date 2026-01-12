ETV Bharat / health-and-lifestyle

मधुमेही रुग्णांना डोळ्याद्वारे देखील समजू शकतात ‘हाय ब्लड शुगर’ची लक्षणं

डायबिटीज आई डिसिज ही अशी स्थिती आहे ज्यामध्ये दीर्घकाळापर्यंत उच्च रक्तातील साखरेची पातळी डोळ्यांमधील रक्तवाहिन्यांना नुकसान पोहोचवते. वाचा सविस्तर..,

मधुमेही रुग्णांना डोळ्याद्वारे देखील समजू शकतात ‘हाय ब्लड शुगर’ची लक्षणं (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 12, 2026 at 12:31 PM IST

SYMPTOMS OF HIGH BLOOD SUGAR: आजकाल जीवनशैलीतील बदल, खाण्याच्या चुकीच्या सवयी, शारीरिक हालचालींचा अभाव आणि अनुवांशिक घटकांमुळे अनेक लोकांना मधुमेह होतो. एकदा मधुमेह झाला की, तो नियंत्रणात ठेवणे हाच एकमेव उपाय आहे. म्हणूनच मधुमेही रुग्ण काहीही खाण्यापूर्वी दोनदा विचार करतात. आपल्या सर्वांना माहित आहे की, मधुमेही रुग्णांमध्ये रक्तातील साखरेची पातळी वाढल्याने वारंवार लघवी आणि पचन यासारख्या अनेक आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. मात्र, तज्ञ म्हणतात की, जर या लोकांमध्ये रक्तातील साखरेची पातळी वाढली तर ते त्यांच्या डोळ्यांवरूनही ओळखता येऊ शकते. शरीरात रक्तातील साखरेची पातळी जास्त असताना कोणती लक्षणे दिसतात हे तुम्हाला माहिती आहे का?

मधुमेही रुग्णांना डोळ्याद्वारे देखील समजू शकतात ‘हाय ब्लड शुगर’ची लक्षणं (Getty Images)

रक्तवाहिन्या खराब: शरीरात रक्तातील साखरेची पातळी वाढली की डोळ्याच्या रेटिनातील रक्तवाहिन्या खराब होतात. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, यामुळे डोळ्यांना सूज येते. डोळ्यातून द्रव देखील बाहेर पडू लागतो, ज्यामुळे दृष्टी अंधुक होते आणि वस्तू ओळखण्यास त्रास होतो. ही लक्षणे एका डोळ्यात किंवा दोन्ही डोळ्यांत दिसू शकतात. जर ही स्थिती दीर्घकाळ राहिली तर डोळ्याच्या लहान रक्तवाहिन्यांचे नुकसान होण्याचा आणि दृष्टी कमी होण्याचा धोका असतो. याव्यतिरिक्त, मधुमेहाच्या रुग्णांना मोतीबिंदू होण्याची शक्यता जास्त असते. त्यांना काचबिंदू देखील होऊ शकतो, जो ऑप्टिक नर्व्हला झालेल्या नुकसानीमुळे होतो.

संशोधन काय म्हणते? JAMA (द जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल असोसिएशन) नेत्ररोगशास्त्रात प्रकाशित झालेल्या 2017 च्या अहवालानुसार, संशोधकांना असं आढळून आलं की, उच्च रक्तातील साखरेची पातळी असलेल्या मधुमेही रुग्णांना डोळ्याना सूज येणे आणि पाणी येणे यासारखी लक्षणे जाणवत होती.

तुमच्या रक्तातील साखरेची पातळी कमी करण्यासाठी, या चरणांचे अनुसरण करा

  • ज्यांच्या रक्तातील साखरेचे प्रमाण जास्त आहे त्यांनी पालेभाज्या जास्त खाव्यात, विशेषतः पालक, ज्यामध्ये मॅग्नेशियम आणि फायबर भरपूर असते.
  • मधुमेहींनी तळलेले अन्न खाण्याऐवजी उकडलेले अन्न खावं. कारण तळलेल्या अन्नाचे पौष्टिक मूल्य कमी होते आणि त्याच्या कॅलरीज वाढतात. यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी वाढू शकते.
  • व्हिटॅमिन सी समृद्ध असलेली संत्री, बेरी आणि सफरचंद खा. तुम्ही पेरू देखील खाऊ शकता.
  • मधुमेहींनी कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स (GI) असलेले धान्य खाणे चांगले. ग्लायसेमिक इंडेक्स हे अन्न रक्तातील साखरेची पातळी किती लवकर वाढवते हे मोजते. म्हणूनच, तज्ञ शिफारस करतात की मधुमेह असलेल्या लोकांनी त्यांच्या आहारात तपकिरी तांदूळ, ओट्स, क्विनोआ आणि लाल मसूर यांसारखे पदार्थ समाविष्ट करावेत.
  • मद्यपान आणि धूम्रपान यासारख्या सवयी टाळा.

मधुमेहींनी काय टाळावे?

  • मधुमेहींनी मीठाचे सेवन कमी करावे.
  • मांसाहारी पदार्थ, दुग्धजन्य पदार्थ, आईस्क्रीम, नारळ तेल आणि चिकनमध्ये चरबीचे प्रमाण जास्त असते.
  • जर तुम्हाला मधुमेह असेल तर तुम्ही फास्ट फूड आणि तळलेले पदार्थ टाळावेत.
  • मधुमेहींनी त्यांच्या आहारात फायबरयुक्त फळे, भाज्या आणि धान्ये यांचा समावेश करावा. म्हणून, नाश्त्यात उपमा, बोंडा, वडा आणि पुरी टाळा.
  • त्याऐवजी, तुम्ही नाश्त्यात ओट्स आणि डाळ खावीत. दुपारच्या जेवणात हंगामी फळे खावीत. दुपारी भात कमी आणि पालेभाज्या जास्त खाव्यात.
  • कधीकधी, बीटचाही आहारात समावेश करावा. दिवसातून किमान एकदा तरी डाळीचा आहारात समावेश करावा.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

