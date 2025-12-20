ETV Bharat / health-and-lifestyle
केशर दुधासोबत घ्यावं की पाण्यासोबत? पोषणतज्ञांकडून जाणून घ्या कोणता पर्याय उत्तम
केशर खाण्याचा सर्वोत्तम मार्ग कोणता आहे? केशर दुधासोबत सेवन करावं की पाण्यासोबत? कशाप्रकारे सर्वात जास्त फायदे मिळू शकता वाचा सविस्तर..,
Published : December 20, 2025 at 4:32 PM IST
saffron in water or milk: केशर हा औषधी गुणधर्मांनी समृद्ध असलेला एक अत्यंत मौल्यवान मसाला आहे. ज्याचा वापर प्राचीन काळापासून आरोग्य आणि सौंदर्यासाठी केला जातो. भारतात प्रामुख्याने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये केशरची लागवड केली जाते. याव्यतिरिक्त जगभरातील अनेक देशांमध्ये केशरची लागवड केली जाते. केशरमध्ये फायबर, व्हिटॅमिन ए आणि सी, प्रथिने लोह आणि पोटॅशियम मुबलक प्रमाणात आढळतात. तसंच केशरमध्ये कॅरोटेनॉइड्स आमि अँटीऑक्सिडंट्स असतात. गरोदर महिला बाळाचा रंग उजळण्यासाठी आवर्जून केशर खातात. परंतु केशर दुधासोबत सेवन करावं की पाण्यासोबत? कोणती पद्धत सर्वात जास्त फायदेशीर आहे. चला तर पोषणतज्ञ काय सांगतात.
तज्ञ काय म्हणतात? सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखीजा यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर केशर खाण्याबद्दल एक व्हिडिओ शेअर केलाय. व्हिडिओमध्ये त्यांनी स्पष्ट केलंय की, केशरचा सर्वात महत्वाचा घटक म्हणजे क्रोसिन. हा घटक केशरला रंग प्रदान करतो. तसंच मूड सुधारण्यास, जळजळ कमी करण्यास, अँटीऑक्सिडंट्स वाढविण्यास, त्वचेसाठी आणि चयापचय सुधारण्यास मदत करते. क्रोसिनचं खास वैशिष्ट्य म्हणजेत तो पाण्यात सहज विरघळते.
पाण्यासोबत जास्त प्रभावी आहे काय? पोषणतज्ञांच्या मते, अनेक अभ्यासातून हे सिद्ध झालं आहे की, जेव्हा केशर कोमट पाण्यासोबत सेवन केला जातो तेव्हा त्यातील क्रोसिन जलद बाहेर पडतात. यामुळे ते शरीराद्वारे चांगलं शोषले जावू शकतात. शरीरात गेल्यावर क्रोसिन क्रोसेटिनमध्ये रूपांतरित होते. ज्याचा मूड, ताण, त्वचा आणि हार्मोनल संतुलनावर पॉसिटिव्ह परिणाम होतो. याव्यतिरिक्त एक अभ्यासातून असं आढळून आलं की, केशर चिंता आणि नैराश्याची लक्षणं कमी करण्यास, पीएमएस आणि मेरीमेनोपॉज दरम्यान मूड स्विग्स कमी करते. यामुळे भावनिक लालसा आणि चिडचिड कमी होते. हे फायदे क्रोसिन आणि क्रोसेटिनमुळे होतात. जे पाण्यात सहज विरळणारे आहे.
दुधासोबत केशर घेतल्यास काय होते? पोषणतज्ञांच्या मते, दुधात केशर मिसळल्याने त्याचा सुगंध आणि चव वाढतेच, मात्र दुधातील चरबी केशरच्या सॅफ्रानलचा जास्त वापर करते. सॅफ्रानल सुगंधासाठी आवश्यक आहे. परंतु त्याचे फायदे क्रोसिनपेक्षा कमी मानले जातात.
तर काय आहे चांगलं? पोषणतज्ञ पूजा मखीजा म्हणतात, जर तुम्हाला मूड सुधारायचा असेल, पीएमएस किंवा हार्मोनल समस्या दूर करायच्या असतील, आतड्यांचे आरोग्य सुधारायचं असेल आणि त्वचा निरोगी ठेवायची असेतर तर कोमट पाण्यात केशर भिजवणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते. चांगली झोप किंवा आरामासाठी रात्री दुधात थोडं केशर घालून प्या. परंतु यामुळे फारसे फायदे होत नाहीत.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा