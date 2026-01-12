ETV Bharat / health-and-lifestyle
हिवाळ्यातील ‘हे’ पदार्थ कमी करु शकतात कोलेस्ट्रॉलची पातळी
उच्च कोलेस्ट्रॉलमुळे हृदयरोग, स्ट्रोक आणि इतर गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. न्यूट्रिशनिस्ट ख्याती पटेल यांच्या मते, काही भाज्या कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी करू शकतात. वाचा सविस्तर...,
Published : January 12, 2026 at 2:00 PM IST
Hight Cholesterol: आजकाल हृदयाशी संबंधित समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. यामागील मुख्य कारण म्हणजे अस्वस्थ्यकार आहार खाण्याची सवयी आणि वर्तमान जीवनशैली आहे. शरीरात वाईट कोलेस्ट्रॅालचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढते. शरीरात कोलेस्ट्रॅाल असणे चांगले. मात्र, जेव्हा ते जास्त वाढते, तेव्हा ते रक्तवाहिन्यांमध्ये प्लाक किंवा चरबीच्या स्वरूपात जमा होते. यामुळे रक्ताभिसरणात अडथळा निर्माण होतो. परिणामी हृदयविकारासारखे गंभीर आजार होण्याचा धोका वाढतो. तज्ञांच्या मते, हिवाळ्यात कोलेस्ट्रॅालची पातळी जास्त असते. कारण, बरेच लोक हिवाळ्यात व्यायाम करणं टाळतात. याव्यतिरिक्त, ते भरपूर तळलेले आणि साखरयुक्त पदार्थ खातात. हे पदार्थ खाल्ल्याने शरीरात कोलेस्ट्रॅाल वाढते.
कोलेस्ट्रॅालची पातळी नियंत्रित केली नाही तर हृदयविकाराचा झटका आणि स्ट्रोक सारख्या गंभीर आजारांचा धोका वाढतो. क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट ख्याती पटेल, यांनी उच्च कोलेस्ट्रॅाल पातळी असलेल्या लोकांसाठी काही भाज्यांची शिफारस केली आहे. त्यांनी इंस्टाग्राम अकाउंटवर कोलेस्ट्रॅालची पातळी कमी करण्यास मदत करणाऱ्या भाज्यांबद्दल माहिती दिलीय. चला जाणून घेऊया त्या भाज्या कोणत्या आहेत आणि त्या कशा काम करतात.
मेथीमुळे कोलेस्ट्रॅालची पातळी कमी: हिवाळ्यात मेथीची भाजी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असते. ख्याती पटेल म्हणतात, की मेथीची भाजी कोलेस्ट्रॅालची पातळी कमी करण्यास मदत करते. कारण मेथीमध्ये नैसर्गिकरित्या विरघळणारे फायबर मुबलक प्रमाणात असते. ते आतड्यांमध्ये पित्ताशी बांधले जाते. ते साठवलेल्या कोलेस्ट्रॅालपासून पित्त आम्ल तयार करते. यामुळे वाईट कोलेस्टेरॉलची पातळी कमी होते. तसंच मेथीमध्ये सॅपोनिन नावाचे संयुग असते. मेथी पदार्थांमधून कोलेस्टेरॉलचे शोषण कमी करते. ख्याती यांच्या मते, मेथी खाल्ल्यानेही चांगले परिणाम मिळतात. हे नैसर्गिक घटक वाईट कोलेस्ट्रॅाल तसंच ट्रायग्लिसराइडची पातळी कमी करण्यास मदत करतात.
हिरवं लसूण: पोषणतज्ञ म्हणतात की, हिवाळ्यातील हिरवा लसूण एक सुपरफूड देखील आहे. फार कमी लोकांना याबद्दल माहिती आहे. जेव्हा आपण हिरवा लसूण शिजवून खातो, तेव्हा त्यातून अॅलिसिन नावाचं संयुग बाहेर पडते. हे शरीरातील स्टॅटिन औषधे लक्ष करणाऱ्या एन्झाईम्सना लक्ष करते. तसंच हे यकृताला कमी कोलेस्ट्रॉल निर्माण करण्यास मदत करते, असं ख्याती पटेल म्हणतात. तसंच हिरवा लसूण धमन्यांमध्ये अडकणारे ऑक्सिडाइज्ड बॅड कोलेस्ट्रॉल कमी करते. तुम्ही कोणत्याही भाजीमध्ये स्प्रिंग लसूण घालू शकता किंवा सॅलडमध्ये घालून खाऊ शकता.
आवळा वाईट कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित ठेवतो: आवळा हा हिवाळ्यात मिळणारा एक सुपरफूड आहे यात शंका नाही. आवळा अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध आहे. आवळा यकृतातील खराब कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी करण्यास मदत करतो. तसंच याच्या सेवनाने ट्रायग्लिसराइडची पातळी देखील नियंत्रित होते. आवळ्यामध्ये असलेले व्हिटॅमिन सी रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते. तसंच ते यकृत स्वच्छ करण्यास मदत करते. आवळा चटणी, रस आणि सॅलडच्या स्वरूपात घेता येतो. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, आवळा थेट देखील खाल्ला जाऊ शकतो.
कोलेस्ट्रॅाल कमी करण्यासाठी तुम्ही हे देखील खाऊ शकता.
- बीन्स आणि शेंगामध्ये देखील विरघळणारे फायबरचे चांगले स्रोत आहे. त्यामध्ये प्रथिने आणि इतर पोषक तत्वे देखील भरपूर असतात. बीन्स आणि शेंगा आहारात समाविष्ट केल्या जाऊ शकतात. बीन्स करी, सॅलड आणि सूपमध्ये घालता येतात.
- नट आणि विविध प्रकारचे सिड्स हे निरोगी चरबी, फायबर आणि इतर पोषक तत्वांनी समृद्ध असतात. ते कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करतात. तुम्ही ते नाश्त्यात खाऊ शकता.
- फॅटी फिश हे ओमेगा-३ फॅटी अॅसिडचे चांगले स्रोत आहेत. हे कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करतात. आठवड्यातून कमीत कमी दोनदा फॅटी फिश खाण्याचा प्रयत्न करा. सॅल्मन, ट्यूना आणि मॅकरेल सारखे मासे फॅटी अॅसिडसाठी चांगले पर्याय आहेत. त्यांना ग्रिल केल्याने तुम्हाला चांगले परिणाम मिळू शकतात.
- ओट्स हे विरघळणारे फायबरचे चांगले स्रोत आहेत. ते कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करते. विरघळणारे फायबर कोलेस्ट्रॉल शरीरातून काढून टाकण्यास मदत करते. तुम्ही नाश्त्यात ओट्स देखिल खाऊ शकता.
