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मुंबईकरांनो सावध राहा! नळातून येणाऱ्या पाण्यात दडलाय गंभीर आजारांचा धोका? आरोग्य तज्ज्ञांनी दिला महत्त्वाचा सल्ला
शहरी भागातील वाढतं प्रदूषण, जुन्या जलवाहिन्या आणि नैसर्गिक जलस्रोतांचे होणारं प्रदूषण यामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
Published : November 27, 2026 at 5:42 PM IST
मुंबई : आपण जे पाणी पितो, त्यातून आपलं आरोग्य चांगलं राहावं अशी आपली अपेक्षा असते. मात्र, आपल्या नळातून येणाऱ्या पाण्यात हानिकारक घटक असतील तर? अशा दूषित पाण्याचे दीर्घकाळ सेवन केल्यास कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांचा धोका वाढू शकतो, अशी चिंता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
शहरी भागातील वाढतं प्रदूषण, जुन्या जलवाहिन्या आणि नैसर्गिक जलस्रोतांचे होणारं प्रदूषण यामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे नागरिकांना पुरवण्यात येणारं पाणी किती शुद्ध आणि सुरक्षित आहे? याकडे गांभीर्यानं लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
मुंबईत पाणी शुद्धीकरण आणि वितरणासाठी व्यापक यंत्रणा कार्यरत आहे. मात्र, केवळ पाण्याच्या मूळ स्रोतावरच गुणवत्ता तपासणं पुरेसं नाही. पाणी शुद्धीकरण केंद्रापासून ते नागरिकांच्या घरातील नळापर्यंत पोहोचेपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर त्याच्या गुणवत्तेचं नियमित परीक्षण होणं आवश्यक असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.
जुन्या जलवाहिन्यांमधून पाण्यात हानिकारक घटक मिसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा दूषित पाण्याचं दीर्घकाळ सेवन केल्यास आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. काही हानिकारक रासायनिक घटकांच्या दीर्घकालीन संपर्कामुळे कर्करोगाचा धोकाही वाढू शकतो. त्यामुळे नागरिकांना सुरक्षित आणि स्वच्छ पिण्याचं पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनानं पाणीपुरवठा यंत्रणेतील प्रत्येक टप्प्यावर नियमित तपासणी आणि प्रभावी देखरेख ठेवणं गरजेचं आहे.
दूषित पिण्याच्या पाण्यामुळे कर्करोग होऊ शकतो का? :
यावर मुंबईतील MOC मधील वैद्यकीय कर्करोगतज्ज्ञ आणि रक्तविकार व कर्करोगतज्ज्ञ (हेमॅटो-ऑन्कोलॉजिस्ट) डॉ. नितीन बयास यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. त्यांच्या मते, काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये दूषित पाण्यामुळे कर्करोगाचा धोका वाढू शकतो.
वैज्ञानिक पुराव्यांनुसार, काही रासायनिक घटकांच्या दीर्घकाळ संपर्कात राहिल्यानं विशिष्ट प्रकारच्या कर्करोगाचा धोका वाढू शकतो. यामध्ये विशेषतः अकार्बनिक आर्सेनिक (Inorganic Arsenic) या विषारी घटकाचा समावेश होतो. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) अकार्बनिक आर्सेनिकला मानवांसाठी निश्चितपणे कर्करोगकारक पदार्थ म्हणून वर्गीकृत केलं आहे.
आर्सेनिकचे प्रमाण जास्त असलेल्या पाण्याचं दीर्घकाळ सेवन केल्यास त्वचेचा, फुफ्फुसांचा आणि मूत्राशयाचा कर्करोग होण्याचा धोका वाढू शकतो. WHO ने पिण्याच्या पाण्यातील आर्सेनिकसाठी प्रति लिटर 10 मायक्रोग्रॅम ही तात्पुरती मार्गदर्शक मर्यादा निश्चित केली आहे.
याशिवाय, पाणी शुद्धीकरणाच्या प्रक्रियेदरम्यान तयार होणारी काही रासायनिक संयुगे, औद्योगिक रसायनं, कीटकनाशके आणि इतर उपउत्पादनं यांच्यावरही लक्ष ठेवणं आवश्यक आहे. या घटकांच्या दीर्घकालीन संपर्कामुळे आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतात.
मात्र, पाण्यात एखादा हानिकारक घटक आढळला म्हणजे त्या पाण्याच्या सेवनामुळे कर्करोग होणारच, असा त्याचा अर्थ होत नाही. कर्करोगाचा धोका हा संबंधित रासायनिक पदार्थ कोणता आहे, त्याचं पाण्यातील प्रमाण किती आहे, व्यक्ती किती काळ त्याच्या संपर्कात आहे आणि त्या व्यक्तीची एकूण आरोग्यस्थिती कशी आहे? या विविध बाबींवर अवलंबून असतो. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची नियमित तपासणी करणं, त्यातील हानिकारक घटकांचं प्रमाण नियंत्रित ठेवणं आणि नागरिकांना सुरक्षित पाणी उपलब्ध करून देणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.
मुंबईतील पाणी गुणवत्ता तपासणीतून काय समोर आलं? :
मुंबईकरांना घरापर्यंत पुरवण्यात येणारं पाणी शुद्ध करूनच वितरित केलं जातं. मात्र, पाणीपुरवठा यंत्रणेतील प्रत्येक टप्प्यावर पाण्याची गुणवत्ता सुरक्षित राहतं का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) ‘पर्यावरण स्थिती अहवाल 2024-25’ नुसार, मुंबईतील 24 वॉर्डमधून दररोज सुमारे 150 ते 180 पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी घेतले जातात. पावसाळ्यात किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत ही संख्या वाढवून दररोज 200 ते 250 नमुने घेतले जातात.
2024-25 मध्ये तपासण्यात आलेल्या एकूण नमुन्यांपैकी 0.46 टक्के नमुने जीवाणूंच्या संसर्गामुळे पिण्यास असुरक्षित असल्याचं आढळलं. विशेष म्हणजे, मागील वर्षीही हेच प्रमाण होतं. त्यामुळे पाण्यातील जीवाणूजन्य दूषितपणाचं प्रमाण स्थिर असल्याचे अहवालातून स्पष्ट होतं.
या तपासणीमध्ये प्रामुख्याने ई. कोलाय (E. coli) आणि टोटल कोलिफॉर्म (Total Coliform) या जीवाणूंच्या उपस्थितीची तपासणी केली जाते. पाण्यात किंवा अन्नामध्ये मलमूत्र अथवा जैविक स्वरूपातील घाण मिसळल्याचे हे जीवाणू संकेत देतात. अशा दूषित पाण्याच्या सेवनामुळे अतिसार, कॉलरा आणि पोटाचे इतर संसर्गजन्य आजार होऊ शकतात.
मुंबईकरांनी नेमकी कोणती काळजी घ्यावी? :
पाणी शुद्धीकरण केंद्रातून पाणी सुरक्षित बाहेर पडले, तरी घरापर्यंत पोहोचेपर्यंत ते दूषित होण्याची शक्यता असते. विशेषतः पाणी वितरण यंत्रणेतील त्रुटींमुळे पाण्याची गुणवत्ता खालावू शकते.
यामध्ये प्रामुख्याने पुढील कारणांचा समावेश होतो:
- जलवाहिन्यांमधील गळती.
- सांडपाणी वाहिन्यांच्या जवळून जाणाऱ्या पाण्याच्या पाइपलाइन.
- पाणी आणि सांडपाणी वाहिन्यांमधील चुकीचे जोड (क्रॉस कनेक्शन).
- योग्य देखभाल न केलेल्या इमारतींमधील ओव्हरहेड आणि भूमिगत पाण्याच्या टाक्या.
- पावसाळ्यात पावसाचे पाणी आणि सांडपाणी पिण्याच्या पाण्यात मिसळण्याची शक्यता.
- यासंदर्भात डॉ. नितीन बयास यांनी सांगितलं की, पिण्याच्या पाण्याची सुरक्षितता हा सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने दीर्घकालीन प्राधान्याचा विषय असला पाहिजे. पाण्याचं नियमित परीक्षण करणे, प्रदूषणाचे स्रोत शोधून त्यावर उपाययोजना करणे आणि पाण्याचा सुरक्षित साठा सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे केवळ पाणी शुद्धीकरण केंद्रातच नव्हे, तर पाणी नागरिकांच्या घरापर्यंत पोहोचेपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर त्याच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे.
नागरिकांनी दूषित पाण्यापासून स्वतःचे संरक्षण कसे करावे? :
पिण्याचं पाणी सुरक्षित ठेवण्यासाठी नागरिकांनी काही महत्त्वाच्या गोष्टींची काळजी घेणं आवश्यक आहे. भारतीय मानक ब्युरोने (BIS) IS 10500:2012 या मानकानुसार पिण्याच्या पाण्यातील विविध अशुद्ध घटकांसाठी स्वीकारार्ह मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. उदाहरणार्थ, पाण्यातील आर्सेनिक आणि शिसे (Lead) या दोन्ही घटकांसाठी कमाल स्वीकारार्ह मर्यादा ०.०१ मिलीग्रॅम प्रति लिटर आहे. या मर्यादेपेक्षा जास्त प्रमाण आढळल्यास पाण्याच्या सुरक्षिततेबाबत तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
नागरिकांनी स्वतःच्या घरातील पाण्याची सुरक्षितता राखण्यासाठी पुढील उपाय करावेत.
- पाण्याच्या टाक्यांची नियमित स्वच्छता : घरातील ओव्हरहेड आणि भूमिगत पाण्याच्या टाक्यांची वेळोवेळी स्वच्छता व निर्जंतुकीकरण करावं.
- प्लंबिंग यंत्रणेची देखभाल : घरातील पाण्याच्या पाइपलाइनची नियमित तपासणी करावी. पाइपलाइनमध्ये गळती किंवा सांडपाणी मिसळण्याची शक्यता असल्यास त्वरित दुरुस्ती करावी.
- पाण्याची प्रयोगशाळेत तपासणी : पाण्यात अशुद्धता असल्याचा संशय आल्यास मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत पाण्याची तपासणी करून घ्यावी.
- योग्य वॉटर प्युरिफायरची निवड : पाण्यात कोणत्या प्रकारच्या अशुद्धी आहेत, यानुसारच शुद्धीकरण यंत्राची निवड करावी. एकच फिल्टर सर्व प्रकारचे हानिकारक घटक दूर करू शकतो, हा समज चुकीचा आहे.
- पाणी उकळून पिणं : पाणी पिण्यापूर्वी उकळल्यास रोगकारक अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट होतात. मात्र, उकळल्यानं पाण्यातील शिसे, आर्सेनिक यांसारखे जड धातू किंवा रासायनिक प्रदूषक दूर होत नाहीत.
मुंबईकरांनी घाबरून जाण्याची गरज नाही; मात्र दुर्लक्षही नको :
एकूणच, मुंबईकरांनी पिण्याच्या पाण्याबाबत घाबरून जाण्याची गरज नाही. तसेच, महानगरपालिकेकडून पुरवण्यात येणारं पाणी म्हणजे कर्करोगाला कारणीभूत ठरते, असा निष्कर्ष काढणंही चुकीचं ठरेल.
मात्र, पाणी स्वच्छ दिसते, त्याची चव सामान्य आहे किंवा त्यातून कोणतीही दुर्गंधी येत नाही, याचा अर्थ ते पाणी पूर्णपणे सुरक्षित आहे, असं होत नाही. पाण्यातील काही हानिकारक रासायनिक घटक डोळ्यांना दिसत नाहीत किंवा चवीवरून ओळखता येत नाहीत.
त्यामुळे नागरिकांच्या सार्वजनिक आरोग्याचं रक्षण करण्यासाठी पाण्याची नियमित तपासणी, तपासणी अहवालातील पारदर्शकता आणि पाणीपुरवठा यंत्रणेच्या पायाभूत सुविधांची योग्य देखभाल करणं अत्यंत आवश्यक आहे. सुरक्षित पिण्याचं पाणी ही केवळ प्रशासनाची जबाबदारी नसून नागरिकांनीही त्याबाबत जागरूक राहणं गरजेचं आहे.
(अस्वीकरण: येथे दिलेली आरोग्यविषयक माहिती आणि सूचना केवळ शैक्षणिक उद्देशांसाठी आहेत. आम्ही ही माहिती वैज्ञानिक संशोधन, अभ्यास आणि वैद्यकीय व आरोग्य तज्ज्ञांच्या शिफारसींच्या आधारे प्रदान करत आहोत. या सूचनांचे पालन करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घेणे सर्वोत्तम ठरेल.)