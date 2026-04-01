ETV Bharat / health-and-lifestyle
कॉफी प्यायल्याने यकृताचा कॅन्सर टाळता येतो? जाणून घ्या तज्ञांचं मत
कॉफी प्यायल्यामुळे यकृताचा कॅन्सरचा धोका टाळता येतो असा दावा करण्यात आलाय. वाचा सविस्तर...,
Published : April 1, 2026 at 12:01 PM IST
coffee and cancer risk: बऱ्याच लोकांना सकाळी उठल्याबरोबर कॉफी पिण्याची सवय असते. त्यांच्या मते कॉफी प्यायल्याने ऊर्जा वाढते शिवाय एकाग्रतेत देखील वाढ होते. संशोधनातून असंही दिसून आले आहे की, कॉफी शरीरातील सर्वात महत्त्वाच्या अवयवांपैकी एक असलेल्या यकृताचे संरक्षण करते. चला, आता याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया!
नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका अभ्यासानुसार, दररोज दोन कप कॉफी प्यायल्याने यकृताच्या कर्करोगाचा सर्वात सामान्य प्रकार असलेल्या हेपॅटोसेल्युलर कार्सिनोमाचा धोका सुमारे 35 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो. तज्ञांच्या मते, मद्यपान, हिपॅटायटीसचा संसर्ग आणि बॉडी मास इंडेक्स (BMI) यांसारख्या घटकांचा विचार केल्यानंतरही हे परिणाम सकारात्मक राहतात.
कॉफी यकृताच्या कर्करोगाचा धोका कसा कमी करते?: कॉफी हे केवळ एक कॅफीनयुक्त पेय नाही. तज्ञांच्या मते, त्यात चयापचय क्रियेसाठी फायदेशीर असलेले एक हजाराहून अधिक घटक असतात, ज्यात पॉलीफेनॉल, डायटरपीन आणि नैसर्गिक अँटीऑक्सिडंट्स यांचा समावेश आहे. हे घटक दाह कमी करतात आणि ऑक्सिडेटिव्ह ताणाला प्रतिबंध करतात असं म्हटलं जातं. शिवाय, अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, ते यकृताच्या फायब्रोसिसची वाढ मंदावू शकतात आणि यकृत एन्झाइमची पातळी सुधारू शकतात. परिणामी, कॉफीमुळे सिरोसिस आणि यकृताच्या कर्करोगाचा धोका कमी होतो. जे यकृताचे आजार गंभीर झाल्यावर होतात.
संशोधन काय सांगते? नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका अभ्यासानुसार, 1966 ते 2007दरम्यान केलेल्या अभ्यासांवर आधारित मेटा-विश्लेषणात असं आढळून आलं आहे की, दिवसातून दोन कप कॉफी प्यायल्याने यकृताच्या कर्करोगाचा धोका 43टक्क्यांनी कमी होतो.
बीएमजे जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, दररोज दोन कप कॅफीनयुक्त कॉफी प्यायल्याने एचसीसीचा धोका27% ने कमी होतो, तर तेवढीच कॅफीनविरहित कॉफी प्यायल्याने हा धोका 14% ने कमी होतो.
किती कॉफी प्यावी?: किती कॉफी प्यावी याबद्दल कोणतीही एक आंतरराष्ट्रीय शिफारस नसली तरी, तज्ञांच्या मते माफक प्रमाणात कॉफी पिण्याचे स्पष्ट फायदे आहेत. त्यांच्या मते, दिवसातून दोन ते चार कप कॉफी पिणे आरोग्यासाठी चांगले आहे. मग ती फिल्टर कॉफी असो वा इन्स्टंट कॉफी, त्याचा परिणाम सारखाच असतो, असं ते म्हणतात. तसचं तज्ञ असा इशारा देतात की, कॉफीच्या अतिसेवनामुळे पचनाचा त्रास, निद्रानाश किंवा हृदयाचे ठोके वाढणे यांसारखे दुष्परिणाम होऊ शकतात. त्यांच्या मते, हे प्रत्येक व्यक्तीच्या संवेदनशीलतेवर अवलंबून असते. एकूणच, संशोधनातून असं दिसून येते की, माफक प्रमाणात कॉफी पिणे हा यकृताचे आरोग्य राखण्याचा एक सोपा मार्ग आहे.
ही खबरदारी अत्यावश्यक
मद्यपान आणि धूम्रपान: तज्ञांच्या मते, यकृताच्या आरोग्यासाठी कॉफी पिणे सुरू ठेवल्यास मद्यपान आणि धूम्रपानाचा कोणताही फायदा होणार नाही. त्यांच्या मते, कॉफी या गोष्टींना पर्याय नाही.
वैद्यकीय सल्ला: हृदयविकार, तीव्र चिंता, पोटाचे विकार असलेल्या व्यक्ती किंवा गरोदर महिलांनी कॉफीबाबत वैद्यकीय सल्ला घ्यावा.
जीवनशैली: सकस आहार घेणे, निरोगी वजन राखणे आणि नियमित व्यायाम करणे याची शिफारस केली जाते. हे सर्व करत असताना कॉफी पिणे हे एक अतिरिक्त संरक्षण मानले जाते आणि त्याप्रमाणेच त्याचा विचार केला पाहिजे.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)