ETV Bharat / health-and-lifestyle

चिकन की मटण हृदयाच्या आरोग्यासाठी काय चांगलं?

आपल्यापैकी अनेकाना चिकन किंवा मटण खाणं आवडतं. परंतु हृदयाच्या आरोग्यासाठी दोन्हींपैकी उत्तम काय तुम्हाला माहिती आहे काय? वाचा सविस्तर..,

CHICKEN VS MUTTON CHICKEN VS MUTTON WHICH IS GOOD WHICH MEAT GOOD FOR HEART HEALTH WHICH MEAT BOOSTER HEALTH
चिकन की मटण हृदयाच्या आरोग्यासाठी काय चांगलं? (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : January 22, 2026 at 12:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

chicken vs mutton: आजकाल हृदयविकाराच्या घटनांमध्ये वाढ होते आहे. लहान आणि मोठे सर्वांनाच हृदयविकाराचा त्रास होतो. म्हणूनच आपण आपल्या हृदयाची काळजी घेतली पाहिजे. हृदयासाठी योग्य जीवनशैली आणि खाण्याच्या सवयी पाळणे खूप महत्वाचं आहे. अनेकांना चिकन आणि मटण दोन्ही खायला आवडते. परंतु, अनेकांना त्यांच्या आरोग्यासाठी कोणतं चांगलं आहे हे स्पष्ट नसते. काहींना वाटते की, चिकन खाणे सर्वोत्तम आहे तर काहींना वाटते मटण आरोग्यासाठी उत्तम आहे. मात्र, हृदयासाठी कोणतं चांगलं आहे याबद्दल डॉक्टरांनी माहिती दिलीय.

जगात मांसाहारी लोकांची कमतरता नाही. मांसाहारी लोकांना चिकन, मटण, मासे, कोळंबी आणि खेकडे खायला आवडतात. अनेकांना चिकन किंवा मटण खायला आवडते. तर काहींना चिकन आणि मटण अनेक प्रकार खायला आवडतात. शाकाहारी किंवा मांसाहारी पदार्थ खाण्याबद्दल जसे वेगवेगळे मत आहेत तसंच चिकन आणि मटणबद्दलही वेगवेगळे मत आहेत.

काही लोकांना चिकन खायला आवडते. तर काहींना मटण खायला आवडते. मात्र, आरोग्यासाठी दोन्हींपैकी काय चांगलं, अशी शंका अनेकांच्या मनात असते. दोन्हीमध्येही प्रथिने जास्त असतात. मात्र, या दोघांपैकी कोणते आरोग्यासाठी चांगलं? विशेषतः हृदयासाठी कोणते चांगलं आहे, याबद्दल डॉ. राजेंद्र यांनी माहिती दिलीय. त्यांनी याबद्दल काही गोष्टी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर शेअर केल्या.

CHICKEN VS MUTTON CHICKEN VS MUTTON WHICH IS GOOD WHICH MEAT GOOD FOR HEART HEALTH WHICH MEAT BOOSTER HEALTH
चिकन की मटण हृदयाच्या आरोग्यासाठी काय चांगलं? (Getty Images)

चिकनमध्ये काय असते? चिकन ब्रेस्टमध्ये फॅट कमी आणि प्रोटीन जास्त असते. जर तुम्ही 100 ग्रॅम चिकन ब्रेस्ट खाल्लं तर तुम्हाला सुमारे 32 ग्रॅम प्रोटीन मिळेल. दुसरीकडे, बेस्टमध्ये फॅट जास्त आणि प्रोटीन कमी असते. चिकन लेग पीसमध्ये सुमारे 24-26 ग्रॅम प्रथिने असतात. जे लोक चिकन खातात त्यांच्या शरीरात प्रथिनांची कमतरता नसते. म्हणूनच जिममध्ये जाणारे लोक चिकन खाण्यात अधिक रस घेतात. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, शरीरातील प्रथिनांची कमतरता भरून काढण्यासाठी हा सर्वोत्तम पर्याय आहे.

CHICKEN VS MUTTON CHICKEN VS MUTTON WHICH IS GOOD WHICH MEAT GOOD FOR HEART HEALTH WHICH MEAT BOOSTER HEALTH
चिकन की मटण हृदयाच्या आरोग्यासाठी काय चांगलं? (EENADU)

मटणात काय असते हे तुम्हाला माहिती आहे का? मटणमध्ये चिकनपेक्षा जास्त प्रथिने आणि खनिजे असतात. परंतु, त्यात चिकनपेक्षा जास्त चरबी असते. मटणाचा मागचा भाग शरीरासाठी खूप फायदेशीर मानला जातो. 100 ग्रॅम मटणमध्ये सुमारे 25-27 ग्रॅम प्रथिने आणि 12-14 ग्रॅम चरबी असते. त्याचप्रमाणे, मटणाच्या एका लेग पीसमध्ये 26 ग्रॅम प्रथिने असतात. जिममध्ये जाणाऱ्यांना मटण लेग खायला आवडते. त्यात चरबी कमी असते. प्रथिनांसोबतच, मटणात लोह, जस्त आणि व्हिटॅमिन बी12 देखील असते.

चिकन खाण्याचे फायदे आणि तोटे: चिकन खाल्ल्याने वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. त्यामुळे मेंदूचे आरोग्य सुधारते. प्रथिने भरपूर असल्याने यामुळे पोट जास्त काळ भरलेलं असते. त्यात असलेले ट्रिप्टोफॅन सेरोटोनिनच्या निर्मितीस मदत करते. तसंच, बी जीवनसत्त्वे मेंदूच्या कार्यात योगदान देतात. हे हृदयाच्या आरोग्यासाठी चांगलं आहे. परंतु, प्रक्रिया केलेल्या चिकन उत्पादनांमध्ये अस्वास्थ्यकर चरबी आणि जास्त मीठ असते. हे खाल्ल्यानं तुमचं आरोग्य धोक्यात येऊ शकतं.

मटण खाण्याचे फायदे आणि तोटे: प्रथिनांसोबतच, मटणमध्ये लोह, जस्त आणि व्हिटॅमिन बी१२ सारखे पोषक घटक असतात. ते मेंदूचे कार्य सुधारते. त्यात असलेले फॉस्फरस हाडे आणि दात मजबूत करते. त्यात असलेले जस्त आणि सेलेनियम रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करतात. परंतु, मटण शरीरात कोलेस्टेरॉल वाढवते. त्यामुळे अनेक आजारांचा धोका वाढतो. मटण खाणं चांगलं असलं तरी, पोषणतज्ञ म्हणतात की, त्याचं सेवन कमी प्रमाणात करावं.

हृदयाच्या आरोग्यासाठी काय चांगलं आहे? डॉ. राजेंद्र यांच्या मते, चिकन हृदयाच्या आरोग्यासाठी आणि मधुमेहासाठी चांगलं आहे. चिकनमध्ये चरबीचे प्रमाण कमी असते. ते हृदयाच्या आरोग्यासाठी चांगलं असते. मटणमध्ये संतृप्त चरबी आणि कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण जास्त असते. ते जास्त प्रमाणात सेवन केल्याने हृदयविकाराचा धोका वाढतो, असं डॉ. राजेंद्र यांचं मत आहे. म्हणूनच ते माफक प्रमाणात खाणं चांगलं. तज्ञं असंही म्हणतात की, मधुमेह असलेल्यांनी चिकन खावं. तसंच डॉक्टारांच्या मते, मासे हृदयाच्या आरोग्यासाठी देखील चांगले आहेत.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

हेही वाचा

TAGGED:

CHICKEN VS MUTTON
CHICKEN VS MUTTON WHICH IS GOOD
WHICH MEAT GOOD FOR HEART HEALTH
WHICH MEAT BOOSTER HEALTH
CHICKEN VS MUTTON

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.