आंघोळीकरिता साबण की बॉडी वॉश; दोघांपैकी काय सर्वोत्तम?

त्वचारोगतज्ञ बहुतेकदा कोरड्या किंवा संवेदनशील त्वचेच्या लोकांना बॉडी वॉशची शिफारस करतात कारण ते ओलावा टिकवून ठेवण्यास मदत करते.

आंघोळीकरिता साबण की बॉडी वॉश; दोघांपैकी काय सर्वोत्तम?
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 22, 2025 at 12:00 PM IST

2 Min Read
SOAP VS BODY WASH: काळानुसार व्यक्ती आणि त्याच्या गरजा बदलत गेल्या. दिवसेंदवस सर्वच क्षेत्रात प्रगती होत आहे. उदाहरणासह सांगायचं झालं तर पूर्वी संपूर्ण कुटुंब आंघोळीकरिता एकच साबण वापरत असे. परंतु आज परिस्थिती बदलली आहे. अंतर्गत आणि बाह्य आरोग्याबद्दल लोकांमध्ये जागरूकता वाढत असल्याने, कॉस्मेटिक उत्पादनांचा वापर देखील लक्षणीयरीत्या बदलला आहे. आता, कुटुंबातील प्रत्येकजण त्यांच्या त्वचेच्या प्रकार आणि आवडीनुसार वेगवेगळे साबण वापरतो. दरम्यान, बदलत्या काळानुसार आणि जीवनशैलीनुसार, आता बरेच लोक साबणाऐवजी बॉडी वॉश किंवा शॉवर जेल वापरतात. तर, या लेखात, आपण या दोघांपैकी कोणते वापरणे अधिक सुरक्षित आहे ते पाहूया.

आंघोळीकरिता साबण की बॉडी वॉश; दोघांपैकी काय सर्वोत्तम? (Getty Images)

साबण की बॉडी वॉश?

साबण आणि बॉडी वॉश दोन्हीचा मूळ उद्देश त्वचेतील घाण, अतिरिक्त तेल आणि जंतू काढून टाकणे हा आहे. तथापि, त्यांचे घटक भिन्न आहेत. जाणून घेऊया त्यातील फरक..

साबण: साबणांमध्ये सामान्यतः उच्च pH पातळी असते, सरासरी 9-10. या उच्च pH पातळीमुळे साबन वापरल्यानंतर काही लोकांची त्वचा कोरडी होऊ शकते. कारण ते त्वचेच्या नैसर्गिक आम्लतेवर परिणाम करू शकते (त्वचेचा pH अंदाजे 5.5 आहे), NCBI च्या अभ्यासानुसार साबण त्वचेतील नैसर्गिक ओलावा आणि तेल देखील काढून टाकते. यामुळे साबन संवेदनशील त्वचेसाठी आणि एक्झिमा आणि सोरायसिस सारख्या दीर्घकालीन त्वचेच्या आजारांनी ग्रस्त असलेल्यांसाठी हानिकारक ठरते. साबन वापरण्यापूर्वी त्याची पीएचपातळी जाणून घेणे महत्वाचं आहे.

साबण वापरण्याचे फायदे आणि तोटे

साबण त्वचेतील घाण, बॅक्टेरिया, तेल आणि इतर अशुद्धता काढून टाकण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे. ते त्वचेवरील तेल काढण्यासाठी आणि त्वचा शुद्ध करण्यास मदत करते. साबणाचा नियमित वापर हानिकारक बॅक्टेरिया आणि विषाणूंपासून संरक्षण करण्यास मदत करते, ज्यामुळे साबन दैनंदिन स्वच्छतेचा एक आवश्यक भाग आहे.

साबण वापरण्याचे तोटे म्हणजे कोरडेपणा, खाज सुटणे आणि जळजळ होणे कारण ते त्वचेतील नैसर्गिक तेल आणि ओलावा काढून टाकते. ते त्वचेचे पीएच संतुलन बिघडवते, ज्यामुळे एक्जिमा, मुरुम आणि ऍलर्जी सारख्या समस्या उद्भवू शकतात. तसंच साबन त्वचेचा नैसर्गिक संरक्षणात्मक थर देखील कमकुवत करू शकते.

आंघोळीकरिता साबण की बॉडी वॉश; दोघांपैकी काय सर्वोत्तम? (Getty Images)

बॉडी वॉश किंवा शॉवर जेल

बॉडी वॉशची पीएच पातळी सामान्यतः त्वचेच्या नैसर्गिक पीएच पातळीइतकी किंवा त्याच्या जवळ असते (सरासरी 5.5-7). यामुळे ते त्वचेवसाठी सौम्य आहे. बॉडी वॉश त्वचेला कोरड होण्यापासून रोखते. त्यात बहुतेकदा ग्लिसरीन, सिरॅमाइड्स आणि नैसर्गिक तेले सारखे मॉइश्चरायझिंग घटक असतात, जे ओलावा टिकवून ठेवण्यास मदत करतात. त्वचारोगतज्ज्ञ कोरडी त्वचा आणि दीर्घकालीन त्वचेच्या समस्या असलेल्या लोकांसाठी बॉडी वॉशची शिफारस करतात.

बॉडी वॉश किंवा शॉवर जेलचे फायदे

  • बॉडी वॉश दिवसभर साचलेली घाण, तेल आणि घाम प्रभावीपणे काढून टाकते, ज्यामुळे त्वचा ताजी राहते.
  • बॉडी वॉशची पीएच पातळी कमी असते.
  • बॉडी बॉश सीलबंद बाटलीत येते म्हणून ते खूप आरोग्यदायी आहे.
  • आवश्यक तेवढीच मात्रा वापरता येत असल्याने अवव्यय टाळता येते.

बॉडी वॉश किंवा शॉवर जेल

  • किंमत जास्त आहे.
  • प्लास्टिकच्या बाटल्यांचा वापर पर्यावरणासाठी एक आव्हान आहे.

कोणते चांगले आहे? साबण किंवा बॉडी वॉश निवडणे हे तुमच्या वैयक्तिक त्वचेच्या प्रकारावर आणि गरजांवर अवलंबून असते. कोरडी आणि संवेदनशील त्वचा असलेल्यांनी ओलावा आणि पीएच संतुलन राखणारा बॉडी वॉश निवडणे चांगले. तेलकट किंवा सामान्य त्वचा असलेले साबण वापरू शकता. बॉडी वॉश सामान्यतः ओलावा राखण्यासाठी चांगले असते कारण त्यात कोरडेपणा टाळण्यास मदत करणारे मॉइश्चरायझर्स असतात. दुसरीकडे, बार साबण खोलवर साफसफाई प्रदान करते, ज्यामुळे अतिरिक्त तेल किंवा घाम काढून टाकण्यासाठी ते आदर्श आहे. सर्वोत्तम निवड तुमच्या त्वचेच्या गरजा आणि तुम्ही किती वेळा आंघोळ करता यावर अवलंबून असते

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

