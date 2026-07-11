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पावसाळ्यात लहान मुलांच्या आजारात दुपटीनं वाढ; 'अशी' घ्यावी लहान मुलांची काळजी
गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यासह राज्यातील इतर भागात मुसळधार पाऊस झाला आहे. या मुसळधार पावसामुळं पावसाळी आजारात देखील वाढ झाली आहे.
Published : July 11, 2026 at 1:40 PM IST
पुणे : पावसाळा आणि आजार हे एक समीकरणच आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात लेप्टो, डेंग्यू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कावीळ, उलटी, जुलाब, सर्दी-ताप-खोकला, दमा असे आजार मोठ्या प्रमाणावर वाढतात. लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांनाच या आजाराचा धोका असतो. त्यामुळं पावसाळ्यात सर्वांनाच आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी लागते. पुण्यात लहान मुलांच्या पावसाळी आजारात देखील दुपटीनं वाढ झाली असून पालकांनी लहान मुलांची विशेष काळजी घ्यावी, असं आवाहन कमला नेहरू रुग्णालयाच्या बालरोगतज्ज्ञ डॉ. स्मिता सांगडे यांनी केलं आहे.
आजारांचा प्रादुर्भाव वाढतोय : दरवर्षी पावसाळ्यात जलजन्य आणि कीटकजन्य आजार होतात. यात प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या आजारांचा प्रादुर्भाव वाढतो. जलजन्य आजारमध्ये दूषित पाण्यामुळं होणारे जुलाब आणि तीव्र गॅस्ट्रोएन्टेरायटी सारखे आजार होतात. तर कीटकजन्य आजारामध्ये डासांमुळं पसरणारे चिकनगुनिया, डेंग्यू, झिका आणि मलेरिया असे आजार होतात. सध्या पुण्यात लहान मुलांच्या पावसाळी आजारात वाढ झाली आहे. लहान मुलांना कोणताही त्रास झाल्यास तत्काळ जवळील रुग्णालयात उपचार घ्यावे, असं आवाहन यावेळी बालरोगतज्ज्ञ डॉ. स्मिता सांगडे यांनी केलं आहे.
'अशी' घ्यावी लहान मुलांची काळजी : "पुण्यात मागच्या आठवड्यात झालेल्या मुसळधार पावसाने कमलानेहरु रुग्णालयात सर्दी, खोकला, ताप, उलटी, जुलाबाच्या रुग्णांमध्ये वाढ झाली आहे. पावसाळ्यात लहान मुलांमध्ये सर्दी, खोकला, ताप, श्वसनाचे आजार, त्वचेचे आजार होत आहेत. यावेळी पालकांनी लहान मुलांना प्यायला कोमट पाणी दिलं पाहिजे, संतुलित तसेच सकस आहार दिला पाहिजे. त्वचेचे आजार कमी होण्यासाठी उबदार कपडे घालावे. ओले कपडे घालू नये. घराच्या आजूबाजूला पाण्याचा साठा होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. तसेच डासांपासून सावध ठेवण्यासाठी मच्छरदाणीचा वापर करावा. लहान मुलांमध्ये थंडी, ताप, खोकला आल्याचं आढळल्यास तत्काळ त्यांनी बालरोग तसेच डॉक्टरांशी संवाद साधला पाहिजे," असं डॉ.स्मिता सांगडे यांनी सांगितलं.
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