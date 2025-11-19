ETV Bharat / health-and-lifestyle
दही खाल्ल्याने कोलेस्ट्रॉल आणि वजन दोन्ही समस्या होतील कमी
वजन कमी करण्यास मदत करणारे काही पदार्थ आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे दही. जाणून घेऊया दही वजन आणि कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी कशी फायदेशीर आहे.
Published : November 19, 2025 at 12:00 PM IST
Benefits Of curd: दिवसेंदिवस लठ्ठपणाची समस्या वाढत आहे. लठ्ठ असलेल्या प्रत्येक व्यक्तींना वजन कमी करण्याची फार इच्छा असते. वजन कमी करण्यासाठी लठ्ठ व्यक्ती वाटेल ते उपाय करतो. वजन कमी करण्यासाठी अनेक जण जेवणात बदल करतात. तसेच नियमित व्यायामाला आपल्या दिनचर्येत समाविष्ट करतात. वजन कमी करण्याचे अनेक मार्ग आहेत. जर शरीरातील कोलेस्टेरॉल जास्त असेल तर अनेक समस्या उद्भवतात. हे कमी करण्यासाठी अनेक खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. काही पदार्थांच्या सेवनाने तुम्ही वजन कमी करू शकता. काही निरोगी आणि पौष्टीक पदार्थ शरीरातील कोलेस्ट्रॉल कमी करून वजन सुरळीत करण्यास मदत करतात. त्यापैकी एक म्हणजे दही.
दही हे आरोग्यदायी पदार्थांपैकी एक आहे. आपण दह्याचे अनेक प्रकारे सेवन करू शकतो. त्यात जीवनसत्त्वे, रायबोफ्लेविन, कॅल्शियम, व्हिटॅमिन बी6 आणि बी12 आणि प्रथिने यासह अनेक पोषक घटक असतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जर ते कॅल्शियमने समृद्ध असेल तर ते हाडांच्या आरोग्यासाठी खूप चांगले असते. गॅसची समस्या असलेल्यांसाठी दही उत्तम मानली जाते. पोटातील उष्णता कमी करण्यासाठी डॉक्टर दही खाण्याचा सल्ला देतात. तोंडात झालेले अल्सर कमी करण्यासाठी देखील दही सर्वोत्तम मानली जाते. दह्यातील प्रोबायोटिक शरीरासाठी फायदेशीर आहेत.
- वजन वाढणे: दही खाल्ल्याने वजन वाढेल अशी भीती अनेकांना असते. विशेषतः चरबीयुक्त दही. जरी चरबीयुक्त दही चविष्ट असली तरी, त्यातील चरबीमुळे ते हानिकारक आहे अशी भीती अनेकांना असते.
- चरबी कमी करण्यासाठी: पोषणतज्ञ डॉ. लहरी सुरपाणे यांच्या मते, दही अमिनो आम्लांनी समृद्ध आहे. ते सहज पचते. त्यातील प्रथिने आरोग्यासाठी चांगली असतात. यामुळे, त्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असतो. त्याचा वजन कमी करण्यास मदत होतो. वजन कमी करण्यासाठी नाश्त्यात ते खाणे चांगले.
- वजन कमी करण्यासाठी: तज्ञांनी असं सुचवलं आहे की, ज्यांना वजन कमी करायचे आहे त्यांनी त्यांच्या आहारात दह्याचा समावेश करावा. दह्याच्या नियमित सेवनाने चयापचय सुधारते आणि वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. दह्यातील उच्च प्रथनांमुळे जास्त भूक लागत नाही पोट जास्त काळ भरलेलं राहते. परिणामी अन्नाची लालसा कमी होण्यास मदत होते.
- पचन नियमित होते: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, दह्यामध्ये असलेले प्रोबायोटिक्स योग्य पचन करण्यास मदत करतात. यामुळे पचन जलद होते आणि अन्नातील पोषक तत्वे शरीराला त्वरीत मिळतात. असंही उघड झालं आहे की, दही बद्धकोष्ठता, अतिसार आणि पोटफुगी रोखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते.
- रोगप्रतिकारक शक्तीसाठी: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, दही हा सर्वोत्तम प्रोबायोटिक अन्नांपैकी एक आहे जो मानवी शरीराला आवश्यक प्रतिकारशक्ती प्रदान करतो. हे उघड झालं आहे की, दही शरीराची ऊर्जा आणि कार्यक्षमता वाढवते आणि चयापचय सुधारते. परिणामी रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते आणि आजारांचा धोका टाळता येतो
