बिडी की सिगारेट: आरोग्यासाठी सर्वाधिक धोकादायक काय?

आपल्यामध्ये असे बरेच लोक आहेत, जे बिडीला सिगारेटपेक्षा कमी हानिकारक मानतात. परंतु हे किती खरं आहे, ते जाणून घेऊया.

बिडी की सिगारेट? आरोग्यासाठी कोणते जास्त धोकादायक (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 8, 2025 at 3:56 PM IST

2 Min Read
Beedi Vs cigarettes: आपल्या सर्वांना माहित आहे की, तंबाखू आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. बरेच लोक वेगवेगळ्या प्रकारे तंबाखूचे सेवन करतात. सर्वात सामान्य म्हणजे बिडी आणि सिगारेट. बऱ्याच लोकांचा असा विश्वास आहे की, बिडी सिगारेटपेक्षा कमी हानिकारक आहेत. मात्र, ही धारणा खूप धोकादायक असू शकते. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या मते, दोन्ही शरीरासाठी हानिकारक आहेत. कर्करोग, हृदयरोग, स्ट्रोक, फुफ्फुसांच्या समस्या इत्यादी आजार बिडी आणि सिगारेट दोन्ही ओढल्यानं होतात. एकामुळे कर्करोग होईल आणि दुसरा होणार नाही असा विचार करणे चुकीचे आहे.

बिडी की सिगारेट: आरोग्यासाठी सर्वाधिक धोकादायक काय? (Getty Images)

सिगारेटपेक्षा बिड्या जास्त हानिकारक का आहेत?ग्रामीण आणि कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांचा असा विश्वास आहे की, बिड्या सिगारेटपेक्षा कमी हानिकारक आहेत. कारण त्यात फक्त तंबाखू आणि तेंदूची पाने असतात. परंतु, संशोधनातून असं दिसून आलं आहे की बिड्या केवळ हानिकारक नाहीत तर अनेक प्रकारे सिगारेटपेक्षा जास्त धोकादायक असू शकतात.

पहिले कारण म्हणजे सिगारेटमध्ये फिल्टर नसतो, जो धूर फिल्टर होण्यापासून रोखतो. शिवाय, बिडीचा धूर सिगारेटच्या धुरापेक्षा जास्त विषारी असतो कारण, तंबाखू व्यतिरिक्त, बिडीच्या धुरामध्ये अनेक हानिकारक पदार्थ असतात जे धुरासोबत बाहेर पडतात. या धुरात कार्सिनोजेन्स असतात ज्यामुळे फुफ्फुसांचा कर्करोग, तोंडाचा कर्करोग आणि घशाचा कर्करोग होऊ शकतो.

बिडी की सिगारेट: आरोग्यासाठी सर्वाधिक धोकादायक काय? (Getty Images)

बिडी आणि सिगारेटमधील फरक असा आहे: सिगारेटमध्ये तंबाखू, विविध रसायने आणि फिल्टर असतात, तर बिडीमध्ये तेंदूच्या पानांमध्ये गुंडाळलेला तंबाखू असतो. सिगारेटमध्ये फिल्टर असतात, परंतु बिडीमध्ये नसतात. पेटवल्यावर तेंदूच्या पानांपासून बनवलेल्या बिड्या जाड धूर सोडतात. म्हणूनच सिगारेटपेक्षा बिडी धूम्रपान करणाऱ्यांसाठी जास्त आरोग्य धोक्यात आणतात.

संशोधन काय म्हणते? इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) आणि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन (WHO) च्या अहवालानुसार, सिगारेट ओढणाऱ्यांपेक्षा बिडी ओढणाऱ्यांना फुफ्फुसाचा कर्करोग होण्याची शक्यता जास्त असते. बिडी ओढल्याने क्रॉनिक ब्राँकायटिस आणि दमा होतो. सिगारेट आणि बिडी दोन्हीमुळे हृदयविकाराचा झटका आणि स्ट्रोकचा धोका वाढतो. धूम्रपान करणाऱ्यांना तोंड, घसा आणि फुफ्फुसांचा कर्करोग होण्याची शक्यता जास्त असते. सिगारेटपेक्षा बिडीमध्ये निकोटीन आणि विषारी पदार्थ जास्त असतात.

बिडीमध्ये सिगारेटपेक्षा जास्त निकोटीन कसे असते?

मेदांता हॉस्पिटलमधील पल्मोनोलॉजी विभागाचे डॉ. भगवान मंत्री यांनी स्पष्ट केलं आहे की, बिडी आणि सिगारेट दोन्ही आरोग्यासाठी हानिकारक आहेत, परंतु बिडी शरीरात जास्त निकोटीन आणि मोनोऑक्साइड तयार करते. कारण त्यांचा धूर जाड असतो. सिगारेट ओढण्यासाठी देखील जास्त ऊर्जा लागते, ज्यामुळे फुफ्फुसांवर अतिरिक्त ताण येतो, ज्यामुळे धूर रक्तप्रवाहात प्रवेश करतो.

समाज आणि कुटुंबांवर होणारा परिणाम: सिगारेट आणि बिडीच्या धूम्रपानामुळे होणारे नुकसान केवळ वापरकर्त्यापुरते मर्यादित नाही. धुरामुळे जवळच्या लोकांनाही निष्क्रिय धूम्रपानाचा धोका निर्माण होतो. हा धूर विशेषतः मुलांसाठी आणि महिलांसाठी धोकादायक आहे आणि त्यामुळे दमा, अॅलर्जी आणि फुफ्फुसांचे आजार होऊ शकतात.

शेवटी, बिडी आणि सिगारेट दोन्हीही आरोग्यासाठी तितकेच हानिकारक आहेत. संशोधन आणि वैद्यकीय सल्ल्यानुसार बिडी आणि सिगारेटचा धूर कर्करोग, हृदयविकार, स्ट्रोक आणि फुफ्फुसांचे आजार यासारख्या गंभीर आरोग्य समस्या निर्माण करू शकतो. सिगारेट आणि बिडीचे सेवन केवळ धूम्रपान करणाऱ्या व्यक्तीलाच नव्हे तर त्यांच्या कुटुंबाला आणि त्यांच्या सभोवतालच्या लोकांनाही हानी पोहोचवते. म्हणूनच, चांगल्या जीवनासाठी आणि निरोगी समाजासाठी, कोणत्याही प्रकारच्या तंबाखूजन्य पदार्थांपासून दूर राहून तंबाखूमुक्त समाज निर्माण करण्यात लोकांनी आघाडीची भूमिका बजावली पाहिजे.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

