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ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका कसा कमी करावा? जाणून घ्या रोजच्या 5 महत्त्वाच्या सवयी
अनेक वैज्ञानिक अभ्यासांतून असे दिसून येते की, निरोगी जीवनशैलीचा अवलंब केल्यास काही प्रमाणात जोखीम कमी होऊ शकते. यासाठी हे आवश्यक नाही की...
Published : October 28, 2026 at 5:19 PM IST
ब्रेस्ट कॅन्सर म्हणजे स्तन पेशींची होणारी अनियंत्रित वाढ, जी स्तनांच्या ऊतींमध्ये सुरू होते. हा कर्करोग बहुधा 'डक्ट्स' किंवा दूध तयार करणाऱ्या ग्रंथींमध्ये सुरू होतो. ब्रेस्ट कॅन्सरला स्तनाची 'मॅलिग्नेंट ट्युमर' असेही म्हटले जाऊ शकते. 'मॅलिग्नेंट' म्हणजे कर्करोग असलेला आणि 'ट्युमर' म्हणजे पेशींची झालेली असामान्य वाढ.
स्तनातील सर्वच गाठी या कॅन्सरच्या नसतात. नॉन-कॅन्सरस गाठींना 'बिनाइन ट्युमर' म्हटले जाते (उदा. फायब्रोअॅडेनोमा). बिनाइन आणि मॅलिग्नेंट गाठींमधील मुख्य फरक हा आहे की, मॅलिग्नेंट ट्युमर शरीरातील इतर निरोगी ऊतींमध्ये पसरून त्यांचे नुकसान करू शकतात, तर बिनाइन ट्युमर इतर भागात पसरत नाहीत.
वाढती चिंता आणि लाइफस्टाईलचं महत्त्व
जयपूर येथील नारायणा हॉस्पिटलच्या मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभागातील सीनियर कन्सल्टंट डॉ. रोहित स्वामी यांच्या मते, आजकाल ब्रेस्ट कॅन्सरची प्रकरणे वेगाने वाढत आहेत. या वाढत्या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर, आपल्या रोजच्या सवयींचा या आजाराच्या धोक्यावर काही परिणाम होतो का? असा प्रश्न अनेकदा उपस्थित केला जातो. वाढते वय, जेनेटिक म्यूटेशन आणि कौटुंबिक इतिहास यांसारखे ब्रेस्ट कॅन्सरचे काही धोके आपल्या नियंत्रणाबाहेर आहेत. परंतु, अनेक वैज्ञानिक संशोधनांमधून असे समोर आले आहे की, निरोगी जीवनशैली अंगीकारून हा धोका काही प्रमाणात नक्कीच कमी केला जाऊ शकतो. यासाठी आयुष्यात खूप मोठे बदल करण्याची गरज नाही, तर छोट्या पण नियमित सवयी देखील दीर्घकाळात फायदेशीर ठरू शकतात.
ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका कमी करणाऱ्या महत्त्वाच्या सवयी
- वजन नियंत्रित ठेवा:
मेनोपॉजनंतर, शरीरातील अतिरिक्त चरबी ही 'एस्ट्रोजन' हार्मोनचा एक मुख्य स्त्रोत बनते. लठ्ठपणा आणि वाढलेले वजन (विशेषतः मेनोपॉजनंतर) ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका वाढवण्यास कारणीभूत ठरते. म्हणूनच, संतुलित आहार आणि नियमित व्यायामाद्वारे वजन नियंत्रणात ठेवणे गरजेचे आहे.
- रोज चालण्याची सवय लावा:
दीर्घकाळ एकाच जागी बसून राहणे आणि शारीरिक हालचालींची कमतरता यामुळे आरोग्यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो. दर आठवड्याला किमान 150 ते 300 मिनिटे मध्यम स्वरूपाचा व्यायाम (जसे की वेगाने चालणे किंवा सायकल चालवणे) करणे फायदेशीर ठरते. तुम्ही तुमच्या रोजच्या दिनचर्येत दररोज 30 मिनिटे वेगाने चालण्यापासून सुरुवात करू शकता.
- आहारात मोठे बदल करा:
तुमच्या आहारात हंगामी फळे, हिरव्या पालेभाज्या, तृणधान्ये, डाळी आणि फायबरयुक्त पदार्थांचा समावेश करा. जास्त प्रमाणात प्रोसेस्ड फूड, गोड पेये आणि जास्त कॅलरी असलेल्या गोष्टींचे सेवन कमी करा. कोणत्याही एका विशिष्ट 'सुपरफूड'मुळे ब्रेस्ट कॅन्सरपासून पूर्ण संरक्षणाची हमी मिळत नसली, तरी संतुलित आहार हेल्दी वजन राखण्यास नक्कीच मदत करतो.
- दारू आणि धूम्रपान त्वरित सोडा:
दारू पिणे हा ब्रेस्ट कॅन्सरचा एक प्रामुख्याने ओळखला जाणारा धोका आहे. दारूचे अगदी थोडेसे सेवन देखील हा धोका वाढवू शकते, त्यामुळे यापासून दूर राहणेच सर्वात उत्तम. यासोबतच, संपूर्ण आरोग्यासाठी आणि कॅन्सरपासून बचावासाठी धूम्रपानापासून दूर राहणे अत्यंत आवश्यक आहे.
- पुरेशी झोप घ्या आणि तणाव व्यवस्थापन करा:
झोपेचे नियमित वेळापत्रक पाळणे आणि मानसिक तणाव मॅनेज करणे हे आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे. मात्र, केवळ चांगल्या झोपेमुळे किंवा तणाव कमी केल्यामुळे ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका थेट कमी होतो, याचे ठोस वैज्ञानिक पुरावे सध्या तरी खूप कमी आहेत.
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट (डॉक्टरांचा सल्ला)
डॉ. रोहित स्वामी यांच्या मते, निरोगी जीवनशैली ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका कमी करण्यास मदत करू शकते, परंतु ती या आजारापासून संपूर्ण बचावाची 100% गॅरंटी देत नाही. त्यामुळे, जर तुम्हाला तुमच्या स्तनामध्ये कोणतीही गाठ, आकारातील बदल, स्तनाग्रांमधून असामान्य डिस्चार्ज किंवा त्वचेमध्ये काही बदल जाणवले, तर त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. तुमच्या वयानुसार आणि जोखमीच्या आधारावर मॅमोग्राफी आणि इतर आवश्यक चाचण्यांबद्दल डॉक्टरांशी चर्चा करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
(डिस्क्लेमर: येथे दिलेली आरोग्यविषयक माहिती आणि सल्ले केवळ शैक्षणिक उद्देशांसाठी आहेत. आम्ही ही माहिती वैज्ञानिक संशोधन, अभ्यास आणि वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या शिफारसींच्या आधारे देत आहोत. या सल्ल्यांचे पालन करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घेणे सर्वात सोयीचे आणि योग्य ठरेल.)