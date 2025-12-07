ETV Bharat / health-and-lifestyle

औषधांशिवाय बरा होईल सर्दी, खोकला आणि खवखवणारा घसा; करून पहा हे उपाय

बदलत्या हवामानामुळे खोकला, सर्दी आणि घसा खवखवण्याचा धोका वाढतो. म्हणून, आयुर्वेदिक उपाय वापरून पहा. समस्या होईल छुमंतर..

औषधांशिवाय बरा होईल सर्दी, खोकला आणि खवखवणारा घसा; करून पहा हे उपाय (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 7, 2025 at 12:55 PM IST

2 Min Read
HOME REMEDIES FOR RELIEF FROM COUGH: हिवाळा सुरू झाला आहे. या ऋतूमध्ये सर्दी, खोकला आणि घसा खवखवणे अशा अनेक समस्यांचा धोका असतो. थंडी, कोरडी हवा रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत करू शकते. या समस्या टाळण्यासाठी, नियमितपणे हात धुणे, संतुलित आहार घेणे, उबदार राहणे, गर्दी टाळणे आणि नियमित व्यायाम करणे महत्वाचे आहे. बहुतेक लोक सर्दी, खोकला आणि घसा खवखवण्यापासून आराम मिळविण्यासाठी विविध औषधं घेतात, परंतु त्या ओषधांनी पाहिजे त्याप्रमाणात आराम मिळत नाही. अशा परिस्थितीत, तुम्ही काही आयुर्वेदिक उपाय वापरून पाहू शकता. डॉ. दीक्षा भावसार सावलिया यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर काही आयुर्वेदिक उपाय शेअर केले आहेत. ते खालीलप्रमाणे आहेत.

खोकला, सर्दी आणि घसा खवखवणे यापासून आराम मिळवण्यासाठी आयुर्वेदिक उपाय

पहिली पद्धत

  • सर्वप्रथम, अर्धा चमचा हळद घ्या.
  • नंतर, अर्धा चमचा आल्याची पूड
  • 1 काळी मिरी किंवा दोन चिमूटभर काळी मिरी पावडर,
  • 1 टेबलस्पून शुद्ध मध घाला,
  • नंतर, हे सर्व चांगले मिसळा आणि जेवणाच्या 1 तास आधी किंवा नंतर दिवसातून 2-3 वेळा घ्या.
औषधांशिवाय बरा होईल सर्दी, खोकला आणि खवखवणारा घसा; करून पहा हे उपाय (Getty Images)

दुसरी पद्धत

  • 7-8 तुळशीची पाने
  • आल्याचा एक लहान तुकडा
  • लसणाच्या काही पाकळ्या
  • 1 टीस्पून कॅरम बियाणे
  • 1 चमचा मेथीचे दाणे
  • हळद
  • 4-5 काळी मिरी
  • नंतर हे सर्व पदार्थ 1 लिटर पाण्यात उकळा आणि सकाळी उठल्यावर ते प्या.

इतर मार्गं

  • आंघोळीसाठी किंवा पिण्यासाठी थंड पाणी वापरू नका.
  • पचन सुधारण्यासाठी कोमट पाणी प्या.
  • मध तुमच्या घशाला आराम देण्यास मदत करते.
  • आले, हळद आणि लिंबू चहा प्या.
  • वाफवणे: वाफ काढण्यासाठी, उकळलेल्या पाण्यात थोडी सेलेरी, निलगिरी तेल किंवा हळद घाला.
  • गरम दूध हळद घालून प्या.
  • जर तुमचा घसा खवखवत असेल तर ज्येष्ठमधाच्या काढ्याने गुळणा करा किंवा हळद आणि सैंधव मीठ घालून कोमट पाणी प्या.
  • ज्येष्ठमध चावा.

या गोष्टी टाळा

  • हिवाळ्यात तुम्ही चरबीयुक्त, तळलेले, शिळे आणि इतर जंक फूडचे सेवन मर्यादित केले पाहिजे. हलके, घरी शिजवलेले जेवण खाण्याचा प्रयत्न करा.
  • थंड पेये पिणे टाळा
  • दही टाळा, विशेषतः फळांसोबत मिसळल्यास
  • आईस्क्रीम, गोड पदार्थ, तळलेले आणि जड अन्न खाणे टाळा.
  • दिवसा झोपू नये हे चांगले.
  • रात्री उशिरापर्यंत जागे राहू नका

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

