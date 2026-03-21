ETV Bharat / health-and-lifestyle
तुम्हाला कोलेस्ट्रॉलचा त्रास आहे का? कमी करण्यासाठी ट्राय करा तज्ञांनी दिलेल्या टिप्स
उच्च कोलेस्ट्रॉल हा एक सायलेंट किलर आजार आहे. तज्ञांच्या मते आहार आणि व्यायामाने त्यावर नियंत्रण मिळवता येते.
Published : March 21, 2026 at 2:08 PM IST
Cholesterol Healthy Eating Tips: कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करण्यात अन्न महत्त्वाची भूमिका बजावते. जीवनशैलीतील बदलांद्वारे काही प्रमाणात कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करता येत असलं तरी, तज्ञांच्या मते, जर आपण आपल्या खाण्याच्या सवयी बदलल्या नाहीत, तर आपण दीर्घकाळ निरोगी राहणार नाही. याच संदर्भात, चला आता शरीरातील कोलेस्ट्रॉल कसे कमी करायचे ते जाणून घेऊया!
शरीरातील कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढण्याचे एकमेव कारण म्हणजे जास्त चरबीयुक्त पदार्थ खाणे नव्हे. प्रसिद्ध पोषणतज्ञ डॉ. जानकी श्रीनाथ यांच्या मते, शरीराची रचना, जनुके आणि जीवनशैली यांचा यावर मोठा प्रभाव असतो. परंतु, असं म्हटलं जातं की, जर तुम्ही या घटकांमध्ये संतुलन राखले आणि योग्य आहाराचे पालन केले, तर कोलेस्ट्रॉल कमी करणे शक्य आहे. कर्बोदके, प्रथिने आणि चरबी हे ऊर्जेचे स्रोत आहेत. शरीराच्या गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणात हे पदार्थ कोणत्याही स्वरूपात घेतल्यास कोलेस्ट्रॉल वाढते. उदाहरणार्थ, तेलकट भाज्या, स्नॅक्स, तळलेले पदार्थ, पिष्टमय पदार्थ, पनीर, अंडी , चिकन, लवकर पचणारे प्रक्रिया केलेले पदार्थ, मिठाई आणि फळांचे रस या सर्वांचा या श्रेणीत समावेश होतो.
किती प्रमाणात घ्यावे: तज्ञांच्या मते, साधारणपणे 20 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींची एलडीएल (LDL) पातळी 100 mg/dL पेक्षा कमी असावी. परंतु, जर ती 190 mg/dL पेक्षा जास्त असेल, तर स्टॅटिन्सचा वापर करावा. जर एलडीएल पातळी 189 mg/dL असेल आणि हृदयरोगाचा धोका जास्त नसेल, तर जीवनशैलीत बदल केले जाऊ शकतात. तसंच, पुरेशी झोप घेणे, तंबाखूचे सेवन न करणे आणि तणाव कमी करणे हे देखील चांगले आहे. आहार आणि व्यायाम अधिक फायदेशीर ठरतात.
तुम्ही कोणत्या प्रकारचे अन्न खावे: शरीरातील कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करण्यासाठी, आपल्याला प्रथम आपल्या शरीराचे वजन, उंची आणि आपण करत असलेल्या कामासाठी आपल्याला किती ऊर्जेची आवश्यकता आहे यासारख्या गोष्टी माहित असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी तुम्ही कोणते घटक खावेत? डॉ. जानकी श्रीनाथ म्हणतात की, या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन डॉक्टरांनी सुचवलेला संतुलित आहार घ्यावा. यामध्ये जास्त फायबर आणि कमी तेल असलेले पदार्थ, तसंच हळूहळू पचणारे ओट्स, धान्य, मका आणि बार्ली खाण्याचा सल्ला दिला जातो. विशेषतः, ताजी फळे आणि भाज्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. तसंच, सुक्या मेव्याऐवजी चिया आणि जवसाच्या बियांचे सेवन करावे. हे बदल करण्यासोबतच, तुम्ही पुरेशी शारीरिक हालचाल, व्यायाम, ध्यान आणि योगाभ्यास करत आहात याचीही खात्री करावी. जर तुमच्या उंचीच्या मानाने तुमचे वजन जास्त असेल आणि तुम्ही ते झुंबा डांन्स आणि एरोबिक्ससारख्या व्यायामांनी किमान दहा टक्क्यांनी कमी करू शकत असाल, तर तुम्ही कोलेस्ट्रॉल कमी करू शकता. हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंगच्या मते, दररोज 2 ग्रॅम प्लांट स्टेरॉल्स किंवा स्टॅनॉल्सचे सेवन केल्याने एलडीएल कोलेस्ट्रॉल सुमारे 10 टक्क्यांनी कमी होऊ शकते.
व्यायाम चांगला असतो: तज्ञांच्या मते, शारीरिक हालचाल आणि व्यायामामुळे रक्तात एचडीएल (चांगले कोलेस्ट्रॉल) स्रवते. यामुळे रक्तवाहिन्यांमध्ये साठलेले एलडीएल (वाईट कोलेस्ट्रॉल) कमी होते. याच क्रमाने, अमेरिकन हार्ट असोसिएशन आठवड्यातून किमान 150 मिनिटे मध्यम किंवा 75 मिनिटे तीव्र व्यायाम करण्याची शिफारस करते. तुम्ही चालणे, पोहणे, वजन उचलणे, नृत्य यांसारखे काहीही करू शकता.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)