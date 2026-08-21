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श्रावती आणि मेयो क्लिनिक एआयच्या मदतीने कर्करोगावरील एक विशेष औषध विकसित करणार
मेयो क्लिनिकमध्ये प्राण्यांवर केलेल्या अभ्यासात असे दिसून आले की, या औषधामुळे ट्यूमरची वाढ मंदावली, प्राण्यांचे आयुष्यमान वाढले आणि जेमसायटाबीन या केमोथेरपी औषधाची परिणामकारकता वाढली.
Published : August 21, 2026 at 1:52 PM IST|
Updated : August 21, 2026 at 2:01 PM IST
नवी दिल्ली- बंगळूरुस्थित स्टार्टअप 'श्रावती एआय' मेयो क्लिनिकसोबत मिळून GIPC1 नावाच्या प्रथिनाला लक्ष्य करणारे कर्करोगावरील औषध विकसित करत आहे. हे प्रथिन स्वादुपिंड आणि स्तनासारख्या आक्रमक कर्करोगांशी संबंधित आहेत. कंपनीच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित प्लॅटफॉर्मने या आव्हानात्मक प्रथिनाला रोखण्यास सक्षम असलेल्या एका रेणूची ओळख पटवली आहे. यापूर्वी या प्रथिनाला 'औषधोपचारासाठी अयोग्य लक्ष्य' मानले जात होते. म्हणजेच ते औषधोपचाराला प्रतिसाद देत नाही, असे मानले जात होते. मेयो क्लिनिकमध्ये प्राण्यांवर केलेल्या अभ्यासात असे दिसून आले की, या औषधामुळे ट्यूमरची वाढ मंदावली, प्राण्यांचे आयुष्यमान वाढले आणि जेमसायटाबीन या केमोथेरपी औषधाची परिणामकारकता वाढली.
श्रावतीचं एआयच्या नावीन्यपूर्ण दृष्टिकोनावर लक्ष : खरं तर हे निष्कर्ष 'सेल रिपोर्ट्स' या जर्नलमध्ये प्रकाशित झाले आहेत. मानवी चाचण्या सुरू होण्यापूर्वी पुढील चाचण्या आवश्यक असल्या तरी, जागतिक वैज्ञानिक समुदाय श्रावती एआयच्या या नावीन्यपूर्ण दृष्टिकोनावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, जो कर्करोग संशोधनाच्या क्षेत्रात मोठी खळबळ माजवत आहे. वर्षानुवर्षे कर्करोगावरील औषध शोधात एक निराशाजनक बाब राहिली आहे. कर्करोगावरील एक लक्ष्य म्हणजे GIPC1 जे ट्यूमरच्या वाढीमध्ये आणि उपचारांना प्रतिकार करण्यामध्ये सामील असलेले एक प्रथिन आहे. हे विशेषतः स्वादुपिंडाच्या डक्टल ॲडेनोकार्सिनोमा (PDAC) साठी महत्त्वाचे आहे, जो कर्करोगाच्या सर्वात आक्रमक प्रकारांपैकी एक आहे.
अमेरिकेतील मेयो क्लिनिकमधील संशोधकांसोबत काम : आता बंगळूरुस्थित एका उपक्रमाने याला लक्ष्य करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यास मदत केलीय. किशन गुर्रम, रामनारायणन जी. व्ही. आणि शिवकुमार एस. यांनी 2020 मध्ये स्थापन केलेल्या 'श्रावती एआय'ने GIPC1 विरुद्ध एक लहान रेणू प्रतिबंधक (small molecule inhibitor) ओळखण्यासाठी अमेरिकेतील मेयो क्लिनिकमधील संशोधकांसोबत काम केले आहे. 31 जुलै 2026 रोजी 'सेल रिपोर्ट्स' या पीअर रिव्ह्यूड जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या निकालांनुसार, या प्रायोगिक रेणूने स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाच्या प्री-क्लिनिकल मॉडेल्समध्ये ट्यूमरची वाढ रोखली आणि जगण्याचा कालावधी वाढवला. यामुळे केमोथेरपी औषध असलेल्या जेमसायटाबीनचा ट्यूमरविरोधी प्रभावदेखील वाढला. यात एक महत्त्वाची अडचण अशी आहे की, हे अजूनही प्रायोगिक संशोधन आहे. या औषधाची मानवांवर चाचणी झालेली नाही आणि क्लिनिकल चाचण्या सुरू होण्यापूर्वी अधिक अभ्यासाची आवश्यकता आहे.
GIPC1 म्हणजे काय? : GIPC1 हे एक स्कॅफोल्डिंग प्रोटीन आहे जे स्वादुपिंडाच्या डक्टल ॲडेनोकार्सिनोमामध्ये जास्त प्रमाणात आढळते आणि ट्यूमरच्या वाढीमध्ये आणि उपचारांना प्रतिकार करण्यामध्ये भूमिका बजावते. अडचण अशी आहे की, पारंपरिक लहान रेणूंच्या औषधांनी त्याच्या PDZ डोमेनला लक्ष्य करणे ऐतिहासिकदृष्ट्या कठीण होते. नवीन अभ्यासात GIPCi नावाच्या एका निवडक GIPC1 अवरोधकाची ओळख पटवल्याचे वृत्त आहे, जो थेट प्रोटीनच्या PDZ डोमेनशी संलग्न होतो. आणि इथेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रवेश होतो. प्रयोगशाळेत एकामागून एक असंख्य रेणूंची चाचणी करण्याऐवजी संशोधकांनी शक्यता कमी करण्यासाठी संगणकीय साधनांचा वापर केला. मेयो क्लिनिकच्या मते, GIPC1 ला अवरोधित करू शकणारा रेणू ओळखण्यापूर्वी या सहकार्याने “जवळजवळ 40,000 संभाव्य संयुगांची” तपासणी केली. श्रावती एआयसाठी या प्रयत्नांचा उद्देश हाच आहे की, एआयचा वापर केवळ अस्तित्वात असलेल्या औषधांचे विश्लेषण करण्यासाठी न करता “नवीन रेणूंची रचना आणि शोध” घेण्यासाठी करणे.
एआयने रेणू शोधण्यात कशी मदत केली? : शोध प्रक्रियेमध्ये संगणकीय तपासणीचे अनेक स्तर समाविष्ट होते. सर्वप्रथम संभाव्य रेणूंचे एक मोठे विश्व तयार करण्यासाठी जनरेटिव्ह एआयचा वापर करण्यात आला. त्यानंतर प्रेडिक्टिव्ह मॉडेल्सनी ते विश्व कमी करण्यासाठी विविध फिल्टर्स लागू केले. मॉलिक्युलर मॉडेलिंगने संभाव्य रेणूंची संख्या आणखी कमी केली, तर भौतिकशास्त्र आधारित पद्धतींनी हे तपासले की रेणू प्रत्यक्षात लक्ष्याशी जोडले जाऊ शकतात की नाही. त्यानंतर रेणूची रचना समजून घेण्यासाठी आणि कोणते अणू अपेक्षित रासायनिक कार्य करू शकतात हे ओळखण्यासाठी क्वांटम केमिस्ट्रीचा वापर करण्यात आला. याचा परिणाम म्हणून प्रयोगशाळेतील चाचणीसाठी पुढे नेण्यायोग्य संभाव्य रेणूंचा एक खूपच लहान गट तयार झाला. एकदा श्रावती एआयने सर्वात आशादायक रेणू ओळखल्यानंतर मेयो क्लिनिकमधील संशोधकांनी त्याचे संश्लेषण केले आणि पेशी व प्राण्यांच्या मॉडेल्समध्ये त्याची चाचणी केली. खरं तर त्याचे निकाल उत्साहवर्धक होते. स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाच्या प्रीक्लिनिकल मॉडेल्समध्ये GIPCi ने ट्यूमरची वाढ कमी केली आणि जगण्याची शक्यता सुधारली. मानवी चाचण्यांचा विचार करण्यापूर्वी या रेणूला अतिरिक्त प्री-क्लिनिकल सुरक्षितता आणि परिणामकारकतेच्या अभ्यासातून जावे लागेल.
स्वादुपिंडाचा कर्करोग हे एक अवघड लक्ष्य का? : पॅनक्रियाटिक डक्टल ॲडेनोकार्सिनोमा (PDAC) हा सर्वात आक्रमक कर्करोगांपैकी एक आहे आणि त्याचे निदान अनेकदा उशिरा होते. वेगाने वाढण्याची आणि उपचारांना प्रतिकार करण्याची त्याची क्षमता खराब परिणामांना कारणीभूत ठरते. 'सेल रिपोर्ट्स'च्या अभ्यासानुसार, PDAC साठी पाच वर्षांचा जगण्याचा दर 13.3% पेक्षा कमी आहे. म्हणूनच संशोधक अशा कमकुवतपणाच्या शोधात आहेत, ज्यांचा सध्याच्या उपचार पद्धती पुरेसा फायदा घेऊ शकत नाहीत. GIPC1 हा असाच एक कमकुवतपणा आहे. हे प्रथिन कर्करोगाच्या पेशींना वाढ आणि प्रतिकारशक्तीशी संबंधित मार्ग सक्रिय करण्यास मदत करते. त्याच्या रचनेमुळे पारंपरिक औषध निर्मिती अवघड होते. त्यामुळे संशोधकांचे यश केवळ कर्करोगाच्या पेशींना मारणारा दुसरा रेणू शोधणे नाही. तर, हे दाखवून देणे आहे की, "एआय सहाय्यित शोध अशा रेणूला ओळखण्यास मदत करू शकतो, जो अशा लक्ष्यावर काम करण्यास सक्षम आहे, ज्यावर औषधोपचार करणे अवघड मानले जात होते."
भारतात औषध शोधाची एक वेगळी कहाणी : श्रावती एआयचे संस्थापक किशन गुर्रम यांच्यासाठी हा शोध म्हणजे एका रेणूच्या पलीकडे आहे. भारत जेनेरिक औषधांच्या क्षेत्रात आधीच एक जागतिक शक्ती आहे आणि औषध निर्मिती, सेवा आणि कंत्राटी संशोधनामध्ये भारताकडे भरीव क्षमता आहे. परंतु पूर्णपणे नवीन औषधे शोधण्याच्या बाबतीत देशाचा ऐतिहासिक वाटा खूपच कमी राहिला आहे. खरं तर हे समीकरण बदलणे ही श्रावतीची महत्त्वाकांक्षा आहे. या कंपनीची स्थापना गुर्रम, रामनारायणन जी. व्ही. आणि शिवकुमार एस. यांनी केली, ज्यांनी यापूर्वी जीई (GE) आणि साबिक (SABIC) यांच्याशी संबंधित तंत्रज्ञान केंद्रांमध्ये काम केले होते. विशेष म्हणजे हे प्लॅटफॉर्म तयार करण्यासाठी डेटा सायन्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जीवशास्त्र, बायोफिजिक्स आणि रसायनशास्त्र यांना एकत्र आणण्याची गरज होती. गुर्रम आपल्या भूमिकेचे वर्णन या विविध वैज्ञानिक क्षमतांना जोडणे असे करतात. एआय चालित औषध शोध अधिकाधिक कसा दिसतो याचे हे एक उपयुक्त वर्णन आहे. एआय एका खोलीत बसून औषधे शोधत नाही. ते स्वतः शास्त्रज्ञ, डेटासेट, अल्गोरिदम, रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्र यांच्या एका अत्यंत गुंतागुंतीच्या टीमच्या मध्यभागी आहे.
औषध अयशस्वी झाल्यास काय होते? : विशेष म्हणजे संस्थापकांच्या मते अपयशातूनही उपयुक्त माहिती मिळू शकते. जर एखादा रेणू (मॉलिक्यूल) काम करत नसेल, तर एआय आधारित डिस्कव्हरी प्लॅटफॉर्म पारंपरिक शोध पद्धतींपेक्षा खूप वेगाने, नवीन प्रायोगिक डेटाचा वापर करून आपले मॉडेल्स पुन्हा प्रशिक्षित करू शकतो, संभाव्य उमेदवारांची पुनर्रचना करू शकतो आणि ऑप्टिमायझेशन प्रक्रिया पुन्हा सुरू करू शकतो. यामुळे औषध शोधाचे अर्थशास्त्र बदलू शकते. पारंपरिक औषध विकासामध्ये अनेक वर्षांचे प्रयोगशाळेतील काम आणि मोठ्या संख्येने अयशस्वी उमेदवारांचा समावेश असू शकतो. एआय सहाय्यित प्रणाली अपयश पूर्णपणे टाळत नाही. ती संभाव्यतः डिझाइन → चाचणी → शिकणे → पुनर्रचना हे चक्र अधिक वेगवान करू शकते.
कर्करोगाच्या औषधांची मोठी यादी : GIPC1 कार्यक्रम हा कंपनीचा एकमेव प्रकल्प नाही. श्रावती एआयने एका अग्रगण्य दैनिकाला सांगितले की, त्यांच्या यादीमध्ये स्वादुपिंड आणि मूत्रपिंडाचा कर्करोग, सॉलिड ट्यूमर, इम्युनो-ऑन्कोलॉजी, ट्रिपल-निगेटिव्ह ब्रेस्ट कॅन्सर आणि इतर ऑन्कोलॉजी लक्ष्यांचा समावेश असलेले कार्यक्रम आहेत. कंपनीचे म्हणणे आहे की, त्यांनी नऊ मालकीच्या प्रकल्पांची एक साखळी तयार केली आहे, ज्यामध्ये स्वतंत्रपणे तसेच सहयोगातून प्रकल्प विकसित केले जात आहेत. त्यांच्या कार्याला आंतरराष्ट्रीय मान्यताही मिळाली आहे. ही कंपनी 2024 च्या स्टँडर्ड इंडस्ट्रीज केमिकल इनोव्हेशन चॅलेंजमध्ये पहिल्या चार कंपन्यांमध्ये होती आणि 2025 मध्ये लॉरियल बिग बँग सॅपमेना (L'Oréal Big Bang SAPMENA) स्पर्धेतील चार विजेत्यांपैकी एक होती. जर पुढील संशोधन यशस्वी झाले, तर हा सहयोग भारताच्या, प्रामुख्याने औषध निर्मितीच्या ठिकाणापासून “नवीन औषधे शोधण्याच्या” ठिकाणाकडे होणाऱ्या वाटचालीचे एक उल्लेखनीय उदाहरण ठरू शकते.
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