प्रौढ व्यक्ती 'बेबी सोप' वापरू शकतात का; अभ्यास काय म्हणतो?

लहान मुलांचे साबण प्रौढांच्या त्वचेतून अतिरिक्त सेबम, मृत पेशी, मेकअपचे साठे आणि पर्यावरणीय प्रदूषक पूर्णपणे काढून टाकू शकत नाहीत. वाचा सविस्तर..,

प्रौढ 'बेबी सोप' वापरू शकतात का? त्याचे काही दुष्परिणाम आहेत? अभ्यास काय म्हणतो? (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 12, 2025 at 2:03 PM IST

2 Min Read
can adults use baby soap: सोशल मीडियाच्या प्रभावामुळे त्वचेची काळजी घेण्याचा लोकांचा रस अनेक पटींनी वाढला आहे. विशेषतः, कोमल आणि चमकदार त्वचा मिळविण्याच्या उद्देशाने किशोरवयीन मुलांमध्ये बेबी सोप आणि इतर बेबी स्किन केअर उत्पादनांचा वापर एक नवीन ट्रेंड म्हणून उदयास आला आहे. बाळांचे साबण सौम्य असल्याने, ते प्रौढांच्या त्वचेसाठी देखील योग्य आहेत की नाही हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे. किशोरवयीन मुलांसाठी बाळांचे साबण वापरण सध्या चर्चेचा विषय आहे. परंतु हे चांगलं आहे की वाईट हे ठरवण्यापूर्वी दोन्ही प्रकारच्या साबणांमधील मूलभूत फरक समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.

बेबी सोपचे गुणधर्म: बाळांची त्वचा खूप नाजूक, संवेदनशील आणि विकासाच्या टप्प्यात असते. त्यांच्या त्वचेची पीएच पातळी (अ‍ॅसिड-बेस बॅलन्स) प्रौढांपेक्षा थोडी वेगळी असते. बाळाचे साबण सामान्यतः तटस्थ pH किंवा त्वचेला अनुकूल pH (5.5) राखण्यासाठी तयार केले जातात. जे त्यांच्या पातळ त्वचेच्या संरक्षणात्मक अडथळ्याला नुकसान पोहोचवण्यापासून रोखण्यास मदत करते. यामध्ये सामान्यतः कमी रसायने, अल्कोहोल, कृत्रिम सुगंध आणि उच्च-फोमिंग सर्फॅक्टंट्स असतात. त्यांना बहुतेकदा हायपोअलर्जेनिक म्हणून लेबल केले जाते.

  • प्रौढांच्या त्वचेची काळजी घेण्याची गरज! किशोरवयीन त्वचेला अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. प्रौढांच्या त्वचेचा सामान्यतः थोडासा आम्लयुक्त pH (4.7 ते 5.75) असतो. पौगंडावस्थेतील हार्मोनल बदलांमुळे सेबमचे उत्पादन वाढू शकते. ज्यामुळे मुरुम आणि तेलकट त्वचा यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. पर्यावरणीय प्रदूषके, मेकअप आणि अतिरिक्त सेबम काढून टाकण्यासाठी खोलवर स्वच्छता आवश्यक असू शकते.
  • लहान मुलांचे साबण किशोरवयीन मुलांनी वापरू नयेत! का? जरी लहान मुलांचे साबण सुरक्षित आणि सौम्य असले तरी, प्रौढ व्यक्तीने दररोज त्यांचा वापर करणे हा सर्वोत्तम उपाय असू शकत नाही आणि त्याचे काही दुष्परिणाम देखील होऊ शकतात.
  • कमकुवत साफसफाईची क्षमता: बाळाचे साबण नवजात बाळांचे फक्त कमीत कमी सेबम आणि घाण काढून टाकण्यासाठी डिझाइन केलेले असतात. ते तरुण त्वचेतील अतिरिक्त सेबम, मृत पेशी, मेकअपचे अवशेष आणि पर्यावरणीय प्रदूषक पूर्णपणे काढून टाकू शकत नाहीत.
  • एनसीबीआय संशोधन साइटवर प्रकाशित झालेल्या स्किन क्लीनिंग विदाऊट ऑर विथ कॉम्प्रोमाइस: सोप्स अँड सिंडेट्स या संशोधन लेखानुसार, यामुळे छिद्रे बंद होऊ शकतात आणि मुरुम आणि ब्लॅकहेड्सची शक्यता वाढते.
  • पीएच असंतुलन निर्माण करू शकते: प्रौढांसाठी त्यांच्या त्वचेची नैसर्गिक आम्लता राखणे आवश्यक आहे. हे हानिकारक जीवाणूंपासून त्वचेचे संरक्षण करण्यास मदत करते. बेबी सोपचा न्यूट्रल पीएच प्रौढांच्या त्वचेची नैसर्गिक आम्लता कमी करू शकतो आणि पीएच संतुलन बिघडू शकतो. यामुळे त्वचेचा संरक्षणात्मक अडथळा कमकुवत होऊ शकतो, ज्यामुळे संसर्ग आणि जळजळ होऊ शकते.
  • पुरेशा प्रमाणात मॉइश्चरायझिंग न करणे: अनेक बेबी सोपमध्ये मऊपणासाठी खूप जास्त मॉइश्चरायझिंग गुणधर्म असतात. किशोरवयीन मुलांच्या तेलकट त्वचेसाठी हे खूप जास्त असू शकते, ज्यामुळे छिद्रांमध्ये आणखी अडथळा निर्माण होतो.

प्रौढांसाठी योग्य त्वचेची काळजी काय आहे?

  • ज्यांना मऊ त्वचा हवी आहे त्यांनी बेबी सोप टाळावेत आणि प्रौढांच्या त्वचेच्या गरजांसाठी डिझाइन केलेले सौम्य क्लींजर वापरणं स्टार्ट करावं
  • सॅलिसिलिक अ‍ॅसिड किंवा बेंझॉयल पेरोक्साइड सारखे घटक असलेले अँटी-अ‍ॅक्ने क्लीन्सर.
  • सल्फेट-मुक्त, सुगंध-मुक्त आणि सौम्य क्लीन्सर.
  • तुम्ही त्वचेच्या pH (5.5) शी सुसंगत आणि नॉन-कॉमेडोजेनिक (छिद्रे बंद करत नाहीत) अशी उत्पादने वापरू शकता.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

