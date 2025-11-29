ETV Bharat / health-and-lifestyle

मूत्रपिंड आणि मधुमेहाचे रूग्ण नारळ पाणी पिऊ शकतात काय? जाणून घ्या तज्ञ काय म्हणतात

नारळ पाण्याचे अनेक आरोग्यदायी फायदे आहेत. तो हँगओव्हरसाठी एक चांगला उपाय देखील आहे. कसं ते जाणून घेऊया...

HEALTH BENEFITS OF COCONUT WATER COCONUT WATER GOOD FOR KIDNEY COCONUT WATER AND DIABETES COCONUT WATER
मूत्रपिंड आणि मधुमेहाचे रूग्ण नारळ पाणी पिऊ शकतात काय? जाणून घ्या तज्ञ काय म्हणतात (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 29, 2025 at 1:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

HEALTH BENEFITS OF COCONUT WATER: उन्हाळ्यात डिहायड्रेशन आणि उष्माघात रोखण्यास किंवा त्यावर उपचार करण्यास नारळ पाणी मदत करू शकते. कारण त्यात पोटॅशियम, सोडियम आणि मॅग्नेशियम सारखे इलेक्ट्रोलाइट्स असतात, जे शरीरातील द्रवपदार्थांचे संतुलन राखण्यास मदत करतात. शिवाय, नारळ पाणी शरीरातील उष्णता कमी करण्यास आणि थकवा दूर करण्यास मदत करते. तज्ञ असंही म्हणतात की, नारळ पाणी पिल्याने हँगओव्हर बरा होतो, किडनी स्टोन विरघळतात. तसंच त्यातील मॅग्नेशियमचे प्रमाण मधुमेहींसाठी फायदेशीर आहे.

HEALTH BENEFITS OF COCONUT WATER COCONUT WATER GOOD FOR KIDNEY COCONUT WATER AND DIABETES COCONUT WATER
मूत्रपिंड आणि मधुमेहाचे रूग्ण नारळ पाणी पिऊ शकतात काय? जाणून घ्या तज्ञ काय म्हणतात (Getty Images)
  • नारळाच्या पाण्यात काय असते? संशोधनातून असं दिसून आलं आहे की, नारळाच्या पाण्यात इलेक्ट्रोलाइट्स, जीवनसत्त्वे, फायबर आणि खनिजे भरपूर प्रमाणात असतात. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, नारळ पाणी अँटीऑक्सिडंट्सने देखील समृद्ध आहे, जे शरीराच्या पेशींचे मुक्त रॅडिकल्सपासून बचाव करते.
  • खनिजांचा खजिना: नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या मते, नारळ पाण्यात पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम आणि सोडियम सारखी खनिजे भरपूर प्रमाणात असतात. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, ही खनिजे संपूर्ण शरीरासाठी फायदेशीर आहेत. ज्यामध्ये हृदयाचे आरोग्य, हाडं आणि स्नायूंचे कार्य समाविष्ट आहे. नारळ पाण्यात एल-आर्जिनिन नावाचे अमिनो आम्ल आढळते, जे शरीराला प्रथिने बनविण्यास मदत करते. शिवाय, MayoClinic.com च्या अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, हे अमिनो आम्ल मुक्त रॅडिकल्स तयार होण्यास प्रतिबंध करते आणि एल-आर्जिनिन रक्तदाब कमी करण्यास मदत करते.
  • किडनी स्टोन उपचार: कॅल्शियम आणि ऑक्सलेटच्या मिश्रणामुळे किडनी स्टोन तयार होऊ शकतात, यामुळे किडनी स्टोन टाळण्यासाठी डॉक्टर भरपूर पाणी पिण्याची शिफारस करतात. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका अभ्यासात असं आढळून आलं आहे की, नारळ पाणी प्यायल्याने केवळ किडनी स्टोनची संख्या कमी होत नाही तर ते किडनी आणि मूत्रमार्गात चिकटण्यापासून देखील रोखले जाते.
HEALTH BENEFITS OF COCONUT WATER COCONUT WATER GOOD FOR KIDNEY COCONUT WATER AND DIABETES COCONUT WATER
मूत्रपिंड आणि मधुमेहाचे रूग्ण नारळ पाणी पिऊ शकतात काय? जाणून घ्या तज्ञ काय म्हणतात (Getty Images)
  • हँगओव्हर निघून जातो का? दारू पिल्यानंतर हँगओव्हर होणे सामान्य आहे. मात्र, तज्ञांचं म्हणणं आहे की, जर मद्यपान केल्यानंतर यकृत रक्तातील विषारी पदार्थ काढून टाकू शकले नाही तर शरीर डिहायड्रेट होते. यामुळे डोकेदुखी, आळस आणि मळमळ यासारख्या समस्या उद्भवतात, ज्याला हँगओव्हर म्हणतात. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, नारळ पाणी पिणे हा या समस्येपासून त्वरित आराम मिळवण्याचा सर्वात सोपा मार्ग आहे.
  • तज्ञांचं म्हणणं आहे की पोटॅशियम हँगओव्हर डोकेदुखी कमी करण्यासाठी खूप प्रभावी आहे. ते असेही म्हणतात की नारळाच्या पाण्यात असलेले अँटीऑक्सिडंट्स आणि मॅंगनीज यकृतातील विषारी पदार्थ काढून टाकण्यास मदत करतात. नेचरमेड म्हणते की नारळाचे पाणी पिल्याने हँगओव्हरची लक्षणे लगेच बरी होत नाहीत, परंतु त्यामुळे त्वरित हायड्रेशन आणि ऊर्जा मिळते. शिवाय, नारळाचे पाणी इलेक्ट्रोलाइट्सने समृद्ध असते, जे शरीराला लवकर हायड्रेट करण्यास मदत करते.
  • त्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी कमी होते का? नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या संशोधनातून असं दिसून आलं आहे की, नारळाचे पाणी रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करते. तज्ञ असंही म्हणतात की, तसंच नारळ पाणी मधुमेहाशी संबंधित ऑक्सिडेटिव्ह ताणाचे हानिकारक परिणाम कमी करते. नारळाच्या पाण्यात असलेले मॅग्नेशियम अतिरिक्त फायदे प्रदान करते असं म्हटलं जाते. मॅग्नेशियम रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करते असं तज्ञांचं म्हणणं आहे, विशेषतः मधुमेह असलेल्या लोकांसाठी.
  • नारळ पाणी प्रत्येकजण पिऊ शकतो का? नारळ पाणी पिण्याचे कोणतेही दुष्परिणाम ज्ञात नाहीत. मात्र, तज्ञांचा सल्ला आहे की मूत्रपिंड निकामी झालेल्या आणि पोटॅशियमचे सेवन कमी करण्याची आवश्यकता असलेल्यांनी ते पिणं टाळावं. पंरतु, ज्यांना प्री-डायबिटीज आणि मधुमेह आहे त्यांनी पिण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

हेही वाचा

TAGGED:

HEALTH BENEFITS OF COCONUT WATER
COCONUT WATER GOOD FOR KIDNEY
COCONUT WATER AND DIABETES
COCONUT WATER
HEALTH BENEFITS OF COCONUT WATER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.