‘हार्ट अटॅक’च्या अर्धा तास पूर्वीच शरीरात दिसतात ही लक्षणं; दुर्लक्ष केल्यास पडू शकते महागात
हृदविकाराचा झटका ही एक गंभीर आरोग्यस्थिती आहे. परंतु तुम्हाला माहिती आहे काय? हृदविकाराच्या पूर्वी शरीरामध्ये काही लक्षणं दिसून येतात. त्यालक्षणांकडे दुर्लक्ष केल्यास जीवघेणे ठरू शकते.
Published : November 24, 2025 at 1:33 PM IST
early warning sign of heart attack: हृदयविकाराच्या झटक्याने होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या दिवसेंदिवस झपाट्याने वाढत आहे. हृदयविकाराला सायलेंट किलर म्हटलं जातें. एकेकाळी हृदविकाराचे प्रकरण फक्त वृद्धांमध्येच दिसून येत होते. मात्र, आजकाल तरुणांही हृदविकाराच झटका येतो. नाचताना आणि चालताना हृदयविकाराच्या झटक्याने अनेक तरुणांचा मृत्यू होत असल्याच्या बातम्या आपण दररोज पाहतो. हृदयविकाराची अनेक कारणे आहेत. खाण्याची चुकीची पद्धत, अयोग्य जीवनशैली, जास्त ताण आणि इतर वाईट सवयी ही हृदविकारच्या झटका येण्यामागची कारणं आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये हृदयविकार घातक ठरतो. म्हणूनच योग्य वेळी हृदयविकाराचा झटका ओळखला पाहिजे.
हृदयरोगतज्ज्ञ (ग्लेनेगल्स हॉस्पिटल) डॉ. राहुल गुप्ता यांनी स्पष्ट केलं की, हृदयविकाराच्या अर्धा तास किंवा काही तासापूर्वी शरीरात काही विशेष लक्षणे दिसतात. या लक्षणांकडे विशेष लक्ष देणे खूप महत्वाचे आहे. याद्वारे हृदयविकाराचा धोका टाळला जाऊ शकतो. हृदयविकाराच्या अर्धा तास किंवा काही तासापूर्वी कोणती लक्षणे दिसतात ते जाणून घेऊया.
हृदयविकाराचा झटका कसा येतो? जगभरात हृदयविकाराच्या झटक्याने होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. हृदयाच्या स्नायूच्या एखाद्या भागाला पुरेसा रक्तपुरवठा न झाल्यास अनेकांना हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो. हृदयविकाराचा झटका अचानक येतो. २-३ मिनिटांत या वेदना झपाट्याने वाढतात. परिणामी काही प्रकरणामध्ये मृत्यू होतो. तज्ञांच्या मते, हृदयविकाराचा झटका कोणत्याही वयोगटातील लोकांना येऊ शकतो. मात्र, हृदयविकाराच्या झटक्यापूर्वी काही लक्षणे दिसून येता. बरेच लोक याकडे दुर्लक्ष करतात. परंतु लक्षणांकडे दुर्लक्ष करणं महागात पडू शकते.
- छातीत दुखणे: हृदयविकाराच्या अर्धा तास किंवा काही तासापूर्वी छातीत तीव्र वेदना किंवा छातीच्या मध्यभागी वेदना जाणवतात. कधीकधी वेदना छातीच्या डाव्या बाजूला देखील जाणवू शकतात. या वेदनांसोबतच, दाब, छातीत घट्टपणा आणि हृदयाची धडधड जाणवू शकते. वेदना देखील तीव्र असू शकतात. अशा परिस्थितीत, ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घेणे चांगले, असं डॉक्टर म्हणतात.
- शरीराच्या इतर भागात वेदना: हृदयविकाराच्या काही आठवड्यांपूर्वी, तुम्हाला तुमच्या शरीराच्या विविध भागात वेदना जाणवू शकतात. हात दुखणे, जबडा दुखणे, मान दुखणे आणि पाठदुखी असू शकते. हे हळूहळू पोटात पसरू शकते. डॉक्टर या लक्षणांना हलके घेऊ नका असा सल्ला देतात. ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आणि योग्य चाचण्या करणे चांगले.
- श्वास घेण्यास तीव्र अडचण: हृदयविकाराचा झटका किंवा हृदयाशी संबंधित इतर कोणतीही समस्या येण्यापूर्वी, श्वास घेण्यास तीव्र त्रास होतो. लहान कामे केल्याने देखील श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो. जर तुम्हाला वारंवार अस्वस्थता जाणवत असेल तर ताबडतोब वैद्यकीय मदत घ्या.
- जास्त घाम येणे: हृदयविकाराचा झटका येण्याच्या आधी खूप घाम येतो. घाम येणे खूप सामान्य आहे. परंतु, जर तुम्हाला कोणत्याही शारीरिक श्रमाशिवाय घाम येत असेल तर ते एक गंभीर लक्षण असू शकते. कोणत्याही परिस्थितीत या लक्षणाकडे दुर्लक्ष करू नका. तज्ञांचा असा सल्ला आहे की ताबडतोब वैद्यकीय मदत घेणे चांगले.
- चक्कर येणे किंवा डोकं दुखणे: हृदयविकाराच्या झटक्यापूर्वी चक्कर येणे आणि हलके डोके दुखणे यासारखी लक्षणे दिसू शकतात. जर तुम्हाला अंधुक दृष्टी आणि विनाकारण चक्कर येणे यासारखी लक्षणे जाणवत असतील तर सतर्क रहा. ताबडतोब वैद्यकीय मदत घ्या.
- अर्धा तास आधी ही लक्षणे दिसल्यास सावध रहा: डॉक्टरांचे म्हणणं आहे की, हृदयविकाराच्या झटक्याच्या अर्धा तास आधी छातीत दुखणे सुरू होते. डाव्या बाजूस वेदना सुरू होतात. त्यानंतर लगेच जास्त घाम येतो. जर लगेच लक्षात आले नाही तर हृदयविकाराचा झटका येण्याची शक्यता असते. ही लक्षणे दिसल्यास ताबडतोब सावधगिरी बाळगावी असं तज्ञाचं मत आहे.
