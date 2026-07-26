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पिण्याच्या पाण्यासाठी विविध उपाययोजना, तरीही राज्यातील अनेक भागांत जलस्रोतांचे पाणी दूषित; पावसाळ्यात जलजन्य आजारांचा जास्त धोका!
पावसाळ्यात जलवाहिन्यांमध्ये गळती, जुन्या पाइपलाइन, सांडपाणी वाहिन्यांशी क्रॉस कनेक्शन, पाणी साचणे आणि अनधिकृत जोडण्या यामुळं अनेक भागांत दूषित पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारी वाढतात.
Published : July 26, 2026 at 7:00 AM IST
मुंबई : पावसाळा सुरू होताच अनेक भागात दूषित पाण्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येतोय. पिण्याचे स्वच्छ पाणी ही माणसाची मूलभूत गरज असली तरी या गरजेची पूर्तता अनेक ठिकाणी पावसाळ्यात अत्यंत असुरक्षित पद्धतीनं होताना दिसून येते. पावसाळ्यात जलवाहिन्यांमध्ये गळती, जुन्या पाइपलाइन, सांडपाणी वाहिन्यांशी क्रॉस कनेक्शन, पाणी साचणे आणि अनधिकृत जोडण्या यामुळं अनेक भागांत दूषित पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारी वाढतात. परिणामी, यामुळं नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येते.
राज्यातील काही शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये दूषित पाण्याची समस्या : गॅस्ट्रो, कावीळ, टायफॉइड, कॉलरा आणि लेप्टोस्पायरोसिससारख्या जलजन्य आजारांचा धोका वाढतो. त्यामुळं केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून पाण्याची तपासणी करण्यासाठी तसंच शुद्ध पाण्याच्या पुरवठयासाठी अनेक उपाययोजना राबवल्या जातात. मात्र, असं असलं तरी राज्यातील काही शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये दूषित पाण्याच्या समस्येनं डोकं वर काढलं आहे. अनेक भागांत अजूनही पिण्याचे सुरक्षित पाणी उपलब्ध नाही. त्यामुळं पावसाळ्यात दूषित पाण्यामुळं पसरणाऱ्या आजारांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता असते. याबाबत "ईटीव्ही भारत"च्या महाराष्ट्रातील प्रतिनिधींनी आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी ठोस माहिती देण्यात आरोग्य विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांमध्ये उदासिनता दिसून आली. तर काहींनी सविस्तर माहिती दिली.
भूजल पातळी खालावत आहे : केंद्र आणि राज्य सरकारकडून जलशक्ती अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन आणि अटल भुजल योजना यांसारख्या योजना राबवण्यात येतात. यासाठी मोठा निधी खर्च केला जातो. अटल भूजल योजनेत राज्यातील 13 जिल्ह्यांमधील 73 पाणलोट क्षेत्रांमधील 1133 ग्रामपंचायतींच्या 1442 गावांचा समावेश आहे. यामध्ये प्रामुख्यानं अतिशोषित, गंभीर आणि अर्ध-गंभीर पाणलोट क्षेत्रांतील ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे, जिथं भूजल पातळी खालावत आहे. या योजनेसाठी एकूण मंजूर आर्थिक तरतूद 925.77 कोटी आहे. ही सर्व रक्कम केंद्र सरकारकडून दिली जाणार आहे. सुरुवातीला 2020 ते 2025 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी नियोजित असलेली ही योजना, प्रभावी अंमलबजावणी आणि प्रलंबित कामांची पूर्तता सुनिश्चित करण्यासाठी मार्च 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण' स्थापन : याचबरोबर नद्यांमधील दूषित पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारनं 'महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण' स्थापन केले आहे. या प्राधिकरणासाठी 'महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ'च्या माध्यमातून दोन हजार कोटी रुपये उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. अशा प्रकारे इतर देखील योजनांसाठी अनेक कोटींचा खर्च करण्यात येत आहे. तरीही दरवर्षी दूषित पाण्यामुळं अनेक नागरिकांना विविध जलजन्य आजारांचा सामना करावा लागतो. अतिसार, कॉलरा, टायफॉईड यांसारख्या आजारांचे प्रमाण पावसाळ्याच्या सुरुवातीला वाढते. त्यामुळं आरोग्य व्यवस्थेवर याचा प्रचंड ताण पडतो. या समस्येची मुळे केवळ नैसर्गिक कारणांमध्ये नाहीत, तर मोठ्या प्रमाणात मानवनिर्मित त्रुटींमध्ये आहेत.
जलजन्य आजारांच्या प्रतिबंधासाठी मुंबई महापालिकेकडून विशेष निरीक्षण! : मुंबईत दूषित पाण्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शहरांमधील जीर्ण झालेल्या पाणीपुरवठा पाइपलाइन, गळतीमुळे त्यात मिसळणारे सांडपाणी आणि विकासकामांदरम्यान घेतली न जाणारी काळजी, या सर्व बाबी पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता खालावण्यास कारणीभूत ठरतात. अनेक भागांत दूषित पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारीत वाढ झाली आहे. जुलै 2025 ते जुलै 2026 या कालावधीत पावसाळ्यात एम-पूर्व (गोवंडी–मानखुर्द), एल (कुर्ला), पी-उत्तर (मालाड), आर-दक्षिण (कांदिवली), एस (भांडुप), एन (घाटकोपर) आणि के-पूर्व (अंधेरी पूर्व) या वॉर्डांमध्ये दूषित पाणी, गळतीच्या पाइपलाइन आणि जलजन्य आजारांच्या तक्रारी वारंवार समोर आल्या. त्यामुळं मुंबई महानगरपालिकेनं अनेक ठिकाणी जलवाहिन्यांची दुरुस्ती, फ्लशिंग आणि क्लोरीनेशनची मोहीम राबवावी लागली.
पावसाळ्यात संशयित भागांमध्ये 200 ते 250 नमुने तपासण्याची व्यवस्था : महापालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळेत दररोज सुमारे 150 ते 180 पाण्याचे नमुने तपासले जातात. पावसाळ्यात संशयित भागांमध्ये 200 ते 250 नमुने तपासण्याची व्यवस्था आहे. नमुने दूषित आढळल्यास संबंधित भागात तातडीनं क्लोरीनेशन, पाइपलाइन दुरुस्ती, फ्लशिंग आणि नव्याने नमुना तपासणी केली जाते. दरम्यान, मुंबईकरांना स्वच्छ आणि शुद्ध पाणी मिळावं, यासाठी भांडुप येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात 24 तास काम सुरू असतं. या ठिकाणी मुंबईतील 80 टक्के जनतेला पाणी स्वच्छ करून मिळतं. अप्पर वैतरणा, मध्य वैतरणा, तानसा, भातसा, विहार, तुलसी या धरणांमधून याठिकाणी पाणी येतं. त्यानंतर त्यावर प्रक्रिया केली जाते व त्या पाण्याचा शहरात पुरवठा केला जातो. विशेष म्हणजे, भांडुप जलशुद्धीकरण प्रकल्प (WTP) हा मुंबई महापालिकेद्वारे चालवला जाणारा सर्वात मोठा पिण्याच्या पाण्याचा शुद्धीकरण प्रकल्प आहे आणि आशियातील सर्वात मोठ्या प्रकल्पांपैकी एक आहे. हा मुंबईच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेचा कणा आहे. 1982 साठी म्हणजेच जवळजवळ 40 वर्षांपूर्वी या जलशुद्धीकरण प्रकल्पाला सुरुवात झाली. यानंतर आता याठिकाणी 2000 एमएलडी क्षमतेच्या नवीन जलशुद्धीकरण प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे.
दूषित पाण्यामुळे गॅस्ट्रो, कावीळ, टायफॉइड आणि कॉलरा यांचा धोका : मुंबई महापालिकेच्या साथीरोग नियंत्रण विभागानुसार, दूषित पाण्यामुळे गॅस्ट्रो, कावीळ, टायफॉइड आणि कॉलरा यांचा धोका वाढतो. पावसाळ्यात साचलेल्या पाण्यामुळे लेप्टोस्पायरोसिसचीही प्रकरणे वाढतात. त्यामुळं दूषित पाण्यामुळं होणाऱ्या आजारांच्या प्रतिबंधासाठी मुंबई महापालिकेनं विशेष निरीक्षण सुरू ठेवलं आहे. मुंबई महापालिकेच्या विशेष कार्यकारी अधिकारी डॉ. दक्षा शहा यांच्या मते, दूषित पाणी प्यायल्यानंतर जुलाब, उलट्या, ताप, कावीळ, पोटदुखी अशी लक्षणे दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. पावसाळ्यात उकळलेले किंवा फिल्टर केलेले पाणी पिणे अधिक सुरक्षित ठरते.
नाशिक जिल्ह्यातील 60 जलस्रोतांचे पाणी दूषित, दर महिन्याला जैविक तपासणी : नाशिक जिल्ह्यातील 15 तालुक्यातील 60 जलस्रोत दूषित असल्याचं आढळून आलं आहे. जिल्ह्यातील 15 तालुक्यांमधील दोन हजार चार पाण्याचे नमुने तपासले असता यातील 60 जलस्रोतांमध्ये दूषित पाणी आढळून आलं आहे. यात सर्वाधिक प्रमाण सिन्नर आणि सटाणा तालुक्यांत आहे. सिन्नरमध्ये सर्वाधिक 19 जलस्रोतांमध्ये दूषित पाण्याचे नमुने आढळून आल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागानं दिली आहे. तसंच मागील वर्षीच्या अहवालानुसार जिल्ह्यातील यंदा दूषित जलस्रोतांमध्ये घट झाल्याचे आरोग्य विभागाने सागितलं आहे. दरम्यान, आरोग्य विभागाकडून दर महिन्याला पाण्याची जैविक तपासणी करण्यात येते. या तपासणीअंतर्गत जिल्ह्यातील प्रत्येक जलस्रोताचे दर महिन्याला जलसुरक्षा रक्षकामार्फत पाणी नमुने गोळा करून ते तपासणीकरिता जिल्हा प्रयोगशाळेत पाठविले जातात.
"नाशिक जिल्ह्यातील 15 तालुक्यांमध्ये 113 प्राथमिक आरोग्य केंद्र असून 1386 ग्रामपंचायती आहेत. याठिकाणी उपलब्ध असलेले जलस्त्रोत यामध्ये हात पंप, सार्वजनिक नळ पुरवठा पाणी पुरवठा योजना, विहीर आदी ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत दर महिन्याला जलसुरक्षा रक्षकांमार्फत पाण्याची नमुना घेऊन अनुजैविक चाचणी केली जाते. जिल्ह्यातील 8 प्रयोगशाळा माध्यमातून पाणी नमुने तपासणी केली जाते. प्रत्येक जलस्रोतामध्ये 33 टक्के टक्के क्लोरीन आवश्यक असते. त्यामुळं जलजन्य आजार होत नाही. जर पाणी दूषित असेल तर त्याबाबत ग्रामपंचायतला कळवले जाते. आरोग्य विभागामार्फत वेळोवेळी गावागावात ग्रामसभामध्ये पाणी शुद्धीकरण बाबत जागृत केली जाते. ग्रामपंचायत मधील जल सुरक्षक, आरोग्य सेवक, ग्राम विकास अधिकारी यांना पाणी स्वच्छतेबाबत प्रशिक्षण दिले जाते," अशी माहिती आरोग्य सहाय्यक सुरेश जाधव यांनी दिली.
|नाशिकमधील तालुक्यामधील जलस्रोतांचा तपासणी अहवाल
|तालुका
|तपासलेले पाणी नमुने
|दूषित नमुने
|सिन्नर
|124
|19
|नाशिक
|57
|03
|सटाणा
|216
|10
|पेठ
|189
|07
|कळवण
|150
|04
|मालेगाव
|200
|05
|निफाड
|89
|02
|त्र्यंबकेश्वर
|111
|02
|इगतपुरी
|182
|03
|सुरगाणा
|128
|02
|येवला
|89
|01
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये काय परिस्थिती? : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील दूषित पाण्याचे प्रमाण पहिलं, तर जून (2026) महिन्यात घेतलेल्या 1056 नमुन्यांपैकी जवळपास 123 नमुने दूषित पाण्याचे आढळून आले आहेत. त्यामुळं आरोग्य यंत्रणा कामाला लागली आहे. पाणी शुद्धीकरणासाठी अनेक उपाययोजना केल्या जात आहे. अशा परिस्थितीमध्ये पावसाळ्यापूर्वीच साथीच्या रोगाच्याबाबतीत नियोजन करण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभय धानोरकर यांनी दिली.
दरम्यान, पाण्यामुळं होणाऱ्या आजाराच्या बाबतीत पावसाळा सुरू होण्याआधीच जनजागृती करण्याचं काम केलं जातं. ग्रामपंचायतमार्फत विविध प्रकारे ही मोहीम राबविण्यात येते, त्यामध्ये पाणी उकळून आणि गाळून पिण्याचा सल्ला देण्यात ग्रामस्थांना देण्यात येतो. पावसाळ्यापूर्वी म्हणजेच जानेवारी ते मे महिन्यात आरोग्य विभागातर्फे 6886 नमुने तपासण्यात आले. त्यामध्ये 635 ठिकाणचे नमुने दूषित आढळून आले, त्यांचे प्रमाण 9 टक्के इतके असल्याचं नियमित अहवालात दिसून आले. तर जून महिन्यात 1056 नमुन्यांमध्ये 123 ठिकाणी म्हणजेच सरासरी 12 टक्के दूषित नमुने आढळून आले आहेत.
"ग्रामपंचायतींमध्ये पाणीपुरवठा करताना चार महिने पुरेल इतके बेकिंग पावडरचा साठा आरक्षित केला जातो. पाणीपुरवठा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्याबाबत प्रशिक्षण देखील दिलं जातं. गॅस्ट्रो किंवा इतर आजार आढळून आल्यास त्याबाबत तातडीनं आरोग्य विभागाला माहिती देणं बंधनकारक असतं. जर रुग्ण मोठ्या प्रमाणात असले तर आरोग्य विभाचे विशेष पथक हे त्या गावात दाखल होऊन उपाय योजनेला सुरू करते. साथ आली तर यंत्रणा सतर्क असावी, यासाठी विशेष मोहीम देखील राबवली जाते," अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभय धानोरकर यांनी दिली.
|छत्रपती संभाजीनगरमधील तालुक्यामधील जलस्रोतांचा तपासणी अहवाल (जून 2026)
|तालुका
|घेतलेले नमुने
|दूषित पाणी
|टक्केवारी
|छत्रपती संभाजीनगर
|149
|24
|16 %
|फुलंब्री
|105
|14
|13%
|गंगापूर
|119
|19
|16%
|कन्नड
|128
|7
|5%
|खुलताबाद
|76
|4
|5%
|पैठण
|132
|6
|5%
|सिल्लोड
|147
|7
|5%
|सोयगाव
|80
|5
|6%
|वैजापूर
|120
|37
|31%
|जिल्ह्याची जून महिन्यातील आकडेवारी पाहता एकूण 1056 नमुन्यांपैकी 123 नमुने दूषित आढळून आले ज्याचे प्रमाण 12 टक्क्यांपर्यंत आहे.
कोल्हापुरात 'माझं गाव आरोग्य संपन्न गाव' अभियान : पावसाळ्यात दूषित पाणी नदी, विहिरी आणि तलावांमध्ये मिसळण्याची शक्यता जास्त असते. बऱ्याच गावांमध्ये पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिनी आणि गटार एकाच बाजूनं असतात, जलवाहिन्यांना गळती असल्यास प्रदूषित पाणी मुख्य प्रवाहात जाऊन पिण्याचे पाणी दूषित होण्याची शक्यता पावसाळ्यात जास्त असते. त्यामुळं पावसाळ्यात जलजन्य व साथीच्या आजाराची लागण होऊ नये, यासाठी पिण्याच्या पाण्याबाबत विशेष खरबदारी घेतली जात आहे. यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील 1076 गावांमध्ये ग्रामपंचायतींनी जलसुरक्षा रक्षक नेमले आहेत. या जलसुरक्षा रक्षकांना जिल्हा परिषदेकडून प्रशिक्षण देण्यात येते.
पावसाळ्यात जलस्त्रोतातील पाणी दूषित होऊ नये, यासाठी जिल्ह्यातील या जलसुरक्षा रक्षकांना पुन्हा एकदा प्रशिक्षण देण्यात येत आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध पिंपळे यांनी दिली आहे. तर "जलसुरक्षा रक्षकांना पाणी शुद्धीकरण कोणत्या पद्धतीनं करावं?, TCL पावडर साठा कसा ठेवावा?, TCL पावडरमधील क्लोरीनचे प्रमाण कसं असावं?, मुख्य पाणी टाकी, विहीर यामधील पाणी किती आहे, ते कसं मोजावं?, जलजन्य आजार कोणते? तसंच हात धुण्याची पद्धत, पाणी गाळून उकळून पिणे, याबाबत प्रत्यक्ष गावांमध्ये प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली 'माझं गाव आरोग्य संपन्न गाव' या अभियान अंतर्गत हा विशेष कार्यक्रम मागील 7 दिवसांत यशस्वी पूर्ण करण्यात आला आहे," अशी माहिती जिल्हा साथरोग अधिकारी यांनी डॉ. सुशांत रेवडेकर दिली आहे.
पुण्यात पावसामुळं पाण्याची गढूळता प्रकल्पाच्या निर्धारित शुद्धीकरण क्षमतेपेक्षा अधिक! : पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या मुसळधार पावसामुळं जलशुद्धीकरण केंद्रांमध्ये येणाऱ्या कच्च्या पाण्याच्या गढूळतेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. विशेषतः जुने पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्रात येणाऱ्या पाण्याची गढूळता प्रकल्पाच्या निर्धारित शुद्धीकरण क्षमतेपेक्षा अधिक असल्याने ती पूर्णपणे नियंत्रित करणे, सध्या शक्य होत नाही. मात्र, जलशुद्धीकरण केंद्रातून वितरित करण्यात येणारे पाणी आवश्यक त्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून पूर्णपणे निर्जंतुकीकरण करूनच नागरिकांना पुरविण्यात येत आहे. पिण्याच्या पाण्यामध्ये कोणतेही रोगजनक जिवाणू राहणार नाहीत, यासाठी आवश्यक ती सर्व दक्षता पाणीपुरवठा विभागामार्फत घेतली जात आहे. सिंहगड रस्त्याकडील हद्दवाढीतील गावांना पुरविण्यात येणाऱ्या पाण्यावर केवळ निर्जंतुकीकरणाची प्रक्रिया केली जातं आहे.
या भागात जलशुद्धीकरण (फिल्टर) प्रकल्प उपलब्ध नसल्यामुळं संबंधित नागरिकांनी पिण्याचे पाणी आवश्यकतेनुसार तुरटीचा वापर करून गढूळता कमी करावी, त्यानंतर ते गाळून व उकळूनच वापरावं, असंही आवाहन आरोग्य विभागाकडून करण्यात आलं आहे. तर पुणे जिल्हा परिषदेतील आरोग्य विभागाच्या वंदना वसावे यांनी सांगितलं की, "दूषित पाण्यामुळं गॅस्ट्रो व अतिसार, उलट्या, जुलाब, पोटदुखी व डिहायड्रेशन, विषमज्वर, तीव्र ताप, अशक्तपणा आणि डोकेदुखी, कावीळ, डोळे व त्वचा पिवळी होणे, भूक मंदावणे, असे आजार होत असतात. मात्र, सध्या जिल्हा परिषदेच्या हद्दीत जिल्ह्यात कुठंही अशी साथ नसून जिल्ह्यात पाणीपुरवठा हा सुरळीत असून दूषित पाणीपुरवठा होत नाही," असं त्यांनी सांगितलं.
|पुण्यातील तालुक्यामधील जलस्रोतांचा तपासणी अहवाल (जून 2026)
|तालुका
|तपासलेले पाणी नमुने
|दूषित नमुने
|आंबेगाव
|315
|19
|बारामती
|406
|20
|भोर
|195
|23
|दौंड
|195
|4
|हवेली
|78
|0
|इंदापूर
|229
|4
|जुन्नर
|348
|14
|खेड
|560
|8
|मावळ
|168
|0
|मुळशी
|32
|3
|पुरंदर
|420
|15
|शिरूर
|215
|8
|वेल्हा
|62
|0
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