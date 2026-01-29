ETV Bharat / health-and-lifestyle

बॉयलर की गावरान कोणतं चिकन आहे फायदेशीर?

बऱ्याच लोकांना बॉयलर खाणं आवडते तर काहींना गावरान चिकन. मात्र, या दोघांपैकी आरोग्यासाठी कोणतं फायदेशीर हे अनेकांना माहिती नाही? वाचा सविस्तर..,

By ETV Bharat Health Team

Published : January 29, 2026 at 2:03 PM IST

3 Min Read
Broiler VS Country Chicken Which Is good: येणाऱ्या रविवारसाठी आपल्यापैकी अनेक जण रुचकर मांसाहार करण्याची तयारी करत असणार. त्यांचासाठी रविवार म्हणजे उत्सवाचा दिवस असतो. रविवार आला की मांसाहारप्रेमी काही दिवसांपूर्वीच कोणतं मांस खावं यावर विचार करत बसतात. बरेच लोक चिकन, मटण, मासे आणि कोळंबी घरी आणतात आणि खातात. अनेकांना चिकन आवडते. कारण ते स्वस्त असते. शिवाय, ते शिजवायलाही खूप सोपे आहे. चिकनप्रेमी चिकन फ्राय, चिकन सूप, चिकन बिर्याणी सारखे पदार्थ बनवून खातात. काही खवय्यांना गावरान चिकन खाणं खूप आवडते. कारण गावरान चिकनची चव काही औरच असते. आरोग्याच्या दृष्टीनं कोणतं चिकन चांगलं आहे याची अनेकांना शंका असेलच. ही शंका दूर करण्यासाठी डॉ. संतोश जेकब यांनी त्यांच्या इन्स्टा अकाउंटवर ही बाब स्पष्ट केली आहे. चला तर आरोग्याच्या दृष्टीने कोणतं चांगलं ते पाहूया...

ब्रॉयलर चिकन: ब्रॉयलर चिकन ही प्रामुख्याने मांस उत्पादनासाठी पाळली जाणारी आणि शास्त्रीय पद्धतीने विकसित केलेली घरगुती कोंबडीची जात आहे. ब्रॉयलर कोंबडी सहसा पोल्ट्री फार्मध्ये पाळली जाते. त्यांच्या मालकांकडून त्यांना लवकर वाढण्यासाठी विशेष अन्न दिले जाते. या कोंबड्या ५ ते ९ आठवड्यांत वाढतात आणि विकण्यासाठी तयार होतात. मात्र, अशी अफवा आहे की त्यांना वाढवण्यासाठी अँटीबायोटिक्स आणि हार्मोन्स वापरले जातात. ब्रॉयलर कोंबडीमध्ये सहसा चरबी जास्त असते आणि पोषक तत्वे कमी असतात.

गावरान चिकन: गावरान चिकनबद्दल बोलायचे झाले तर, ते नैसर्गिकरित्या वाढतात. गावरान कोंबड्या लहान कीटक, बिया, धान्य आणि गवत खाऊन वाढतात. त्यांना कोणतेही विशेष अन्न दिले जात नाही. पिलांना वाढण्यासाठी पाच ते सहा महिने लागतात. गावरान कोंबड्या नैसर्गिकरित्या वाढतात म्हणून, त्यात पोषक तत्वांचे प्रमाण जास्त असते. तसंच त्यांच्यात चरबीचे प्रमाणही कमी असते. अंडी देणाऱ्या कोंबड्यांमध्ये स्नायूंचे प्रमाण जास्त असते. ब्रॉयलर कोंबड्यांमध्ये स्नायूंचे प्रमाण कमी असते.

दोघांमधील फरक

  • 100 ग्रॅम ब्रॉयलर चिकनमध्ये 130 ते 150 कॅलरीज असतात, तर 100 ग्रॅम ग्राउंड चिकनमध्ये 120 कॅलरीज असतात.
  • प्रथिनांच्या बाबतीत, एका गावरान चिकनमध्ये 22 ग्रॅम प्रथिने असतात, तर ब्रॉयलर चिकनमध्ये 25 ते 28 ग्रॅम प्रथिने असतात.
  • आता, चरबीच्या बाबतीत, गावरान चिकन सर्वोत्तम आहे. त्यात चरबीचे प्रमाण कमी असते. डॉक्टर म्हणतात की ब्रॉयलर चिकनमध्ये चरबीचे प्रमाण जास्त असते.
  • गावरान चिकनमध्ये सूक्ष्म पोषक घटक जास्त असतात, परंतु ब्रॉयलर कोंबडीमध्ये खूप कमी असतात.
  • अंडी देणाऱ्या कोंबड्यांमध्ये अँटीबायोटिकचा वापर होत नाही, तर ब्रॉयलर कोंबड्यांमध्ये अँटीबायोटिकचा वापर जास्त असतो.
कोणतं चांगलं? निःसंशयपणे, ब्रॉयलर चिकनपेक्षा गावरान चिकन चांगलं असते. मात्र, डॉ. संतोष जेकब म्हणतात की दोघांमध्ये फारसा फरक नाही. गावरान चिकन वाढवण्यासाठी अँटीबायोटिक्स आणि इतर औषधे वापरली जात नाहीत. मात्र, ब्रॉयलर चिकन वाढवण्यासाठी अँटीबायोटिक्स आणि औषधे वापरली जातात. त्यानुसार, गावरान चिकनचं मांस ब्रॉयलर चिकनपेक्षा सर्वोत्तम असते.

गावरान चिकन खाण्याचे फायदे: गावरान चिकनच्या मांसामध्ये प्रथिने, जीवनसत्त्वे बी-कॉम्प्लेक्स, डी, ई, जस्त, लोह आणि सेलेनियम सारखी खनिजे भरपूर प्रमाणात असतात. हे स्नायू, हाडे, रोगप्रतिकारक शक्ती आणि चयापचय मजबूत करतात. त्यात चरबी कमी असते. पोषक तत्वांचे प्रमाण जास्त असते. यामुळे तुम्हाला ऊर्जा मिळते. त्यात ट्रिप्टोफॅन असते. वजन व्यवस्थापन आणि एकूण आरोग्यासाठी हे फायदेशीर आहे. त्यात ओमेगा-3, 6 फॅटी अॅसिड असतात. त्यात चरबीचे प्रमाणही कमी असते. ते हृदयाच्या आरोग्यासाठी चांगले असते. तज्ञांचे म्हणणे आहे की यामध्ये असलेले लोह अशक्तपणा टाळते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

