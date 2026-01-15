ETV Bharat / health-and-lifestyle
पायात सारखे ‘क्रॅम्प’ येतात? असू शकतात ही कारणं
पायात क्रॅम्प येण्याची अनेक कारणे आहेत - तज्ञ म्हणतात की, ही स्थिती जितकी गंभीर असेल तितकी ती धोकादायक ठरू शकते.
Published : January 15, 2026 at 5:24 PM IST
Cramps Reasons: जेव्हा तुम्ही बराच वेळ एकाच स्थितीत बसता किंवा झोपता, तेव्हा पायात क्रॅम्प किंवा स्नायूंमध्ये पेटके येऊ शकतात. जेव्हा असं होतं, तेव्हा उठून थोडं फिरल्यानं पेटक्यांची समस्या कमी होते. मात्र, काही लोकांची बसण्याची आणि झोपण्याची स्थिती कशीही असली तरी, ही समस्या उद्भवते. परंतु अनेक जण या समस्येकडे दुर्लक्ष करतात. त्याला डिहायड्रेशन किंवा थकवा समजण्याची चूक करतात. परंतु, तज्ञ म्हणतात की, हे शरीरातील गंभीर आरोग्य समस्यांचे लक्षण असू शकते. चला आता जाणून घेऊया कोणत्या आरोग्य समस्यांमुळे पायात पेटके येतात!
- पेरिफेरल आर्टरी डिसीज (पीएडी): जर तुम्ही चालत असताना तुमचे पाय कडक वाटत असतील आणि थांबल्यावर आराम मिळत असेल, तर ते पीएडीचे लक्षण असू शकते. जे रक्तवाहिन्यांमधील अडथळ्यांमुळे होते. या समस्येच्या मुख्य लक्षणांपैकी एक म्हणजे पायातील पेटके. क्लीव्हलँड क्लिनिकच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, रक्तवाहिन्यांमध्ये चरबी जमा होणे (प्लेक) हे यामागील मुख्य कारण आहे. ज्यामुळे पायांना रक्तपुरवठा कमी होतो आणि स्नायूंना पुरेसा ऑक्सिजन मिळण्यापासून रोखले जाते. जर दुर्लक्ष केले तर ते जीवघेणे ठरू शकते किंवा अंगच्छेदन करावे लागू शकते.
- शिरासंबंधी अपुरेपणा: मेडलाइनप्लसच्या एका अभ्यासानुसार, या समस्येमुळे पाय जड किंवा क्रॅम्प आणि उभे राहिल्यावर वेदना होतात. जेव्हा शिरांमधील वाल्व योग्यरित्या काम करत नाहीत, तेव्हा रक्त हृदयाकडे परत जाऊ शकत नाही आणि पायांमध्ये स्थिर होते. यामुळे रक्ताभिसरण मंदावते आणि नसांवर दबाव येतो. परिणामी सुन्नपणा किंवा मुंग्या येऊ शकतात, असं तज्ञांचं म्हणणं आहे.
- इलेक्ट्रोलाइट समस्या: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, शरीरातील इलेक्ट्रोलाइट्समधील असंतुलनामुळे पायात पेटके, मुंग्या येणे आणि स्नायूंमध्ये पेटके यासारख्या समस्या उद्भवतात. मेडलाइनप्लसच्या एका अभ्यासात असं आढळून आलं आहे की, जेव्हा शरीरात मॅग्नेशियम, पोटॅशियम किंवा कॅल्शियमची पातळी कमी असते, तेव्हा स्नायू योग्यरित्या कार्य करू शकत नाहीत. हे विशेषतः मूत्रवर्धक घेत असलेल्या लोकांमध्ये सामान्य आहे.
- मज्जातंतूंच्या समस्या: सायटिका, न्यूरोपॅथी किंवा मणक्यावरील दाब यामुळे देखील पायांमध्ये मुंग्या येऊ शकतात. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, जर तुम्हाला स्नायूंच्या वेदनांऐवजी जळजळ किंवा मुंग्या येणे जाणवत असेल तर ती मज्जातंतूंशी संबंधित समस्या असू शकते. कारण जेव्हा नसा खराब होतात किंवा दाबल्या जातात, तेव्हा मेंदूला व्यवस्थित सिंग्नल मिळत नाहीत. ज्यामुळे सुन्नपणा किंवा मुंग्या या समस्या उद्भवतात.
- औषधे: स्टॅटिन्स, दम्याची औषधं आणि अँटीडिप्रेसेंट्स यांसारखी काही औषधं देखील पायात क्रॅम्प निर्माण करू शकतात. नवीन औषध सुरू केल्यानंतर असं झाल्यास तज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेण्याची शिफारस करतात.
- जास्त श्रम आणि विश्रांतीचा अभाव: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, जास्त वेळ उभे राहणे, कठोर व्यायाम करणे आणि योग्य झोपेचा अभाव यामुळे स्नायू कडक आणि वेदनादायक होऊ शकतात.
- इतर कारणे: थायरॉईड समस्या, अशक्तपणा, व्हिटॅमिन बी12आणि डीची कमतरता यामुळे स्नायू लवकर थकतात आणि पेटके येऊ शकतात. क्लीव्हलँड क्लिनिकच्या एका अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, बी12 च्या कमतरतेमुळे पाय सुन्न होऊ शकतात किंवा मुंग्या येऊ शकतात, जणू काही त्यांना सुई टोचल्यासारखे वाटते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)