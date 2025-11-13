ETV Bharat / health-and-lifestyle

उपवासापेक्षा जास्त उपयोगी; जाणून घ्या राजगिऱ्याचे 'सुपर पॉवर' फायदे!

राजगिऱ्यामध्ये लायसिन भरपूर प्रमाणात असते, हे प्रथिने इतर कोणत्याही धान्यात आढळत नाही. 100 ग्रॅम राजगिऱ्यामध्ये 15 ग्रॅम प्रथिने असल्याचेही उघड झालं आहे.

उपवासापेक्षा जास्त उपयोगी; जाणून घ्या राजगिऱ्याचे ‘सुपर पॉवर’ फायदे! (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 13, 2025 at 11:00 AM IST

2 Min Read
Health benefits rajgira: नाचणी, मखाना, मुनागा आणि आवळा यांसारखे पौष्टिक पदार्थ सुपरफूड म्हणून ओळखले जातात हे सर्वज्ञात आहे. राजगिरा देखील याच श्रेणीत येतो. राजगिरा तांदूळ, ज्वारी आणि मक्यापेक्षा अधिक शक्तिशाली आहे. राजगिरा पोषक तत्वांनी समृद्ध असल्याने त्याला रामदाना (देवाची देणगी) असंही म्हणतात. राजगिरा नियमितपणे खाल्ल्याने चयापचय सुधारते. म्हणूनच उत्तरेकडील लोक हिवाळ्यात त्याचा वापर अधिक प्रमाणात करतात. उपवासाच्या वेळी, राजगिरा पिठापासून पुरी, थालिपीठ, लाडू, उपमा आणि खीर बनवली जाते. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, या धान्यापासून बनवलेल्या पदार्थांमुळे मुल कुपोषित होत नाही. राजगिऱ्यामध्ये कॅल्शियम आणि आयर्न मुबलक प्रमाणात आढळते. यासोबतच, फॉस्फरस, मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियम यासारखे शरीराला आवश्यक पोषक घटक देखील पुरशा प्रमाणात आढळतात. चला तर जाणून घेऊया राजगिरा खाण्याचे फायदे.

ग्लूटेन-मुक्त आहार: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, राजगिरा हे लायसिन नावाच्या प्रथिनाने समृद्ध आहे, जे इतर कोणत्याही धान्यात आढळत नाही. असं म्हटलं जातं की, त्यात लायसिनसह नऊ प्रकारचे आवश्यक अमीनो आम्ल असतात. शंभर ग्रॅम धान्यात सुमारे 15 ग्रॅम प्रथिने उपलब्ध असतात आणि हे प्रथिने इन्सुलिनची पातळी नियंत्रित करण्यासाठी उत्तम आहेत. त्यातील फायबर आणि मधुमेहविरोधी गुणधर्म रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करतात असं स्पष्ट झालं आहे. म्हणून राजगिरा मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी खूप चांगले आहे. शिवाय, ते ग्लूटेन-मुक्त अन्न असल्याने, ग्लूटेनची ऍलर्जी असलेल्यांनीही ते सेवन करावं असं सुचवलं जाते. इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटने प्रकाशित झालेल्या एक अभ्यासानुसार राजगिरा धान्यात पेप्टाइड्स असतात जे उच्च रक्तदाब आणि कर्करोगाच्या घटना कमी करण्यास मदत करतात.

फायदे: राजगिरा फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध आहे. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, त्यात बी जीवनसत्त्वे, कॅल्शियम, लोह आणि मॅग्नेशियमचे प्रमाण जास्त आहे. महिलांचे त्यांच्या आहारात हे समाविष्ट केले तर रजोनिवृत्तीनंतर होणाऱ्या ऑस्टिओपोरोसिसला प्रतिबंधित करू शकतात. असं सुचवलं जातं की, यातील फोलेट गरोदर महिलांसाठी चांगले आहे. रक्तातील वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास आणि चांगले कोलेस्ट्रॉल वाढविण्यासाठी देखील राजगिरा उत्तम मदत करते. यातील पोषक तत्व हृदयाच्या आरोग्यासाठी चांगले आहेत. राजगिऱ्यामधील कॅल्शियम आणि प्रथिने हाडांच्या आरोग्यासाठी आणि बळकटीसाठी खूप महत्वाचे आहेत. याव्यतिरिक्त, असं म्हटलं जातं की, राजगिरा केस गळती कमी करते आणि केस मजबूत करते. मात्र, मूत्रपिंडाच्या समस्या असलेल्यांनी राजगिरा किती प्रमाणात घ्यावे याबद्दल डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा असं सुचवलं जाते. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या अभ्यासात असं म्हटलं आहे की, राजगिरा बियाण्याचे तेल त्वचे संबंधित सर्व समस्यांवर उपचार म्हणून वापरलं जाऊ शकते. तसंच राजगिरा जळजळ कमी करते आणि जखमा भरण्यास गती देते.

राजगिऱ्यापासून तुम्ही उपमा, खिचडी, स्मूदी, लाडू, धिरडे आणि खीर बनवू शकता. बेकरी उत्पादने तयार करण्यासाठी देखील त्यांचा वापर केला जातो. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, अंकुरलेल्या राजगिऱ्यामध्ये पोषक तत्वांचे प्रमाण जास्त असते. म्हणूनच, जर तुम्ही ते शिजवले आणि मीठ आणि मिरपूड पावडर घालून नाश्त्यात खाल्ले तर ते आरोग्यासाठी चांगले आहे. राजगिऱ्याचे पीठ बाजारात देखील उपलब्ध आहे. तांदूळ, गहू आणि राजगिऱ्याचा वापर मुरमारा बनवण्यासाठी देखील करता येतो.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

