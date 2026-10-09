ETV Bharat / health-and-lifestyle
कॅन्सरच्या महागड्या औषधांबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; खर्च किती वाचणार? मोठा दिलासा मिळणार!
कर्करोगाच्या उपचारांसाठी महागडी औषधे खरेदी करणाऱ्या रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
Published : October 9, 2026 at 12:26 PM IST
नवी दिल्ली - कर्करोगाच्या उपचारांसाठी महागडी औषधे खरेदी करणाऱ्या रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. कर्करोगावरील 110 औषधांच्या व्यापार नफ्यावर 30 टक्क्यांची मर्यादा घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये 35 पेटंट असलेल्या औषधांचाही समावेश आहे.
या निर्णयामुळे काही औषधांच्या कमाल किरकोळ किमतीत (MRP) 70 टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता आहे. ही व्यवस्था सुमारे 10 दिवसांत लागू होण्याची अपेक्षा आहे.
"सरकारने 'नॉन-शेड्युल्ड' (सूचीबद्ध नसलेल्या) कर्करोगविरोधी औषधांच्या पुरवठा आणि विक्रीदरम्यान आकारल्या जाणाऱ्या मार्जिनवर (नफ्याच्या मर्यादेवर) मर्यादा घालण्यास मंजुरी दिली आहे. हे मार्जिन कमाल किरकोळ किमतीच्या (MRP) 30% पर्यंत मर्यादित असेल. या उपाययोजनेमुळे औषधांच्या किमती 70% पर्यंत कमी होण्याची आणि कर्करोग रुग्णांची वार्षिक 2 हजार 500 कोटी रुपयांची बचत होण्याची अपेक्षा आहे; परिणामी, रुग्णांना स्वतःच्या खिशातून करावा लागणारा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल, अशी माहिती रसायन आणि खते मंत्रालय, औषधनिर्माण विभाग यांनी दिली. (Department of Pharmaceuticals).
या निर्णयाचा फायदा कर्करोगाच्या उपचारांसाठी महागडी औषधे घेणाऱ्या रुग्णांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना होऊ शकतो. दीर्घकाळ उपचार घ्यावे लागणाऱ्या रुग्णांचा औषधांवरील खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, अंतिम यादीत कोणत्या औषधांचा समावेश होतो आणि व्यापार नफ्यातील कपातीचा किती फायदा प्रत्यक्ष रुग्णांपर्यंत पोहोचतो, यावर प्रत्यक्ष बचत अवलंबून असेल.