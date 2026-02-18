ETV Bharat / health-and-lifestyle

तुम्हालाही हृदय गती मंदावण्यासह काही लक्षणं जाणवत असतील तर सावधान! असू शकतो ब्रॅडीकार्डिया

आजकाल अनेक लोक विविध आरोग्याविषयक समस्यांनी त्रस्त आहेत. यामागील मुख्य कारण म्हणजे चुकीची जीवनशैली. वाचा सविस्तर..,

WHAT IS BRADYCARDIA BRADYCARDIA SYMPTOMS AND CAUSES SYMPTOMS OF BRADYCARDIA
तुम्हालाही हृदय गती मंदावण्यासह काही लक्षणं जाणवत असतील तर सावधान! असू शकतो ब्रॅडीकार्डिया (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 18, 2026 at 12:12 PM IST

what is bradycardia: धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे आपल्यापैकी अनेक लोक आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतात. शरीरातील लहान लक्षणांकडेही योग्य लक्ष देत नाहीत. ही लक्षणं नंतर मोठे अपघात घडवू शकतात. असंच एक लक्षण म्हणजे ब्रॅडीकार्डिया. जर तुमचं हृदय प्रति मिनिट 60 वेळापेक्षा कमी धडधडत असेल तर ते ब्रॅडीकार्डियाचे लक्षण असू शकते. बरेच लोक हे सामान्य मानतात. परंतु जेव्हा हृदय गती कमी होते, तेव्हा ऑक्सिजनयुक्त रक्त महत्वाच्या अवयवांपर्यंत पोहोचण्यास मंदावते. रक्ताभिसरण मंदावल्याने अनेक समस्या उद्भवतात. तज्ञ म्हणतात की, नंतर हे हृदयासाठी हानिकारक ठरते. प्रसिद्ध हृदयरोगतज्ञ पवन एमडी (एम्स, नवी दिल्ली) ब्रॅडीकार्डिया म्हणजे काय, त्याची लक्षणे आणि प्रतिबंधात्मक उपायांबद्दल इस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केलीय. चला तर जाणून घेऊया ब्रॅडीकार्डिया म्हणजे काय.

ब्रॅडीकार्डिया म्हणजे काय: ब्रॅडीकार्डिया ही अशी स्थिती आहे. ज्यामध्ये विश्रांतीच्या वेळी हृदयाचे ठोके प्रति मिनिट 60 बीट्स (bpm) पेक्षा कमी असतात. हे खेळाडूंमध्ये सामान्य असू शकते. परंतु अनेक लोकांमध्ये यामुळे चक्कर येणे, थकवा, छातीत दुखणे किंवा श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो. त्याचे निदान करण्यासाठी ईसीजी आवश्यक आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, विद्युत प्रणाली हृदयाचे ठोके नियंत्रित करते. जेव्हा ही प्रणाली बिघडते तेव्हा हृदयाचे ठोके सामान्यपेक्षा कमी होतात. याला ब्रॅडीकार्डिया म्हणतात. ही समस्या कठोर प्रशिक्षण घेणाऱ्या खेळाडूंमध्ये सामान्य असू शकते. परंतु इतरांमध्ये, डॉक्टर म्हणतात की, ही अंतर्गत समस्या असू शकते.

WHAT IS BRADYCARDIA BRADYCARDIA SYMPTOMS AND CAUSES SYMPTOMS OF BRADYCARDIA
तुम्हालाही हृदय गती मंदावण्यासह काही लक्षणं जाणवत असतील तर सावधान! असू शकतो ब्रॅडीकार्डिया (Getty Images)

कोणी सतर्क राहावे?

  • ब्रॅडीकार्डिया कोणालाही होऊ शकतो, परंतु काही लोकांना तो होण्याची शक्यता जास्त असते.
  • ही समस्या वृद्धांमध्ये जास्त दिसून येते.
  • तज्ञांचं म्हणणं आहे की, हृदयरोग असलेल्या लोकांमध्येही ब्रॅडीकार्डिया होऊ शकतो .
  • डॉ. पवन म्हणतात की ही समस्या मधुमेहाने ग्रस्त असलेल्या लोकांमध्येही होऊ शकते.
  • मूत्रपिंडाच्या आजाराने ग्रस्त असलेल्या लोकांमध्येही ब्रॅडीकार्डिया होऊ शकतो.
  • ही समस्या काही औषधे घेणाऱ्या लोकांमध्ये देखील उद्भवू शकते.

ब्रॅडीकार्डियाची लक्षणे

  • सतत थकवा आणि अशक्तपणा: लहान काम करूनही थकवा जाणवणे, विश्रांतीनंतरही खूप थकवा जाणवणे.
  • चक्कर येणे: मेंदूला अपुरा रक्तपुरवठा झाल्यामुळे चक्कर येऊ शकते.
  • बेशुद्ध होणे किंवा बेशुद्ध : जेव्हा हृदयाचे ठोके अचानक कमी होतात तेव्हा बेशुद्धी .
  • चालताना श्वास घेण्यास त्रास होणे: चालताना किंवा लहान कामे करताना श्वास घेण्यास त्रास होणे हे ब्रॅडीकार्डियाचे लक्षण असू शकते.
  • छातीत दुखणे किंवा अस्वस्थता: छातीत दुखणे डॉक्टरांनी सांगितले की हृदयाच्या स्नायूपर्यंत पुरेसा ऑक्सिजन पोहोचत नसल्याने छातीत दुखते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

