चैत्र नवरात्री 2026: राम नवरात्री म्हणूनही ओळखल्या जाणाऱ्या या पर्वाचे महत्व जाणून घ्या
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्र खास मानली जाते. या नऊ दिवसामध्ये भाविक मोठ्या उत्साह आणि श्रद्धेने देवीची पूजा करतात. वाचा सविस्तर..,
Published : March 18, 2026 at 1:26 PM IST
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्री 2026 ची सुरुवात गुरुवार, 19 मार्च पासून होईल आणि शुक्रवार, 27 मार्चला संपेल. दृश्यम पंचांगानुसार, हा उत्सव चैत्र महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या प्रतिपदा तिथीला (पहिल्या दिवशी) सुरू होतो. याचा अर्थ असा की, चैत्र महिन्याच्या आगमनाबरोबरच चैत्र नवरात्री सुरू होते. हा हिंदू धर्मातील सर्वात पवित्र सणांपैकी एक मानला जातो. या नऊ दिवसांमध्ये, भाविक पूर्ण भक्ती आणि श्रद्धेने देवी दुर्गेच्या नऊ रूपांची पूजा करतात. तसंच ते उपवास करतात आणि आपल्या कुटुंबाची शांती, समृद्धी आणि उत्तम आरोग्यासाठी प्रार्थना करतात.
चैत्र नवरात्रीला वसंत नवरात्री असंही म्हणतात, हिंदू पंचांगातील चैत्र महिन्यात (मार्च-एप्रिल) वसंत ऋतूमध्ये साजरी केली जाते. हा नऊ दिवसांचा उत्सव देवी दुर्गाच्या नऊ रूपांना समर्पित आहे आणि याने हिंदू नववर्षाची (गुढी पाडवा किंवा उगादी) सुरुवात होते. नऊ दिवसांच्या उत्सवाच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये रामनवमी (प्रभू रामाचा जन्मदिवस) देखील साजरी केली जाते.
या वर्षी वसंत नवरात्री विशिष्ट ग्रहस्थितीमध्ये सुरू होत आहे. नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी (19 मार्च), उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र आणि शुक्ल योग यांचा संयोग होत आहे. या दिवशी कलश स्थापना आणि घटस्थापना यांसारखे विधी केले जातात. यासाठी, 19 मार्च रोजी घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्त सकाळी 6:52 ते सकाळी 10:16 पर्यंत आहे. जर या निर्धारित वेळेत विधी करणे शक्य नसेल, तर ते सकाळी 11:52 ते दुपारी 12:41 या अभिजीत मुहूर्तावर देखील केले जाऊ शकतात.
याव्यतिरिक्त, 2026 साली देवी दुर्गा पालखीतून आगमन करते. पौराणिक कथेनुसार, देवी दुर्गा दरवर्षी वसंत नवरात्रीदरम्यान एका विशेष वाहनावर अवतरते. या वाहनाच्या आधारे, विद्वान त्या विशिष्ट वर्षात घडणाऱ्या घटना आणि परिस्थितीचे भाकीत करतात.
चैत्र नवरात्रीचे दैवी महत्त्व: चैत्र नवरात्रीचे महत्त्व बहुआयामी आहे, ज्यात खगोलशास्त्रीय बदल आणि गहन धर्मग्रंथीय ज्ञान यांचा संगम आहे. ही नवरात्री वसंत ऋतूत येत असल्यामुळे, तिला 'वसंत नवरात्री' असंही म्हटलं जाते. हा काळ एक वैश्विक "महत्वाचा टप्पा" असतो, जेव्हा सूर्य राशीचक्राच्या पहिल्या राशीत (मेष) पुन्हा प्रवेश करतो. हा खगोलीय पुन:प्रवेश आकाशाचे एक पूर्ण चक्र आणि संपूर्ण पृथ्वीसाठी एका नवीन सुरुवातीचे प्रतीक आहे.
चैत्र नवरात्री, जिला 'राम नवरात्री' म्हणूनही ओळखले जाते, तिचा रामायणाशी घनिष्ठ संबंध आहे, कारण तिच्या नवव्या दिवशी प्रभू रामाचा जन्म (राम नवमी) होतो. ही 'शारदीय नवरात्री' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शरद ऋतूतील सणापेक्षा वेगळी आहे.
नवरात्री हा आध्यात्मिक चेतनेचा नऊ दिवसांचा प्रवास आहे. ज्यामध्ये पहिल्या तीन दिवसांत शारीरिक आणि मानसिक शुद्धीकरण (तमसातून रजसात रूपांतर), पुढील तीन दिवसांत आध्यात्मिक गुणांचा विकास (रजसातून सत्त्वात रूपांतर) आणि शेवटच्या तीन दिवसांत ज्ञान व आध्यात्मिक साक्षात्काराची प्राप्ती (सत्त्वातून गुणांच्या पलीकडील स्थिती) यांचा समावेश असतो. ही भौतिकतेकडून देवत्वाकडे होणारी एक क्रमशः उत्क्रांती आहे, जी आदिशक्तीच्या संरक्षणात्मक कृपेखाली साध्य होते.
या मंत्रांनी देवी दुर्गेला प्रसन्न करा: देवी दुर्गेला प्रसन्न करण्यासाठी अनेक मंत्र आहेत, ज्यांचा जप भाविक आपल्या सोयीनुसार करतात. तथापि, नवरात्रीदरम्यान काही विशिष्ट मंत्रांच्या नियमित जपाला विशेष महत्त्व आहे. या मंत्रांच्या जप केल्यास देवी दुर्गा प्रसन्न होते आणि सर्व दुःखे दूर होतात. म्हणून, नवरात्रीदरम्यान प्रत्येकाने आपल्या सोयीनुसार या मंत्रांचा जप करावा. तुम्ही दिवसातून 9 वेळा किंवा 108 वेळा त्यांचा जप करू शकता.