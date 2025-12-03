ETV Bharat / health-and-lifestyle

‘ही’ थेरपी एचआयव्ही ठेवते नियंत्रणात: ग्रस्तांना आता काळजी करण्याची गरज नाही

जगभरातील लाखो लोक एचआयव्ही ग्रस्त आहेत. एचआयव्ही नाव अजूनही असाध्य आजाराचे नाव आहे. परंतु, मॉडर्न अँटीरेट्रोव्हायरल थेरपी विषाणूचा प्रसार होण्यापासून थांबवू शकते.

HIV TREATMENT ANTIRETROVIRAL THERAPY STUDY CONTROL HIV MODERN STUDY CONTROL HIV
‘ही’ थेरपी एचआयव्ही ठेवते नियंत्रणात: ग्रस्तांना आता काळजी करण्याची गरज नाही (Getty Images)
Published : December 3, 2025 at 5:55 PM IST

MODERN STUDY CONTROL HIV: गेल्या दोन दशकांत एचआयव्ही उपचारांचे स्वरूप बदलले आहे. मात्र, आता कॅलिफोर्निया विद्यापीठालीत शास्त्रज्ञांनी यावर उपाय शोधला आहे. अँटीरेट्रोव्हायरल थेरेपीच्या प्रगतीमुळे, एचआयव्ही आता जीवघेणा संसर्ग राहिलेला नाही. आज, एचआयव्ही हा एक जुनाट, सामान्यतः व्यवस्थापित करण्यायोग्य आजार मानला जातो. वेळेवर निदान, नियमित उपचार आणि नियमित फॉलोअपने, विषाणूसह जगणारे लोक सामान्य जीवन जगू शकतात.

  • अभ्यास काय म्हणतो: कॅलिफोर्निया विद्यापीठ, सॅन फ्रान्सिस्को येथील शास्त्रज्ञांनी हा अभ्यास केला. ही जरी एक छोटीशी चाचणी होती, तरी त्याचे निकाल आशादायक होते. शास्त्रज्ञांनी या इम्युनोथेरपीची चाचणी 10 एचआयव्ही पॉझिटिव्ह व्यक्तींवर केली. याचे निकाल नेचर जर्नलमध्ये प्रकाशित झाले आहेत. या काळात, रुग्णांना त्यांच्या नियमित अँटीरेट्रोव्हायरल थेरपीपासून थांबवण्यात आले. शास्त्रज्ञांनी एचआयव्ही विरुद्ध शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करण्यासाठी एकत्रित उपचार केले. या एकत्रित उपचारांमध्ये लस, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारे औषध आणि मोठ्या प्रमाणात निष्क्रिय करणारे अँटीबॉडीज समाविष्ट होते. हे उपचार दिल्यानंतर, शास्त्रज्ञांनी रुग्णांची नियमितपणे चाचणी केली आणि अनेक महिने वाट पाहिली. निकाल प्रभावी होते. 10 पैकी सात सहभागींमध्ये, विषाणूची पातळी खूप कमी राहिली, इतकी कमी की त्यामुळे कोणतेही नुकसान होण्याची शक्यता नव्हती. एका प्रकरणात, निकाल आश्चर्यकारक होते: विषाणू 18 महिन्यात दाबला गेला.
  • एचआयव्ही हा उपचार करण्यायोग्या, जुनाट आजार म्हणून: आधुनिक एआरटी (अँटीरेट्रोव्हायरल थेरपी) ही एक अतिशय प्रभावी आणि सहनशील उपचारपद्धती आहे. ही एचआयव्हीवर उपचार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अँटीव्हायरल औषधांचे संयोजन आहे . ते विषाणूची वाढ रोखते. तसंच रोगप्रतिकारक शक्तीचे संरक्षण करते. परिणामी, एचआयव्हीने संक्रमित लोक निरोगी राहतात. या बदलामुळे, लाखो लोक दीर्घ आणि आनंदी आयुष्य जगू शकतात. एचआयव्ही संसर्ग अनेक वर्षे लक्षणे दाखवत नाही. म्हणूनच, एचआयव्हीने संक्रमित झालेल्यांसाठी नियमित चाचणी खूप महत्वाची आहे. एआरटी लवकर सुरू केल्याने केवळ व्यक्तीचे आरोग्यच सुरक्षित राहू शकत नाही तर इतरांमध्ये विषाणूचा प्रसार रोखता येतो.
  • सेरोडिस्कॉर्डंट जोडपे आनंदी जीवन जगू शकतात: सेरोडिस्कॉर्डंट जोडपे म्हणजे एकाला एचआयव्ही आहे आणि दुसऱ्याला नाही. डॉक्टर म्हणतात की अशी जोडपी आता आनंदी जीवन जगू शकतात. आधुनिक एचआयव्ही उपचार अशा जोडप्यांसाठी जीवन बदलणारे ठरेल. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, एकदा एचआयव्ही पॉझिटिव्ह जोडीदाराने एआरटी सुरू केली की लैंगिक संक्रमणाचा धोका शून्य होतो. यासह, हे जोडपे मुल जन्माला घालण्याची योजना देखील करू शकतात.
  • पालन ​​करणे हेच खरे यश आहे: एचआयव्ही रुग्णांनी त्याचे पालन केले पाहिजे. याचा अर्थ असा की त्यांनी लिहून दिलेले एचआयव्ही औषध दररोज घेतले पाहिजे. कोणत्याही दुर्लक्षामुळे विषाणू थांबवणे कठीण होऊ शकतो. त्यामुळे भविष्यात उपचार पर्याय देखील कमी होतील. शिवाय, औषधे योग्यरित्या काम करणार नाहीत. म्हणूनच एचआयव्ही रुग्णांनी उपचार पद्धतीचे पालन केले पाहिजे. नियमितपणे क्लिनिकमध्ये जाणे देखील खूप महत्वाचे आहे. यामुळे विषाणू भाराचे निरीक्षण करताना औषधांचे दुष्परिणाम नियंत्रित करण्यास मदत होऊ शकते. आवश्यक असल्यास, उपचारांमध्ये बदल केले जाता येऊ शकते. याव्यतिरिक्त, इतरांकडून होणाऱ्या अपमानामुळे होणाऱ्या मानसिक समस्या टाळण्यास मदत होते. याव्यतिरिक्त, कठीण काळात रुग्णाला आधार मिळतो.
  • एचआयव्ही उपचारांपलीकडे व्यापक काळजी: एचआयव्ही हा एक जुनाट आजार बनला आहे, त्यामुळे सामान्य आरोग्य व्यवस्थापन खूप महत्वाचे आहे. नियमित तपासणी करून उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि हायपरलिपिडेमियाची दीर्घकालीन गुंतागुंत टाळता येते. या समस्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी जीवनशैलीत बदल करणे खूप महत्वाचे आहे. धूम्रपान आणि मद्यपान बंद केले पाहिजे. संतुलित आहार घेण्यासोबतच व्यायामामुळे चांगले आरोग्य राखण्यास मदत होऊ शकते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

