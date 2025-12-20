ETV Bharat / health-and-lifestyle

नवीन वर्ष साजरे करण्यासाठी ‘ही’ 5 ठिकाणं आहेत सर्वोत्तम

नवीन वर्ष अगदी जवळ आलं आहे. नवीन वर्षात अनेक लोक फिरायला जाण्याची प्लॅनिंग करतात. तुम्ही देखील प्लॅनिंग करत असणार तर या ठिकाणी अवश्य भेट द्या.

नवीन वर्ष साजरे करण्यासाठी ‘ही’ 5 ठिकाणं आहेत सर्वोत्तम (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 20, 2025 at 7:14 PM IST

CELEBRATION OF NEW YEAR 2026: अवघ्या काही दिवसात 2025 हे वर्ष संपणार आहे आणि नवीन वर्षाला सुरुवात होणार आहे. नवीन वर्षाच्या आगमनाच्या तयारीला सर्व लागले आहेत. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला अनेक लोकांचा बाहेर फिरण्याचा बेत असतो. जर तुम्ही गोव्यातील गर्दी किंवा मनालीच्या वाहतूक कोंडीमुळे इतरत्र कुठेतरी नवीन वर्ष साजरा करण्याचा विचार करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. खरंच, नवीन वर्षाचा दिवस हा केवळ उत्सव साजरा करण्याचा काळ नाही तर नवीन सुरुवातीची तयारी करण्याचा देखील आहे. जर तुम्हाला पार्टीच्या गोंगाटापेक्षा मोकळ्या आकाशाखाली शांततेत नवीन वर्षाचे स्वागत करायचं असेल तर? यावेळी, तुम्ही भारतातील या पाच सुंदर आणि शांत ठिकाणांना भेट देऊ शकता जिथे तुम्ही नवीन वर्ष साजरे करू शकता...

लँडोर, उत्तराखंड: जर तुम्हाला पर्वत आवडत असतील परंतु मिसूरीच्या गर्दीपासून दूर जायचे असेल, तर लँडोर तुमच्यासाठी एक आश्रयस्थान आहे. मिसूरी नदीच्या अगदी वर वसलेले हे छोटे शहर त्याच्या शांतता आणि जुन्या ब्रिटिश वास्तुकलेसाठी ओळखले जाते. दाट पाइन जंगले वातावरणात एक अद्वितीय आकर्षण भरतात. प्रसिद्ध विंटर लाईनचे दृश्य आणि शांत कॅफेमध्ये एक कप गरम कॉफीने तुमच्या वर्षाची सुरुवात संस्मरणीय ठरेल.

तीर्थन व्हॅली, हिमाचल प्रदेश: जर तुम्हाला निसर्गात रमायचे असेल, तर कुल्लू किंवा मनालीऐवजी तीर्थन व्हॅलीला भेट देण्याचा विचार करा. वाहत्या नदीचा आवाज आणि सुंदर लाकडी घरे तुम्हाला मंत्रमुग्ध करतील. हे ठिकाण ग्रेट हिमालयीन राष्ट्रीय उद्यानाजवळ आहे. येथे तुम्ही मासेमारी, ट्रेकिंग किंवा नदीकाठी बसून पुस्तक वाचण्याचा आनंद घेऊ शकता. येथील शांतता शहरी जीवनाचा थकवा त्वरित दूर करेल.

गोकर्ण, कर्नाटक: जर तुम्हाला समुद्रकिनारे आवडत असतील मात्र, गोव्याच्या गर्दीपासून दूर जायचे असेल, तर गोकर्ण हे तुमच्यासाठी एक परिपूर्ण ठिकाण आहे. ओम बीच आणि पॅराडाईज बीचवर सूर्यास्त पाहणे हा खरोखरच एक आध्यात्मिक अनुभव आहे. गोकर्ण उत्सवाचे वातावरण आणि आध्यात्मिक शांती दोन्ही देते. येथे, तुम्ही वाळूवर अनवाणी चालत, लाटांचा शांत आवाज ऐकून नवीन वर्षाचे स्वागत करू शकता.

ओरछा, मध्य प्रदेश: जर तुम्हाला इतिहासाची आवड असेल आणि राजेशाही भव्यतेची कदर असेल, तर मध्य प्रदेशातील ओरछा शहर तुम्हाला निराश करणार नाही. बेतवा नदीच्या काठावर वसलेले हे शहर तुम्हाला भूतकाळात घेऊन जाईल. येथील किल्ले, राजवाडे आणि किल्ले भेट देण्यासारखे आहेत. संध्याकाळी नदीकाठी बसून सूर्यास्त पाहणे आणि भव्य वास्तुकलेचे कौतुक करणे तुमच्या उत्सवांना एक शाही स्पर्श देईल. तुम्ही तुमच्या गतीने आणि पूर्ण शांततेत हे ठिकाण एक्सप्लोर करू शकता.

झिरो व्हॅली, अरुणाचल प्रदेश: जर तुम्हाला एक अनोखा आणि असाधारण अनुभव हवा असेल, तर ईशान्य भारतात जा. अरुणाचल प्रदेशातील झिरो व्हॅली त्याच्या हिरवळीसाठी आणि आदिवासी संस्कृतीसाठी प्रसिद्ध आहे. त्याची भातशेती आणि पाइनची जंगले एखाद्या चित्रासारखी दिसतात. हे ठिकाण इतके शांत आहे की तुम्हाला तुमच्या हृदयाचे ठोके जवळजवळ ऐकू येतात. वर्षाच्या पहिल्या दिवशी निसर्गाच्या इतक्या जवळ असणे खरोखरच एक अद्भुत अनुभव आहे.

