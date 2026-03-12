ETV Bharat / health-and-lifestyle
सकाळी हीरा, दुपारी जीरा, रात्री कीडा! तुम्ही देखील चुकीच्या वेळी काकडी खात तर नाहीत ना?
उन्हाळ्यात बहुतेक लोक काकडी खाणं पसंत करतात.परंतु निरोगी राहण्यासाठी उन्हाळ्यात काकडी कधी खावी आणि कधी खाऊ नये हे डॉ. तरंग कृष्ण यांच्या मते जाणून घेऊया...
Published : March 12, 2026 at 6:40 PM IST
benefits of eating cucumber in summer: उन्हाळा सुरु होताच बाजारात काकडीची मागणी वाढते. कडाक्याच्या उन्हाळ्यात काकडी खाणं वरदानापेक्षा कमी नाही. शरीर हायड्रेटेड ठेवण्यासाठी आणि अंतर्गत थंडावा देण्यासाठी हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. काकडीमध्ये अनेक पोषक घटक, अँटीऑक्सिडंट्स आणि मुबलक प्रमाणात फायबर्स आढळतात. मात्र, काकडी खाण्याची योग्य वेळ आहे अन्यथा काकडी तुमचं आरोग्य बनवू शकते किंवा बिघडू शकते. काकडी विषयक डॉ. तरंग कृष्णा यांचा एक व्हिडिओ वेगानं व्हायरल होत आहे. पोस्ट केलेल्या व्हिडिओमध्ये त्यांनी काकडी खाण्याची योग्य वेळ आणि पद्धत स्पष्ट केलीय. चला तर जाणून घेऊया निरोगी राहण्यासाठी काकडीचं सेवन कधी करावं.
काकडी सकाळी एक हिरा: डॉक्टर तरंग कृष्णा यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम व्हिडिओमध्ये काकडीचे महत्त्व स्पष्ट केले आहे , एका जुन्या आणि प्रसिद्ध म्हणीचा उल्लेख करून की काकडी "सकाळी हिरा, दुपारी जिरे आणि रात्री किडा असते." डॉक्टरांच्या मते, काकडीचे फायदे तुम्ही दिवसाच्या कोणत्या वेळी खाता यावर पूर्णपणे अवलंबून असतात. जर तुम्ही सकाळी 11 वाजण्यापूर्वी काकडी खाल्ली तर ती तुमच्या शरीरासाठी हिऱ्याइतकीच मौल्यवान ठरते, कारण यावेळी काकडी खाल्ल्याने तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते.
दुपारी काकडी म्हणजे 'जिरे': डॉक्टरांच्या मते, दुपारच्या जेवणासोबत काकडी खाल्ल्याने शरीरात ती जिऱ्यासारखी काम होते. जसे आपण अन्न पचण्यास सोपे होण्यासाठी त्यात जिरे फायदेशीर आहेत, तसंच दुपारी काकडी नैसर्गिक पचनक्रिया म्हणून काम करते. दुपारी काकडी खाणे आरोग्यासाठी आदर्श आहे कारण ते पोटातील उष्णता शांत करते आणि जड जेवण पचवण्यास मदत करते. यामुळे पचनावरील ताण कमी होतो आणि दुपारच्या कडक उन्हापासून आणि उष्णतेपासून संरक्षण होण्यास मदत होते.
रात्रीच्या वेळी काकडी 'किडा' बनते: रात्री काकडी खाल्ल्याने ती किड्या सारखी तुमच्या आरोग्याला हळूहळू हानी पोहोचू शकते. डॉ. तरंग कृष्णा यांच्या मते, रात्री काकडी खाणे अजिबात चांगले नाही कारण ते तुमच्या पचनावर प्रतिकूल परिणाम करू शकते. खरं तर, सूर्यास्तानंतर, शरीरातील चयापचय मंदावते, ज्यामुळे काकडी पोटात जडपणा, गॅस, आम्लता किंवा कफ यासारख्या समस्या निर्माण करू शकते. तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करण्याऐवजी ती कमकुवत करू शकते, म्हणून तुमच्या जेवणात काकडी समाविष्ट करणे टाळा.
उन्हाळ्यात काकडी खाण्याचे फायदे
- शरीर हायड्रेटेड राहते: उन्हाळ्यात लोकांना अनेकदा डिहायड्रेशनचा त्रास होतो. काकडीमध्ये 90 टक्के पाण्याचे प्रमाण असल्याने शरीर हायड्रेड राहण्यास मदत होते. काकडी खाल्ल्याने केवळ पाणीच भरून निघत नाही तर विषारी पदार्थ बाहेर काढण्यास मदत होते.
- वजन कमी करण्यास फायदेशीर: काकडी खाल्ल्याने वजन कमी होण्यासही मदत होते. कारण काकडीमध्ये जास्त प्रमाण फायबर असल्यामुळे जास्त वेळ पोट भरलेलं राहण्यास मदत होते. शिवाय काकडीमध्ये कॅलरीज देखील खूप कमी प्रमणात असतात, यामुळे वजन कमी करणाऱ्यांसाठी काकडी सर्वोत्तम मानली जाते. तुम्ही काकडीचा आहारात समावेश सॅलड किंवा ज्युस म्हणून पिऊ शकता.
- रक्तदाब नियंत्रित: उच्च रक्तदाब असणाऱ्यांसाठी काकडी खाणं फायदेशीर आहेत. काकडीमध्ये आढळणारे पोटॅशियम रक्तदान नियंत्रित करण्यास मदत करते. तसंच ते शरीरातील कोलेस्ट्रॉलची पातळी राखण्यास देखील उत्तम मानली जाते. ज्यामुळे हार्ट अटॅकचा धोका कमी होतो.
- बद्धकोष्टतेपासून आराम: काकडीमध्ये असलेल्या फायबरमुळे पोटात गॅस आणि बद्धकोष्ठतेची समस्या दूर होते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)