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पारंपरिक डाळींना आधुनिक रूप; विद्यापीठानं तयार केले मूग-अजुकी फ्लेक्स आणि कुकीज
DTU संशोधकांनी मूग आणि अझुकी बीन्सच्या (Moong and Adzuki Beans) पौष्टिक गुणधर्मांचा अभ्यास करून फ्लेक्स-कुकीज तयार करण्यात आले आहेत.
Published : September 27, 2026 at 8:32 PM IST
नवी दिल्ली : दिल्ली टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटी (DTU) येथील संशोधकांनी मूग आणि तुलनेने कमी वापरल्या जाणाऱ्या अजुकी बीन्सच्या (लाल चवळी) पौष्टिक गुणधर्मांवर तसेच त्यांच्या संभाव्य आरोग्यविषयक परिणामांवर अभ्यास केलाय. डॉ. रितू शर्मा, प्रा. देवेंद्र कुमार आणि प्रा. राजिंदर के. गुप्ता यांचं संशोधन जुलै 2026 मध्ये 'केमिस्ट्री सिलेक्ट' या आंतरराष्ट्रीय जर्नलमध्ये प्रकाशित झालं आहे, असा त्यांचा दावा आहे.
नवीन अजुकी आणि मूग डाळीचे फ्लेक्स आणि कुकीज : पौष्टिक वैशिष्ट्ये आणि लठ्ठपणाविरोधी क्षमता या शीर्षकाच्या अभ्यासात दोन्ही कडधान्यांच्या पौष्टिक गुणधर्मांचा आणि संभाव्य लठ्ठपणाविरोधी परिणामांचा अभ्यास करण्यात आला. तसेच, त्यापासून फ्लेक्स आणि कुकीज तयार करण्यात आले. संशोधनातून असं दिसून आलं की, अजुकी आणि मूग डाळीच्या अर्कांनी पॅनक्रियाटिक लायपेज या एन्झाइमची क्रिया रोखण्याची क्षमता दर्शवतं. हे एन्झाइम आहारातील चरबीच्या पचनात महत्त्वाची भूमिका बजावतं. मात्र, हे निष्कर्ष केवळ प्रयोगशाळेतील चाचण्यांवर आधारित आहेत. त्यामुळं या डाळींचं सेवन केल्यानं निश्चितपणे वजन कमी होईल, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. मानवी शरीरावर होणारे परिणाम समजून घेण्यासाठी पुढील आहारविषयक अभ्यास आवश्यक आहेत.
लठ्ठपणा आणि हृदयाचे आरोग्य लक्षात घेऊन संशोधन : संशोधक डॉ. रितू शर्मा यांनी स्पष्ट केलं की, हे संशोधन लठ्ठपणा आणि हृदय आरोग्याशी संबंधित समस्यांवर लक्ष केंद्रित करतं. भारतातील बदलती जीवनशैली आणि खाण्याच्या सवयींमुळं अतिरिक्त वजन, लठ्ठपणा आणि हृदयाशी संबंधित समस्या हे एक मोठे आव्हान बनत आहे. या संदर्भात, आपल्या आहारात आधीपासूनच असलेल्या कडधान्ये आणि धान्यांमधील नैसर्गिक पोषक तत्वे आणि जैव-सक्रिय संयुगे आरोग्यासाठी कशी वापरता येतील, हे समजून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. हाच विचार मनात ठेवून, संशोधनासाठी मूग आणि अजुकी बीन्सची निवड करण्यात आली.
कडधान्यांमध्ये असलेले पोषक घटक : दोन्ही कडधान्यांमध्ये असलेल्या पोषक तत्वांचा आणि जैव-सक्रिय संयुगांचा अभ्यास करून संशोधनाला सुरुवात झाली. यानंतर, कडधान्यांमधील नैसर्गिक संयुगे कोलेस्ट्रॉल-संबंधित एन्झाइमच्या कार्यावर कसा परिणाम करतात. याचं मूल्यांकन करण्यासाठी प्रयोगशाळेत विविध एन्झाइम-आधारित प्रयोग करण्यात आले. संशोधक गटाच्या मते, या चाचण्यांमधून मूग आणि अजुकी बीन्सच्या काही घटकांमध्ये कोलेस्ट्रॉल कमी करण्याची क्षमता असल्याचं दिसून आलं. त्यानंतर या गटानं या कडधान्यांचे अशा खाद्यपदार्थांमध्ये रूपांतर करण्याचं काम केलं. सामान्य आहारात सहजपणे समाविष्ट करता येतील.
कडधान्ये खाल्ल्यानं कोलेस्ट्रॉल लगेच कमी होईल का? : संशोधनाचे निष्कर्ष योग्यरित्या समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. प्रयोगशाळेत एखाद्या संयुगाचे संभाव्य परिणाम दाखवणे आणि मानवी शरीरात त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम सिद्ध करणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. डीटीयूच्या संशोधनामध्ये सध्या एन्झाइम-आधारित प्रयोगशाळा चाचण्यांचा समावेश आहे. त्यामुळं, मूग किंवा अजुकी बीन्स खाल्ल्यानं एखाद्या व्यक्तीचे उच्च कोलेस्ट्रॉल निश्चितपणे कमी होईल, असा दावा करता येणार नाही. या उद्देशासाठी मानवांवर अधिक क्लिनिकल आणि आहारासंबंधी अभ्यासांची आवश्यकता आहे. म्हणून, सध्यापुरते, या संशोधनाकडं केवळ संभाव्य आरोग्य लाभाचा एक प्राथमिक वैज्ञानिक संकेत म्हणून पाहिलं जाऊ शकतं.
नवीन खाद्यपदार्थ तयार करणं : संशोधकांनी केवळ कडधान्यांमध्ये असलेल्या घटकांचाच अभ्यास केला नाही, तर त्यांना सामान्य लोकांच्या आहाराचा भाग कसे बनवता येईल याचाही विचार केला. यासाठी, मूग आणि अजुकी बीन्सपासून फ्लेक्स तयार करण्यात आले. याव्यतिरिक्त, या दोन कडधान्यांपासून कुकीजसुद्धा बनवण्यात आले. संशोधक डॉ. रितू शर्मा यांनी स्पष्ट केलं की, लोकांना त्यांच्या दैनंदिन आहारात सहजपणे समाविष्ट करता येतील असे खाद्यपदार्थ तयार करणं हा यामागील उद्देश होता. याचा अर्थ असा की, कडधान्यांचे सेवन केवळ पारंपरिक डाळी किंवा मोड आलेले धान्य म्हणून करण्याऐवजी, त्यांचा वापर नवीन खाद्यपदार्थ म्हणून करण्याची शक्यताही तपासण्यात आली.
संशोधनाचा उद्देश काय? : प्राध्यापक राजिंदर गुप्ता यांनी स्पष्ट केलं की, लठ्ठपणा आणि कोलेस्ट्रॉल यांसारख्या समस्यांवर उपाय म्हणून अन्न-आधारित पर्याय विकसित करणं, ही या संशोधनामागील कल्पना होती. त्यांनी सांगितलं की, मधुमेह, अतिरिक्त वजन आणि हृदयविकार ही आजची प्रमुख आरोग्य आव्हाने आहेत. त्यामुळं, लोकांच्या आहारात नैसर्गिक आणि पौष्टिक घटकांचा अधिक चांगला वापर करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. प्राध्यापक राजिंदर गुप्ता यांनी स्पष्ट केलं की, संशोधन पथकाने मूग आणि अजुकी, तसेच भरड धान्यांवर काम केलं. सामान्य आहारात समाविष्ट करता येतील अशी अन्न उत्पादने विकसित करणं, हा यामागील उद्देश होता.
फ्लेक्स आणि कुकीजच्या चवीचे वर्णन : डीटीयू येथील केमिकल सायन्स अँड इंजिनिअरिंग विभागाचे अध्यक्ष, प्राध्यापक देवेंद्र कुमार यांनी स्पष्ट केलं की, संशोधनादरम्यान तयार केलेल्या फ्लेक्स आणि कुकीजची चव आणि खाण्यायोग्यतेसाठी देखील चाचणी घेण्यात आली. विभागातील अनेक प्राध्यापकांनी स्वतः या उत्पादनांची चव घेतली. संशोधन पथकाच्या मते, ही उत्पादने चवीला चांगली होती. खाण्यायोग्य असल्याचं आढळलं. या पथकानं आपले संशोधन केवळ वैज्ञानिक चाचणीपुरते मर्यादित ठेवले नाही, तर भविष्यात सामान्य ग्राहकांना उपलब्ध करून देता येतील अशा खाण्यायोग्य उत्पादनांमध्ये त्यांचे रूपांतर करण्याचाही प्रयत्न केला.
अजुकी बीन्स म्हणजे काय आणि त्यांची निवड का करण्यात आली? : अजुकी बीन्स या लहान, लाल रंगाच्या शेंगा आहेत. अनेक आशियाई देशांमध्ये त्यांचा वापर विविध खाद्यपदार्थांमध्ये केला जातो. भारतात, मूग, मसूर किंवा हरभरा यांच्याइतके ते सामान्य कडधान्य नाही. त्यामुळं, त्यांचे पौष्टिक आणि जैव-सक्रिय गुणधर्म समजून घेणं हा संशोधनाचा एक महत्त्वाचा भाग होता. संशोधक गटाला असं वाटतं की, भारतात अशी अनेक कडधान्ये, धान्ये आणि भरड धान्ये आहेत, ज्यात लक्षणीय पौष्टिक क्षमता असू शकते, परंतु सध्या त्यांचा वापर मर्यादित आहे. यांवरील वैज्ञानिक अभ्यासांमुळं भविष्यात नवीन खाद्य उत्पादनांच्या विकासाला चालना मिळू शकते.
फ्लेक्स आणि कुकीजची गरज का निर्माण झाली? : डाळी आपल्या पारंपरिक आहाराचा एक भाग आहेत, पण प्रत्येकाला त्या एकाच पद्धतीने खायला आवडत नाहीत. नवीन आणि सोयीस्कर खाद्यपदार्थ अधिक सहजपणे स्वीकारले जाऊ शकतात, विशेषतः मुलांमध्ये आणि तरुणांमध्ये आहे. म्हणूनच संशोधन पथकाने मूग आणि अजुकी डाळीचा वापर फ्लेक्स आणि कुकीजच्या स्वरूपात करून पाहिला. जर पुढील अभ्यासातून त्यांचे पौष्टिक आणि आरोग्यदायी फायदे सिद्ध झाले, तर भविष्यात असे पदार्थ दैनंदिन आहारात समाविष्ट करण्यासाठी नवीन पर्याय उपलब्ध करून देऊ शकतील.
या संशोधनात उद्योगांचीही मदत घेण्यात आली : प्राध्यापक देवेंद्र कुमार यांनी स्पष्ट केलं की, संशोधनाचा काही भाग डीटीयूच्या प्रयोगशाळेत करण्यात आला, तर खाद्य उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी उद्योगांचीही मदत घेण्यात आली. या संपूर्ण प्रकल्पात संशोधक डॉ. रितू शर्मा यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. या संशोधनात कडधान्यांमधील जैव-सक्रिय संयुगे ओळखणे, त्यांचे संभाव्य आरोग्य परिणाम आणि त्यांपासून खाद्य उत्पादने विकसित करणे यासह विविध पैलूंवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
डाळींच्या पौष्टिक गुणधर्मांवर अभ्यास : या डीटीयू संशोधनाचा सर्वात सोपा निष्कर्ष हा आहे की, आपल्या स्वयंपाकघरात आढळणाऱ्या कडधान्यांकडे आता केवळ प्रथिनांचा स्रोत म्हणून नव्हे, तर त्यांच्या इतर पौष्टिक आणि जैव-सक्रिय गुणधर्मांसाठीही पाहिलं जात आहे. मुगासारखी सहज उपलब्ध होणारी कडधान्ये संतुलित आहारात समाविष्ट केली जाऊ शकतात. अजुकी बीन्ससारख्या कमी वापरल्या जाणाऱ्या डाळींच्या पौष्टिक गुणधर्मांवरही पुढील अभ्यास शक्य आहे.
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