ETV Bharat / health-and-lifestyle
वजन कमी करण्यासाठी दररोज अशाप्रकारे घ्या काळं मीठ; काही दिवसांतच दिसू लागतील परिणाम
काळं मीठ पदार्थांना चवच देत नाही तर ते आरोग्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. चला तर जाणून घेऊया काळं मीठ खाण्याचे अद्भूत फायदे...
Published : January 5, 2026 at 2:52 PM IST
BLACK SALT HEALTH BENEFITS: पांढरं मीठ खाल्ल्याने आरोग्याविषयक अनेक समस्यांना सामोरे जावं लागते म्हणून आजकाल पांढऱ्या मीठाची जागा पीक साल्ट, ब्लॅक सॉल्ट, रॉक सॉल्टने घेतली आहे. बहुतांश स्वयंपाक घरातून पांढरे मीठ नाहीसे झाले. बरेच लोक पचनाशी संबंधित समस्या दूर करण्यासाठी काळं मीठ खाणं पसंत करत आहेत. काळं मीठ किंवा सैंधव मीठ म्हणून ओळखलं जाणारं काळं मीठ हे भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ आणि इतर हिमालयीन प्रदेशांमध्ये आढळते. काळे मीठ हे शतकानुशतके आयुर्वेदिक औषधांमध्ये त्याच्या समग्र, उपचारात्मक गुणधर्मांसाठी वापरले जात आहे. काळ मीठ विरघळणाऱ्या खनिजांनी समृद्ध आहे, ज्यामुळे ते शरीराद्वारे शोषणे कठीण होते. काळं मीठ हे सामान्यतः स्वयंपाकात वापरले जाते आणि भारतीय पाककृतींमध्ये एक लोकप्रिय घटक आहे.
काळं मीठ ज्वालामुखी क्रियाकलापांमुळे तयार होते. त्यातील सल्फर संयुगामुळे त्याला एक वेगळा वास आणि चव येते. काळं मीठ लोह आणि पोटॅशियम क्लोराईडचे देखील बनलेले आहे. काळ्या मीठात अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म असतात आणि त्यात सोडियमचे प्रमाण आश्चर्यकारकपणे कमी असते. त्यात लोह, कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम सारखे महत्त्वाचे खनिजे देखील असतात, जे निरोगी शरीरासाठी आवश्यक असतात.
काळं मीठ शरीरात अनेक बदल घडवून आणते: आजकाल बरेच लोक वजन वाढणे आणि पचनाशी संबंधित समस्यांशी झुंजत आहेत. विविध उपाय करूनही त्यांना या समस्यांपासून आराम मिळत नाही. अशा लोकांसाठी काळं मीठ वरदान ठरू शकते. पोटाच्या समस्या दूर करण्यापासून ते पोटाची चरबी वितळवण्यापर्यंत, काळे मीठ अनेक प्रकारे मदत करू शकते. यासाठी, काळे मीठ योग्यरित्या वापरणे आवश्यक आहे. असं म्हटलं जातं की हे वरवरचे काळे मीठ आपल्या शरीरात अनेक बदल घडवून आणते आणि वजन कमी करण्यात प्रभावी ठरते.
काळं मीठ हे नेहमीच्या मिठापेक्षा वेगळे कसे आहे? राजस्थानमधील प्रसिद्ध आहारतज्ञ नेहा यदुवंशी म्हणतात की काळे मीठ नैसर्गिक खनिजांनी समृद्ध आहे. त्याचा रंग गडद तपकिरी आणि जांभळा आहे. त्यात लोह, कॅल्शियम आणि पोटॅशियम सारखी महत्त्वाची खनिजे असतात. काळ्या मीठात थोडासा सल्फरसारखा वास असतो, ज्यामुळे ते नेहमीच्या मिठापेक्षा वेगळे बनते. तसंच त्यात काही अत्यंत फायदेशीर आरोग्य गुणधर्म आहेत. आयुर्वेदात, काळं मीठ पचन सुधारण्यासाठी, गॅस आणि आम्लता कमी करण्यासाठी आणि चयापचय वाढविण्यासाठी वापरलं जातं
काळं मीठ पचनाच्या समस्यांवर कशी मदत करते? आहारतज्ञ नेहा यदुवंशी यांच्या मते, काळे मीठ पचनासाठी पित्त उत्पादनास उत्तेजन देते. यामुळे पोटफुगी आणि आम्लता कमी होते. जेव्हा आपण खातो तेव्हा ते योग्यरित्या पचते. ज्यामुळे अतिरिक्त वजन आणि पचन समस्या दूर करण्यास मदत करते. काळे मीठ हायड्रेशन आणि इलेक्ट्रोलाइट संतुलन राखण्यास मदत करते. पाण्याचे प्रमाण कमी करून वजन नियंत्रित करण्यास मदत करते. त्याचा त्वचा, केस आणि एकूण आरोग्यावर देखील सकारात्मक परिणाम होतो. पारंपारिक औषधांमध्ये, ते अनेक समस्यांवर नैसर्गिक उपाय म्हणून वापरले जाते.
काळं मीठ वजन कमी करण्यास कसे मदत करते? नेहा यदुवंशी म्हणतात की, काळ्या मीठात सोडियम क्लोराईड असते. जे मिठाला त्याची विशिष्ट चव प्रदान करते. काळ्या मीठातील खनिजे अँटीबॅक्टेरियल एजंट म्हणून देखील काम करतात आणि अनेक रोगांपासून संरक्षण करतात. तसंच ते चयापचय वाढवते आणि पचन सुधारते. लठ्ठपणा आणि निर्जलीकरण कमी करण्यासाठी काळं मीठ उत्तम मानलं जातं. त्याचबरोबर काळं मीठ सूज कमी करते आणि वजन वाढण्यास प्रतिबंध करते. वजन कमी करू इच्छिणाऱ्या लोकांनी पांढऱ्या मीठाऐवजी काळं मीठ वापरावं.
ते कसं सेवन करावं: काळे मीठ वजन कमी करण्यास मदत करते. काळ्या मीठात सोडियमचे प्रमाण कमी असते. त्याचे स्थूलपणाविरोधी गुणधर्म लठ्ठपणा आणि वजन दोन्ही कमी करण्यास मदत करतात. जर तुम्हाला खाल्ल्यानंतर पोटात जडपणा जाणवत असेल तर काळे मीठ कोमट पाण्यात मिसळा आणि ते चहासारखे प्या. यामुळे अन्न सहज पचण्यास मदत होईल आणि तुमच्या शरीरातील अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल जाळण्यास मदत होईल.
इतर फायदे
- काळं मीठ खाल्ल्याने बद्धकोष्ठता, पोटदुखी, पोट फुगणे आणि पोटाशी संबंधित इतर समस्यांपासून आराम मिळतो.
- दररोज सकाळी गरम पाण्यात काळं मीठ मिसळून प्यायल्याने पोटाच्या समस्यांपासून आराम मिळतो.
- खोकल्याचा त्रास असलेल्या लोकांना तोंडात काळे मीठ ठेवून त्याचा रस पिल्याने खोकल्यापासून आराम मिळू शकतो.
- काळं मीठ खाल्ल्याने सांधेदुखी कमी होते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)