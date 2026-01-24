ETV Bharat / health-and-lifestyle
जर तुमच्या घरात लहान मुले असतील तर 'या' गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा
बाळाच्या घशात जबरदस्तीने अन्न घालणे धोकादायक असू शकते, कारण त्यामुळे गुदमरण्याचा धोका वाढतो.
Published : January 24, 2026 at 1:09 PM IST
CHILD SAFETY TIPS: लहान मुलांची काळजी घेणे हे एक आव्हानात्मक काम आहे. ते खेळत असताना त्यांच्यावर बारकाईने लक्ष ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण लहान मुलांना सर्वकाही तोंडात घालण्याची सवय असते. जगाचा शोध घेण्याची ही त्यांची पद्धत आहे असं म्हटलं जातं. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, बाळांच्या या कुतूहलामुळे कधीकधी अनपेक्षित धोके उद्भवू शकतात. असे अनेक प्रकार घडले आहेत, जिथे मुलांनी खेळणी, खेळण्यांचे भाग, बॅटरी किंवा नाणी गिळली आहेत. ज्यामुळे त्यांना श्वसनाच्या समस्या उद्भवल्या आहेत किंवा मृत्यू देखील झाला आहे. तर, अशा अपघातांपासून बचाव करण्यासाठी आपण कोणती खबरदारी घ्यावी ते पाहूया..
पालकांनी या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात
- तज्ञांचं म्हणणं आहे की, मुलांना सुरक्षित वस्तूंनी वेढले पाहिजे जे गुदमरण्याचा धोका निर्माण करत नाहीत आणि त्यांना अन्न आणि खेळणी यांच्यातील फरक शिकवला पाहिजे. पालकांनी त्यांच्या मुलांसोबत परस्परसंवादी खेळ देखील खेळले पाहिजेत जेणेकरून त्यांना सुरक्षित वाटेल आणि सकारात्मक विकासाला चालना मिळेल.
- बरेच पालक त्यांच्या मुलांना खेळण्यासाठी खेळणी देतात आणि स्वत: कामात व्यस्त होऊन जातात. मात्र, तज्ञ चुंबक, बॅटरी आणि नाणी यासारख्या वस्तू मुलांपासून दूर ठेवाव्यात असा सल्ला देतात, कारण मुलांनी खाल्ल्यास अन्ननलिका ब्लॉक होऊ शकते आणि घशात अल्सर होऊ शकतो. तज्ञांनी सल्ला दिलाय की, वेगळे करता येणारे भाग आणि सैल झाकण असलेली खेळणी तसंच मुले गिळू शकतील अशी लहान खेळणी, रेडियम गोळे आणि प्लास्टिकचे तुकडे मुलांपासून दूर ठेवण्याची शिफारस केली आहे.
- पाच वर्षांखालील मुलांवर खेळताना सतत देखरेख ठेवली पाहिजे असं तज्ञांचं म्हणणं आहे. ते मुलांच्या खेळण्यांवरील गुदमरण्याच्या धोक्याचे लेबल तपासण्याची देखील शिफारस करतात. तज्ञ मुलांना पातळ साखळ्या आणि मण्यांचे हार घालण्यास देखील परावृत्त करतात. शिवाय, ते नाणी, बटण बॅटरी, लहान खेळण्यांचे भाग, दागिन्यांचे छोटे तुकडे, पेन्सिल टिप्स, रबर बँड, पिन, खडूचे तुकडे आणि पेरू आणि सफरचंद यांसारख्या फळांचे तुकडे मुलांपासून दूर ठेवण्याची शिफारस करतात. मुलांना देण्यापूर्वी मांस हाडांसाठी पूर्णपणे तपासण्याचा सल्ला देखील तज्ञ देतात.
- बालरोगतज्ञ डॉ. एमपीव्ही नाईक यांच्या मते, जर तुम्हाला वाटत असेल की तुमच्या मुलाच्या घशात किंवा अन्ननलिकेमध्ये काहीतरी अडकले आहे, तर ते लगेच किंवा जबरदस्तीने काढण्याचा प्रयत्न करू नका. ते हळूवारपणे काढण्याचा प्रयत्न करा. डॉक्टर असेही म्हणतात की अशा परिस्थितीत, काही माता त्यांच्या मुलांना दूध पाजतात, त्यांना वाटते की जर घशात काहीतरी अडकले तर ते सहजपणे पोटात जाईल. परंतु, डॉक्टर म्हणतात की, हे धोकादायक ठरू शकते. यामुळे गुदमरण्याचा धोका वाढतो आणि अन्न किंवा वस्तू घशात आणखी अडकू शकते. ज्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होते. अशा परिस्थितीत, तुमच्या डॉक्टरांच्या सल्ल्याचे पालन करणे आणि घरगुती उपाय करणे टाळणे महत्वाचे आहे. कारण ते तुमच्या मुलाला हानी पोहोचवू शकतात. जर काहीतरी अडकले असेल तर तुम्ही ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)