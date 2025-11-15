ETV Bharat / health-and-lifestyle
एक-दोन नाही तर बदाम तेल लावल्याने होतात अनेक आश्चर्यकारक फायदे
बदामाच्या तेलात खनिजे आणि व्हिटॅमिन ई मुबलक प्रमामात आढळते. यामुळे चेहऱ्यावर चमक येते शिवाय चेहऱ्यावरील बारीक रेषा आणि सुरकुत्या देखील कमी होतात.
Published : November 15, 2025 at 2:51 PM IST
BEAUTY BENEFITS OF ALMOND OIL: बदाम आरोग्यासाठी खूप चांगले असतात. तज्ञांचे म्हणणे आहे की बदामांपासून बनवलेल्या तेलात अनेक चांगले गुणधर्म आहेत, जे सौंदर्यासाठी चांगले आहेत. असं म्हटलं जातं की, त्यातील पोषक तत्वे आणि जीवनसत्त्वे त्वचेच्या समस्या दूर करण्यात प्रभावीपणे काम करतात. बदाम तेलामध्ये व्हिटॅमिन अ,ड,ई तसंच के, झिंक, ओमेगा-3 फॅटी अॅसिड, मॅग्नेशियम यासारखे पोषक घटक मुबलक प्रमाणात आढळतात. आता, बदाम तेलाचे फायदे जाणून घेऊया!
केसांसाठी मसाज: सध्या पर्यावरणीय प्रदूषणामुळे धूळ आणि घाण केसांना त्रास देत आहे. कोरडेपणा आणि दुभंगलेल्या केसांच्या समस्येपासून अनेक जाण त्रस्त आहेत. असं म्हटलं जातं की बदाम, एरंडेल आणि ऑलिव्ह तेल समान प्रमाणात घ्यावे आणि या मिश्रणाने केसांना मालिश करावी. आठवड्यातून किमान दोनदा असं केल्यानं केस निरोगी आणि दाट होतील. असंही म्हटलं जाते की, आंघोळ करण्यापूर्वी, शरीरावर बदाम तेल लावा आणि चांगले मालिश करा, यामुळे त्यातील पोषक घटक त्वचेला ओलावा प्रदान करतात. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या एका अभ्यासानुसार, बदाम तेलामध्ये मोनोअनसॅच्युरेटेड फॅटी अॅसिड पुरेशा प्रमाणात आढळतात, यामुळे केसांचा अतिनील किरणोत्सर्गापासून बचाव होतो.
युरोप पीएमसीच्या एका अभ्यासात असं आढळून आलं की, बदाम तेलात इमोलिएंट आणि स्क्लेरोसंट गुणधर्म असतात, जे त्वचा मऊ करतात आणि त्वचेचा रंग सुधारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्यात असंही आढळून आलं की, बदाम तेलाचा वापर सोरायसिस आणि एक्झिमा सारख्या कोरड्या त्वचेच्या आजारांवर उपचार करण्यासाठी केला जातो. तसंच बदाम तेल शस्त्रक्रियेनंतरचे चट्टे कमी करण्यासाठी देखील खपू फायदेशीर आहे.
कोरड्या त्वचेसाठी: हवेतील धूळ आणि घाण त्वचेसाठी हानिकारक आहे यामुळे निर्जीव बनवते. म्हणून, असं म्हटलं जातं की, दोन बदाम चांगले बारीक करून घ्या आणि त्यात दोन चमचे बदाम तेल मिसळून व्यवस्थित पेस्ट तयार करा. ही पेस्ट त्वचेवर लावा. यामुळे त्वचेवरील मृत पेशी निघून जातील आणि त्वचा ताजी होईल. असंही म्हटलं जातं की, जर तुम्ही हे तेल कोरड्या आणि खडबडीत त्वचेवर तसंच भेगा पडलेल्या टाचांवर लावून चांगली मसाज केली तर उत्तम परिणाम मिळतील.
डार्क सर्कल: कमी पाणी पिणे आणि पुरेशी झोप न घेतल्याने डोळ्यांखाली काळी वर्तुळे येऊ शकतात. ज्यांना या समस्येचा त्रास आहे त्यांनी रात्री झोपण्यापूर्वी डोळ्यांखाली बदाम तेलाचे काही थेंब लावावेत आणि थोडा वेळ हलक्या हाताने मालिश करावी. यामुळे डोळ्यांखालील काळी वर्तुळे कमी होतात असं म्हटलं जातं.
वृद्धत्व विरोधी: काही लोकांना लहान वयातच चेहऱ्यावर सुरकुत्या आणि रेषा येतात. तज्ञांचं म्हणणं आहे की, बदाम तेल अशा लोकांसाठी चांगलं आहे. असं म्हटलं जातं की, त्यातील पोषक तत्वे वृद्धत्व विरोधी घटक म्हणून काम करतात. असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे की ते नियमितपणे त्वचेवर लावल्याने वृद्धत्वाची लक्षणे कमी होण्यास मदत होते