चैत्र नवरात्री 2026: नवरात्रीच्या नऊ दिवशी केली जाती देवीच्या या रूपांची पूजा; जाणून घ्या पूजन विधी?
चैत्र नवरात्री 19 मार्च रोजी सुरू होईल. या उत्सवात कोणत्या दिवशी कोणत्या देवीची पूजा केली जाते तसंच संपूर्ण विधीकरिता लागणाऱ्या पूजा साहित्याची यादी पाहूया.....
Published : March 18, 2026 at 6:50 PM IST
chaitra navratri 2026: हिंदू धर्मात चैत्र नवरात्रीला विशेष महत्व आहे. या काळात दुर्गा देवीच्या नऊ रूपांची मोठ्या भक्तीभावाने पूजा केली जाते. चैत्र नवरात्री दरवर्षी चैत्र महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या प्रतिपदा तिथीला सुरु होते. नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी शुभ मुहूर्तावर कलश स्थापित केला जातो. तसंच पुढील नऊ दिवस देवीच्या वेगवेगळ्या नऊ रूपांची पूजा केली जाते.
नऊ दिवसांचे विशेष महत्त्व: यावर्षी नवरात्री पूर्ण नऊ दिवसांची आहे, जी शास्त्रानुसार अत्यंत शुभ आणि फलदायी मानली जाते. नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी, माता दुर्गेचे पहिले रूप, माता शैलपुत्री यांची पूजा केली जाते. यानंतर, माता ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्री, महागौरी आणि सिद्धीदात्री यांची अनुक्रमे पूजा केली जाते. भक्तांच्या श्रद्धेनुसार, बरेच लोक संपूर्ण नऊ दिवस उपवास करतात, तर काही जण फक्त पहिल्या आणि आठव्या दिवशी (अष्टमी) उपवास करतात.
चैत्र नवरात्री दरम्यान, 26 मार्च रोजी दुर्गा अष्टमी आणि 27 मार्च रोजी महानवमी साजरी केली जाईल. या दोन दिवसांत कन्या पूजनाचा विशेष विधी असतो, ज्यात लहान मुलींना मातृदेवीचे रूप मानून त्यांना भोजन आणि भेटवस्तू दिल्या जातात. जे भाविक अष्टमीला हवन करतात, त्यांचा हा विधी 26 मार्च रोजी पूर्ण होईल. नऊ दिवसांचे हे कठोर उपवास शनिवार, 28 मार्च रोजी, दशमीच्या सूर्योदयानंतर सोडण्यात येईल.
चैत्र नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी देवी शैलपुत्रीची पूजा: नवरात्रीच्या नऊ दिवसांमध्ये देवी दुर्गेच्या नऊ रूपांची पूजा केली जाते. पहिल्या दिवशी देवी शैलपुत्रीची पूजा करण्याची प्रथा आहे. देवीचे रूप अत्यंत शांत, सौम्य, दयाळू आणि साधे आहे. असा विश्वास आहे की देवी शैलपुत्री संकटाच्या वेळी आपल्या भक्तांचे रक्षण करते आणि त्यांच्या इच्छा पूर्ण करते. चैत्र नवरात्रीच्या दिवशी देवी शैलपुत्रीची योग्य विधींनी पूजा केली पाहिजे.
चैत्र नवरात्री पूजेच्या साहित्याची यादी
- फूल
- सुपारी
- लवंग
- वेलची
- कापसाची वात
- अक्षत
- सूर्यप्रकाश
- पंचामेव
- जायफळ
- देशी तूप
- दिवा
- दुर्वा
- विड्याचे पान
- पाच प्रकारची फळे
- नारळ
- पंच मेवा
- कलावा
- मातीचे भांडे
- आईचे लाल कपडे
- आईचा फोटो किंवा मूर्ती
- आईचा लाल स्कार्फ
- मेकअपचे साहित्य
- लाल आसन
- हवन कुंड आणि हवन साहित्य
- आंब्याच्या पानांची माळ
- कमलगट्टा
- रेती
- माती
- मातीचे किंवा पितळेचे कलश
- बार्ली
देवी दुर्गाच्या अलंकारांच्या 16 वस्तूंमध्ये: मांगटिका, लाल टिकली, कुंकू, गजरा, कानातले, काजळ, नाकातले, बाहुभूषणे, हार, कमरपट्टा, मेहंदी, लाल रंगाचा रुमाल, बांगड्या, लाल रंगाचे वस्त्र, अत्तर आणि पैंजण यांचा समावेश होतो. देवी दुर्गाला हे अलंकार अर्पण करण्याला विशेष महत्त्व आहे. यामुळे देवीचा आशीर्वाद मिळू शकतो.