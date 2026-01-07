ETV Bharat / health-and-lifestyle

कर्करोगाच्या रुग्णांना सर्वाधिक हृदरोगाचा धोका; अभ्यासात धक्कादायक माहिती उघड

सुमारे 3.8 लाख लोकांवर केलेल्या अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, कर्करोगाचे निदान झालेल्यांमध्ये हृदयरोगामुळे मृत्यू होण्याची शक्यता 2.46 पट जास्त. वाचा सविस्तर..,

कर्करोगाच्या रुग्णांना सर्वाधिक हृदरोगाचा धोका; अभ्यासात धक्कादायक माहिती उघड (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 7, 2026 at 2:17 PM IST

Cancer And Heart Attack: आजच्या जगात कर्करोग हे केवळ एक शारीरिक आव्हानच नाही तर जीवघेणा आजार देखील मानला जातो. परंतु, अलीकडील वैद्यकीय अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, कर्करोगाच्या पार्श्वभूमीवर विकसित होणारे 'हृदयरोग' रुग्णांसाठी कर्करोगापेक्षाही जास्त धोका निर्माण करतात. कर्करोग बरा करण्यात वैद्यकशास्त्राने मोठी प्रगती केली आहे. कर्करोगाच्या उपचारांमुळे आणि कर्करोगाच्या तीव्रतेमुळे हृदय आणि रक्तवाहिन्यांवर गंभीर परिणाम होतो.

कर्करोगाच्या रुग्णांना सर्वाधिक हृदरोगाचा धोका; अभ्यासात धक्कादायक माहिती उघड (Getty Images)

जर्नल ऑफ द अमेरिकन हार्ट असोसिएशनमध्ये प्रकाशित झालेल्या अलीकडील अभ्यासानुसार, कर्करोगाच्या रुग्णांना कर्करोगापेक्षा हृदयरोगाने मृत्यू होण्याचा धोका जास्त असतो. तरुण लोक आणि ज्यांना सुरुवातीच्या टप्प्यात कर्करोगाचे निदान झाले आहे त्यांना विशेषतः या हृदयरोगाचा धोका असतो.

कर्करोग आणि हृदयरोग यांच्यातील संबंध: सुमारे 3.8 लाख लोकांवर केलेल्या अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, कर्करोगाचे निदान झालेल्या लोकांमध्ये हृदयरोगाशी संबंधित मृत्यू होण्याची शक्यता 2.46 पट जास्त असते. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कर्करोगाचे निदान झाल्यानंतर पहिल्या 10 वर्षांत हृदयाशी संबंधित परिणाम फारसे लक्षात येत नाहीत. परंतु 10 वर्षांनंतर, असं दिसून आलं आहे की, कर्करोगाच्या रुग्णांचे हृदयाचे आरोग्य अधिक वेगाने बिघडते आणि कर्करोग नसलेल्या लोकांच्या तुलनेत मृत्यूचे प्रमाण वाढते.

कर्करोगाच्या रुग्णांना सर्वाधिक हृदरोगाचा धोका; अभ्यासात धक्कादायक माहिती उघड (Getty Images)

कारण काय आहे? कर्करोगाच्या रुग्णांना हृदयरोग का होतो यामागे काही जैविक कारणे असल्याचे संशोधनातून दिसून आलं.

प्रथिनांमध्ये बदल: कर्करोगामुळे शरीरात जळजळ निर्माण करणाऱ्या प्रथिनांच्या आणि रक्त गोठण्यास नियंत्रित करणाऱ्या प्रथिनांच्या कार्यात बदल होतात.

उपचारांचे दुष्परिणाम: कर्करोगासाठी रेडिएशन थेरपी आणि केमोथेरपी, कर्करोगाच्या पेशी नष्ट करताना, हृदयाच्या स्नायू आणि रक्तवाहिन्या कमकुवत करतात.

सामान्य घटक: धूम्रपान, उच्च बॉडी मास इंडेक्स (BMI), उच्च रक्तदाब आणि मधुमेह हे कर्करोग आणि हृदयरोगासाठी सामान्य जोखीम घटक आहेत.

कोणाला जास्त धोका असतो? तरुण आणि लहान वयात कर्करोगाचे निदान झालेल्या लोकांना वृद्ध लोकांपेक्षा हृदयरोग होण्याचा धोका जास्त असतो. अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, विशिष्ट प्रकारचे कर्करोग असलेल्या लोकांना: लिम्फोमा, स्तनाचा कर्करोग आणि डोके आणि मानेचा कर्करोग हृदयरोग होण्याची शक्यता जास्त असते.

सुरक्षित कसं राहायचं? कर्करोगाच्या रुग्ण हृदयाविषयी जागरूक असले पाहिजे. कर्करोगाच्या उपचारानंतरही, हृदय गती आणि रक्तदाब नियमितपणे तपासला पाहिजे. पौष्टिक आहार, व्यायाम आणि धूम्रपान टाळण्याद्वारे हृदयाचे नुकसान 90% कमी केले जाऊ शकते. रुग्णांवर उपचार करताना, कर्करोग तज्ञांनी त्यांच्या मूत्रपिंडाच्या कार्याचे आणि हार्मोनल बदलांचे निरीक्षण करावे आणि हृदयरोग टाळण्यासाठी औषधे लिहून द्यावीत.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

