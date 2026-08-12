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दररोज टोमॅटो खाल्ल्यानं फॅटी लिव्हर कमी होतो का?, नवीन संशोधनात काय समोर आलं?
टोमॅटो (Tomatoes) केवळ अन्नाची चवच वाढवत नाहीत, तर फॅटी लिव्हरचा त्रास असलेल्या लोकांसाठीही फायदेशीर ठरू शकतात. ते कसं ते जाणून घ्या...
Published : August 12, 2026 at 8:47 PM IST
हैदराबाद : टोमॅटो (Tomatoes) आपल्या रोजच्या आहाराचा एक अविभाज्य भाग आहे. त्यांच्याशिवाय घरी स्वयंपाक करण्याची कल्पना करणंही कठीण आहे. नाश्त्यासाठी चटणी असो, दुपारच्या जेवणासाठी डाळ किंवा भाजी असो, किंवा विविध प्रकारच्या ग्रेव्ही असोत, जवळजवळ प्रत्येक पदार्थात टोमॅटो महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. एका आंतरराष्ट्रीय अभ्यासात असं दिसून आलं आहे की, रोजच्या आहारात टोमॅटोचा समावेश केल्यानं यकृतामध्ये हानिकारक चरबी जमा होण्याचं प्रमाण कमी होण्यास मदत होते. टोमॅटोला सुपरफूड म्हणूनही ओळखलं जातं. ते आतड्यांच्या आरोग्यासाठी आणि संपूर्ण आरोग्यासाठी उत्कृष्ट आहे.
यकृतातील चरबी कमी करण्यास मदत ?: आजकाल, चुकीचा आहार, व्यायामाचा अभाव, लठ्ठपणा किंवा उच्च रक्तदाब यांसारख्या घटकांमुळं अनेक लोक फॅटी लिव्हर डिसीज (MASLD) ने त्रस्त आहेत. ही स्थिती टाळण्यासाठी किंवा त्यावर उपचार करण्यासाठी काय खावं, असा प्रश्न आपल्याला अनेकदा पडतो. आहाराद्वारे यावर नियंत्रण मिळवता येतं का? चला, या अभ्यासाचं निष्कर्ष पाहूया आणि टोमॅटो यकृतातील चरबी कमी करण्यास खरोखरच मदत करतात का? ते बघूया...
अभ्यासात काय म्हटलं आहे?: 'न्यूट्रिएंट्स' या जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या या अभ्यासात, संशोधकांना असं आढळून आलं की, जे लोक दररोज कच्चे टोमॅटो आणि टोमॅटो सॉस खातात, त्यांच्यामध्ये सेवन न करणाऱ्या गटाच्या तुलनेत यकृतातील चरबी साठण्याचं (हेपॅटिक स्टीटोसिस) प्रमाण अधिक कमी होतं. या क्षेत्रात अधिक संशोधनाची आवश्यकता असली तरी, या निष्कर्षांवरून असं सांगण्यात आलं होतं की, MASLD असलेल्या लोकांसाठी त्यांच्या आहारात अधिक टोमॅटोचा समावेश करणं फायदेशीर ठरू शकतं. याचा अर्थ असा की, यकृतातील चरबी कमी करण्यासाठी टोमॅटोचे सेवन उपयुक्त ठरू शकतं.
यकृतातील चरबीच्या प्रमाणात लक्षणीय घट: नवीन अभ्यास फॅटी लिव्हरच्या आजाराने ग्रस्त असलेल्या लोकांच्या गटावर करण्यात आला. सहभागींना दोन वेगवेगळ्या गटांमध्ये विभागण्यात आले होते. गट 1 मधील लोकांनी त्यांचा नेहमीचा आहार सुरू ठेवला, पण आहारातून टोमॅटो पूर्णपणे वगळले. गट 2 मधील लोकांनी त्यांच्या नियमित आहारासोबत दररोज 200 ग्रॅम हिरवे टोमॅटो आणि 50 ग्रॅम टोमॅटो सॉसचे सेवन केले. सुमारे सहा आठवड्यांनंतर जेव्हा दोन्ही गटांच्या आरोग्याची तपासणी केली गेली, तेव्हा असं आढळून आलं की, टोमॅटो खाणाऱ्या गटाच्या यकृतामध्ये साठलेल्या चरबीचं प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झालं होतं. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ही होती की, या अभ्यासात यकृतातील चरबीच्या प्रमाणात लक्षणीय घट दिसून आली, तर त्यांच्या एकूण शारीरिक वजनात कोणताही लक्षणीय बदल झाला नाही.
दररोज टोमॅटो खाल्ल्यानं फायदा : या अभ्यासावरून असं दिसून आलं होतं की, चयापचय बिघाडाशी संबंधित स्टीटोटिक लिव्हर डिसीज (MASLD) असलेल्या प्रौढांमध्ये दररोज टोमॅटो खाल्ल्यानं यकृतातील चरबी (हेपॅटिक स्टीटोसिस) लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते. संशोधकांच्या मते, टोमॅटोमध्ये आढळणारे लायकोपीन नावाचे एक शक्तिशाली अँटिऑक्सिडंट, यकृतातील ऑक्सिडेटिव्ह ताण आणि चरबीचा संचय रोखण्यास मदत करते.
MASLD म्हणजे काय? : चयापचय बिघाडाशी संबंधित फॅटी लिव्हर डिसीज (MASLD) ही एक अशी स्थिती आहे, ज्यामध्ये चयापचय विकारामुळं यकृतामध्ये अतिरिक्त चरबी जमा होते. पूर्वी याला नॉन-अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर डिसीज (NAFLD) म्हणून ओळखले जात होते. MASLD मध्ये विविध प्रकारच्या स्थितींचा समावेश होतो, परंतु त्याचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे हेपॅटिक स्टीटोसिस, म्हणजेच यकृताच्या पेशींमध्ये चरबीचा असामान्य संचय. MASLD चे निदान होण्यासाठी, किमान एक कार्डिओमेटाबोलिक जोखीम घटक (जसे की लठ्ठपणा किंवा उच्च रक्तदाब) देखील उपस्थित असणं आवश्यक आहे. आहार आणि जीवनशैलीतील बदलांमुळं MASLD असलेल्या लोकांना फायदा होऊ शकतो.
- काही खबरदारी आणि मर्यादा समजून घेणं महत्त्वाचं : जरी या अभ्यासानुसार टोमॅटो खाणं आरोग्यासाठी फायदेशीर असल्याचं सूचित होत असलं तरी, काही खबरदारी आणि मर्यादा आहेत ज्या स्पष्टपणे समजून घेणं आवश्यक आहे, जसं की...
1) अल्पकालीन अभ्यास : हा अभ्यास फक्त सहा आठवडे चालला. त्यामुळं, या एकाच अभ्यासाच्या आधारावर, दीर्घकाळ सातत्यानं टोमॅटोचे सेवन केल्यानं यकृताच्या समस्या पूर्णपणे बऱ्या होतील की नाही, हे निश्चितपणे सांगणं अशक्य आहे.
2) हे सर्वांसाठी लागू होईल का? : या अभ्यासात वृद्ध किंवा तीव्र लठ्ठपणा असलेल्या व्यक्तींचा समावेश नव्हता. तसेच, यकृताचा गंभीर आजार किंवा मधुमेह असलेल्या व्यक्तींचाही यात समावेश नव्हता. त्यामुळं, हे निष्कर्ष सर्वांना लागू होतील की, नाही? हे अस्पष्ट आहे. याचा अर्थ असा की, हे निष्कर्ष डोळे झाकून सर्वांना लागू करता येणार नाही.
3) मुख्य कारण अस्पष्ट : सहभागींना हिरवे टोमॅटो आणि टोमॅटो सॉस दोन्ही देण्यात आल्यामुळं, हिरव्या टोमॅटोंमुळं की टोमॅटो सॉसमुळं चरबीची पातळी कमी झाली हे अस्पष्ट आहे. शिवाय, टोमॅटोच्या सेवनाने यकृतातील चरबी कमी झाली असली तरी, त्यामुळं यकृताचा कडकपणा, रक्तातील साखरेची पातळी किंवा कोलेस्ट्रॉलच्या पातळीत लक्षणीय सुधारणा झाली नाही. त्यामुळं, तज्ञ या स्थितीवर संपूर्ण उपाय म्हणून टोमॅटोची शिफारस करत नाहीत.
- कोणी टोमॅटो खाणं टाळावं? : टोमॅटोमध्ये आढळणारी जीवनसत्त्वे आणि अँटीऑक्सिडंट्स हृदयाच्या आरोग्यासाठी उत्कृष्ट आहेत. त्यातील काही नैसर्गिक पोषक घटक कर्करोगापासून संरक्षण करण्यास मदत करू शकतात. तेसच, विशिष्ट आरोग्य समस्या असलेल्या लोकांनी त्यांचं सेवन सावधगिरीनं करावं, जसं की...
1) छातीत जळजळ होणारे लोक: जर छातीत जळजळ किंवा ॲसिड रिफ्लक्स (GERD) असलेल्या लोकांनी जास्त प्रमाणात टोमॅटो खाल्ले, तर त्यांच्या शरीरातील आम्लतेमुळं त्यांची स्थिती आणखी बिघडू शकते.
2) कॅलरीज: टोमॅटो सॉससारख्या व्यावसायिकरित्या प्रक्रिया केलेल्या टोमॅटो उत्पादनांमध्ये कॅलरीज आणि साखरेचं प्रमाण जास्त असू शकतं. त्यामुळं, त्यांचं मोठ्या प्रमाणात सेवन टाळणं उत्तम.
यकृताच्या आरोग्यासाठी काय केलं पाहिजे? : यकृतातील चरबीचा संचय रोखण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी एकाच अन्नपदार्थावर जास्त अवलंबून राहणं हा योग्य मार्ग नाही. आपल्या यकृताचं संरक्षण करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे आपल्या एकूण वजनाच्या किमान 5 ते 10 टक्के वजन कमी करणं, दररोज चालणं किंवा व्यायाम करणं आणि भाज्यांनी समृद्ध संतुलित आहार घेणं.
(Declaration- वरील माहिती केवळ जनजागृती आणि शैक्षणिक उद्देशांसाठी आहे. कोणतीही लक्षणे आढळल्यास किंवा आरोग्याविषयी शंका असल्यास स्वतः उपचार न करता तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.)
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