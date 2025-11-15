ETV Bharat / health-and-lifestyle

हृदयाचे आरोग्य आणि वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी ओट्स आहेत सर्वोत्तम

ओट्स आरोग्यासाठी, विशेषतः आतड्यांच्या आरोग्यासाठी किती चांगले आहे हे अनेकांना माहिती नाही. चला तर जाणून घेऊया ओट्स खाण्याचे अद्भूत फायदे...

By ETV Bharat Health Team

Published : November 15, 2025 at 7:24 PM IST

2 Min Read
benefits of taking half cup oats: आरोग्य हे सर्वांपेक्षा किती महत्त्वाचे आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. म्हणूनच बरेच लोक आरोग्याला प्रथम प्राधान्य देत आहेत. याकरिता अनेक लोक त्यांच्या आहारात बदल करतात आणि भर घालतात. आरोग्य सुदृढ ठेवण्यासाठी अनेक लोक योग्य अन्न खाण्याचा प्रयत्न करत आहेत जरी ते चविष्ट वाटत नसले तरी. ओट्स हा अशाच आरोग्यदायी पदार्थांपैकी एक आहे. जर आपण फायबरने समृद्ध असलेले हे ओट्स नियमितपणे खाल्ले तर ते केवळ आपल्याला वजन कमी करण्यास मदत करत नाही, शिवाय ते हृदयासाठी चांगले आहे. ओट्समुळे रक्तातील साखरेची पातळी देखील नियंत्रित राहते. यासोबतच, त्याचे इतरही अनेक फायदे आहेत. डॉ. गौतम यांनी आपल्या इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय त्या व्हिडिओमध्ये त्यांनी ओट्सबद्दल महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या आहेत. ओट्स खाण्याचे काय फायदे आहेत ते सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

ओट्स खाण्याचा एक मुख्य फायदा म्हणजे वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करणे. वाईट कोलेस्ट्रॉल हृदयाच्या आरोग्याला हानी पोहोचवू शकते. शरीरात वाईट कोलेस्ट्रॉल राहिल्यास हृदय योग्यरित्या कार्य करत नाही. कारण वाईट कोलेस्ट्रॉल वाढल्यास ते धमन्यांमध्ये प्लेक तयार करते. परिणामी रक्त परिसंचरण योग्यरित्या होत नाही, ज्यामुळे हृदयाच्या समस्या उद्भवतात. म्हणून, वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी केले पाहिजे. ओट्स यासाठी खूप फायदेशीर असल्याचं म्हटलं जातं. जर तुम्ही ओट्स नियमितपणे खाल्ले तर वाईट कोलेस्ट्रॉल सहजपणे कमी होऊ शकते आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारू शकते.

मधुमेह असलेल्या लोकांसाठी उत्तम: मधुमेह असलेल्या लोकांसाठी ओट्स खूप चांगले आहेत. त्यात बीटा ग्लुकन असते. यामुळे साखरेची पातळी नियंत्रित होण्यास मदत होते. जर मधुमेह असलेल्या लोकांनी ते नियमितपणे खाल्ले तर त्यांच्या रक्तातील साखरेची पातळी मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. बीटा ग्लुकन हे एक फायबर आहे. हे. ते एका जेलसारखे असते. हे फायबर पचनसंस्थेचे कार्य सुधारण्यास मदत करते. यामुळे अन्न पोटात हळूहळू पचण्यास मदत होते. याव्यतिरिक्त, साखर जलद गतीने न जाता रक्तात हळूहळू शोषली जाते. जर आपण नियमितपणे ओट्स खाल्ले तर आपल्या शरीराची इन्सुलिनची प्रतिक्रिया सुधारते. शिवाय, त्यातील जास्त फायबरमुळे पोट जास्त काळ भरलेलं राहण्यास मदत होते. यामुळे खाण्याची लालसा कमी होण्यास मदत होते. ओट्समध्ये ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असतो. यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी हळूहळू वाढते.

वजन कमी: ओट्समध्ये भरपूर फायबर आढळतात. त्यामुळे ते खाल्ल्यानंतर आपल्याला पोट भरल्यासारखे वाटते. परिणामी लवकर भूक लागत नाही. यामुळे आपल्याला निरोगी वजन कमी करण्यास मदत होते. मात्र, आपण ते साधे खाल्ले तरच परिणाम मिळतो. त्यावर उच्च-कॅलरी टॉपिंग्ज घालू नये. तसंच साखर, सिरप इत्यादी घालणे टाळावे. आपण ते ओटमील, ओट्स उपमा इत्यादी म्हणून खाऊ शकतो.

पचनसंस्थेसाठी फायदेशीर: ओट्समध्ये फायबरचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे ते पचनासाठी उत्तम असल्याचं म्हटलं जातं. त्यातील विरघळणारे फायबर, विशेषतः बीटा ग्लुकन, आपल्या पोटात एक जेल तयार करते आणि मल मऊ करते. यामुळे बद्धकोष्ठतेची समस्या टाळता येते. शिवाय, त्यातील फायबर आतड्यांतील बॅक्टेरियांना मदत करते. जर आपण ते शिजवलेले खाल्ले तर ते सहज पचतात. ते कच्चे खाल्ल्यास पोटफुगीसारख्या समस्या उद्भवतात. म्हणून, शिजवून किंवा भिजवून खाणं चांगलं. ओट्समधील अँटीऑक्सिडंट्स, बी जीवनसत्त्वे आणि ऊर्जा मेंदूला चालना देते. हे सर्व मेंदूला निरोगी बनवते.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

संदर्भ

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8625765/

हेही वाचा

