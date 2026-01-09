ETV Bharat / health-and-lifestyle
जाणून घ्या नाभीला तेल लावण्याचे फायदे; कोणतं तेल सर्वोत्तम?
नाभीवर तेल लावण्याचे फायदे सर्वांनाच माहिती आहेत, मात्र, तुम्हाला माहिती आहे का कोणत्या तेलाचे कोणते विशेष फायदे आहेत? वाचा सविस्तर..,
best oils for navel massage: नाभीला तेल लावणे ही "नाभी पुराण" नावाची आयुर्वेदिक पद्धत आहे. यामुळे पचन सुधारते, त्वचा उजाळचे आणि तणाव कमी होतं असं म्हटलं जातं. नाभी पोटाच्या मध्यभागी असते, तिची त्वचा पातळ असते आणि त्यात अनेक लहान रक्तवाहिन्या असतात. आयुर्वेदानुसार, नाभी शरीराचे केंद्र असल्याने आणि अनेक नसांशी जोडलेली असल्याने, ती तेल शोषून घेते आणि त्वचा, पचन, हार्मोन्स आणि दृष्टी सुधारण्यास मदत करते. नाभीला तेल लावणे हा वैद्यकीय उपचार नसला तरी, ही एक पारंपारिक आणि आयुर्वेदिक पद्धत आहे. जी त्वचेला मॉइश्चरायझ करते आणि शांत करते. तसंच पचन आणि किरकोळ त्वचेच्या समस्या (जसे की फाटलेले ओठ, कोरडेपणा किंवा सौम्य जळजळ) दूर होण्यास मदत होते. झोपण्यापूर्वी नाभीला तेल लावणे योग्य आहे. असं नियमितपणे केल्यास, त्वचा आणि शरीर शांत होऊ होते.
IREMIA च्या संस्थापक आणि त्वचारोगतज्ञ प्रीती चढ्ढा यांच्या मते, झोपण्यापूर्वी बदाम, नारळ किंवा मोहरीचं तेल नियमितपणे नाभीवर लावल्याने त्वचा आणि शरीराला आराम मिळतो. मात्र हे लक्षात ठेवणे गरजेचं आहे की हे कोणत्याही गंभीर आजारावर उपचार नाही...
एरंडेल तेल: एरंडेल तेल घट्ट असते आणि हळूहळू शोषले जाते. त्यामुळे कोरडेपणा किंवा पोटात हलका त्रास असलेल्यांसाठी ते फायदेशीर ठरते. पारंपारिकपणे, ते त्वचेला मऊ करण्यासाठी आणि सौम्य उबदारपणा देण्यासाठी वापरले जाते. रात्री तेलाचे काही थेंब लावल्याने नाभीभोवतालची त्वचा शांत होण्यास मदत होते. त्याचा मुख्य फायदा म्हणजे अंतर्गत स्वच्छता नव्हे तर ओलावा टिकवून ठेवणे. कोल्ड-प्रेस केलेले, हेक्सेन-मुक्त एरंडेल तेल सर्वोत्तम काम करते.
नारळ तेल: नारळ तेल बहुतेक त्वचेच्या प्रकारांना शोभते. त्यात नैसर्गिक फॅटी अॅसिड असतात जे त्वचेच्या अडथळ्याचे संरक्षण करण्यास मदत करतात. नाभीवर लावल्याने ते घट्ट कपडे किंवा घामामुळे होणारी कोरडेपणा आणि सौम्य जळजळ कमी करू शकते. त्याची हलकी पोत दैनंदिन वापरासाठी, विशेषतः गरम हवामानात, एक चांगला पर्याय आहे.
तीळ तेल: तीळ तेल त्याच्या तापमानवाढीच्या प्रभावासाठी ओळखले जाते. पारंपारिक पद्धतींमध्ये, ते सांधे आणि स्नायूंभोवती कडकपणा कमी करण्यास आणि रक्त परिसंचरण वाढविण्याशी संबंधित आहे. नाभीवर लावल्यास, ते पोटाच्या भागात आराम देऊ शकते, विशेषत हिवाळ्याच्या दिवसांत. तीळ तेल वापरण्यापूर्वी तेल थोडेसे गरम केल्याने आराम आणि शोषण सुधारते.
बदाम तेल: बदाम तेल हलके, सौम्य आणि व्हिटॅमिन ई ने समृद्ध आहे. ते संवेदनशील त्वचेसाठी आणि ज्यांना खाज सुटण्याची किंवा लालसरपणा होण्याची शक्यता असते त्यांच्यासाठी योग्य आहे. नाभीभोवती नियमित वापरल्याने त्वचा मऊ राहण्यास मदत होते आणि कालांतराने जुन्या स्ट्रेच मार्क्सचे स्वरूप सुधारू शकते.
मोहरीचे तेल: मोहरीचे तेल उबदारपणा निर्माण करते आणि त्वचेला रक्त प्रवाह वाढवते. काही लोक पोटात पेटके किंवा जडपणा येण्यासाठी ते वापरतात. मात्र, ते संवेदनशील त्वचेला त्रास देऊ शकते. यामुळे पॅच टेस्ट करणे आवश्यक आहे आणि ते नेहमी सौम्य तेलाने पातळ करून वापरावे. मोहरीचं तेल तुम्ही नियमित वापरणं टाळा हप्त्यातून तीन ते चार वेळा मोहरीचं तेल वापरणं योग्य आहे.
नाभीला तेल लावण्यापूर्वी हे लक्षात ठेवा: तेलापेक्षा त्वचा स्वच्छ करणे जास्त महत्त्वाचे आहे. घाम किंवा बॅक्टेरिया अडकू नयेत म्हणून तेल लावण्यापूर्वी नाभी नेहमी धुवा. तसंच तेल लावतांना काही थेंब घाला जास्त तेल लावू नका. जास्त तेलाचा अर्थ चांगले परिणाम मिळणे असं नाही. परिणाम व्यक्तीनुसार बदलतात आणि त्याचे फायदे बहुतेकदा त्वचेच्या आराम आणि विश्रांतीशी संबंधित असतात. जर कोणतीही जळजळ, खाज सुटणे किंवा पुरळ उद्भवली तर ताबडतोब वापर बंद करा.
