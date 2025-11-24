ETV Bharat / health-and-lifestyle

बॅालिवूड सुपरस्टार धर्मेंद्र यांचे वयाच्या 89 वर्षी निधन; ‘या’ वयात कोणती काळजी घ्यावी?

धर्मेंद्र यांच्या निधनाची अफवा अलिकडेच पसरली होती, ज्यामुळे संपूर्ण कुटुंब दुःखी झाले होते. मात्र, आज अभिनेत्याने जगाचा निरोप घेतला.वाचा सविस्तर..,

DHARMENDRA PASSES AWAY bollywood actor Dharmendra Dharmendra
बॅालिवूड सुपरस्टार धर्मेंद्र यांचे वयाच्या 89 वर्षी निधन; ‘या’ वयात कोणती काळजी घ्यावी? (ANI))
By ETV Bharat Health Team

Published : November 24, 2025 at 3:56 PM IST

2 Min Read
Dharmendra passes away: हिंदी चित्रपटसृष्टीतील 'ही-मॅन' धर्मेंद्र यांचे आज, 24 नोव्हेंबर रोजी वयाच्या 89 व्या वर्षी निधन झाले. यापूर्वी त्यांच्या मृत्यूच्या अफवांनी देशभरात शोककळा पसरली होती. धर्मेंद्र यांनी आज जगाचा निरोप घेतला आहे. अभिनेत्याचे निधन त्यांच्या 90 व्या वाढदिवसाच्या अगदी काही दिवसांपूर्वी झालं. येत्या 8 डिसेंबर रोजी त्यांचा 90 वा वाढदिवस साजरा केला जाणार होता. काही दिवसांपूर्वी त्यांना ब्रीच कॅंडल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. 11 दिवसांच्या उपचारानंतर 12 नोव्हेंबर रोजी त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आलं होतं. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, धर्मेंद्र यांना श्वसनाच्या त्रासामुळे वयाच्या 89 व्या वर्षी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. या लेखात, वृद्धापकाळात श्वसनाच्या समस्या कशा हाताळायच्या आणि कोणती खबरदारी घ्यावी हे जाणून घेऊया.

नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या मते, वृद्धत्वात शरीरात अनेक बदल घडवून आणते, ज्यामध्ये फुफ्फुसांचे कार्य समाविष्ट आहे, ज्यामुळे वृद्ध प्रौढांमध्ये श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो. जीवनशैली, प्रदूषण, धूम्रपान आणि खाण्याच्या चुकीच्या सवयी यासारख्या घटकांमुळे देखील वयानुसार श्वसनाच्या समस्या उद्भवू शकतात. अनेक वृद्ध लोकांमध्ये, उच्च रक्तदाब, मधुमेह, लठ्ठपणा आणि हृदयरोग फुफ्फुसांवर दबाव वाढवतात, ज्यामुळे श्वास घेण्यास त्रास होतो. जे लोक दीर्घकाळ धूम्रपान करतात त्यांना क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मोनरी डिसीज होण्याची शक्यता जास्त असते.

इतर कारणे: मेडलाइन प्लस वेबसाइटनुसार, हवामानातील बदलांमुळे वृद्धांमध्ये श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो. लठ्ठपणामुळे अनेक वृद्धांमध्ये श्वास घेण्यास त्रास होतो. पोटातील चरबी फुफ्फुसांवर दबाव आणते म्हणून असे होते. काही वृद्धांना शरीरात रक्त आणि ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे श्वास घेण्यास त्रास होतो.

इतर आरोग्य समस्या: नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या मते, वय वाढत असताना, आपल्याला केवळ श्वास घेण्यास त्रास होत नाही तर इतर अनेक आजार आणि आरोग्य समस्या देखील येतात. यामध्ये सांधे आणि स्नायू दुखणे, दृष्टी कमी होणे, मेंदूतील धुके, स्मरणशक्ती कमी होणे, श्रवणशक्ती कमी होणे, वारंवार ताप येणे आणि खोकला यांचा समावेश आहे. यामुळे न्यूमोनियासारख्या फुफ्फुसांच्या संसर्गाचा धोका वाढतो, जो वृद्धांसाठी जीवघेणा ठरू शकतो.

घ्यावयाची खबरदारी

  • धूम्रपान पूर्णपणे सोडून द्या: धूम्रपान फुफ्फुसांसाठी खूप हानिकारक आहे. म्हणून ताबडतोब धूम्रपान पूर्णपणे सोडून द्या.
  • शारीरिक हालचाल: शक्य तितके नियमितपणे व्यायाम करा, फक्त थोडा वेळ चालल्याने देखील फुफ्फुसांचे कार्य सुधारते.
  • श्वसनाचे व्यायाम: प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम यांसारखे श्वसनाचे व्यायाम फुफ्फुसांची क्षमता वाढवतात.
  • प्रदूषण प्रतिबंध: प्रदूषणामुळे आजकाल फुफ्फुसांचे अनेक आजार होत आहेत. बाहेर जाताना मास्क घालणे ही चांगली कल्पना आहे.
  • निरोगी आहार: तुमच्या दैनंदिन आहारात निरोगी पदार्थांचा समावेश करा. भाज्या, ताजी फळे, हिरव्या भाज्या, काजू, बिया इत्यादींचा समावेश करा.
  • तरुणांनीही सावधगिरी: ही समस्या केवळ वृद्धांपुरती मर्यादित नाही. तरुणांनाही याचा सामना करावा लागत आहे. जर तुम्हाला सतत धाप लागणे, छातीत दुखणे, चक्कर येणे किंवा पायांमध्ये सूज येणे यासारखी लक्षणे कोणत्याही स्पष्ट कारणाशिवाय जाणवत असतील तर ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. ही एक आपत्कालीन स्थिती असू शकते. योग्य निदान आणि वेळेवर उपचारामुळे गंभीर आरोग्य समस्या टाळल्या जाऊ शकतात. जीवनशैली सुधारणे, नियमित व्यायाम करणे आणि निरोगी आहार घेणे या आजारांचा धोका कमी करू शकते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

DHARMENDRA PASSES AWAY
BOLLYWOOD ACTOR DHARMENDRA
DHARMENDRA
सुपरस्टार धर्मेंद्रयांचे निधन
DHARMENDRA PASSES AWAY

