सावधान! तुम्ही देखील फुटाणे खाता होऊ शकतो कॅन्सर

तुम्ही देखील बाजारातून भाजलेले चणे खरेदी करत असाल तर सावधगिरी बाळगा. कारण बाजारात विकल्या जाणाऱ्या चण्यांमध्ये ऑरामाइन आढळून आलं आहे. वाचा सविस्तर..,

सावधान! तुम्ही देखील फुटाणे खाता होऊ शकतो कॅन्सर (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 29, 2025 at 3:49 PM IST

auramine Found in Roasted Chana: आपल्यापैकी अनेकांना भाजलेले चणे म्हणजे फुटाणे खायला आवडते. भाजलेले चणे खाल्ल्याने एक ना अनेक समस्या दूर होऊ शकतात. भाजलेले चणे खाल्ल्याने पचनक्रिया सुरळीत होते. वजन कमी करणाऱ्यांसाठी हे उत्तम मानले जातात. रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यासाठी देखील भाजलेले चणे फायदेशीर आहेत. भाजलेल्या चण्यामधील कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि फॉस्फरस ऑस्टोयोपोरोसिस सारख्या हाडांच्या आजारांचा धोका कमी करते. यातील प्रथिने आणि अँटीऑक्सिडंट्स त्वचेचे मुक्त रॅडिकल्सपासून संरक्षण करतात. भाजलेल्या चण्यामध्ये आढळणारे फोलेट बाळाच्या मेंदू आणि पाठीच्या कण्याच्या विकासात मदत करते.

  • भाजलेल्या चण्यामध्ये ऑरामाइन ओ: परंतु तुम्हाला माहिती आहे काय आरोग्यासाठी उत्तम मानले जाणारे भाजलेले चणे कर्करोगाचा गंभीर धोका निर्माण करू शकतात. दिल्लीच्या बाजारपेठांमध्ये भाजलेल्या चण्यांमध्ये 'ऑरामाइन ओ' नावाच्या विषारी रसायनाची भेसळ आढळली आहे. या रसायनामुळे कर्करोगाचा धोका वाढतो. अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी छापे टाकून भेसळ उघडकीस आणले आहे आणि लोकांना भेसळयुक्त चण्यांपासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला आहे.
  • यकृत, मूत्रपिंड आणि कर्करोगाचा धोका: राष्ट्रीय राजधानीत, पौष्टिक नाश्त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या भाजलेल्या चण्यांमध्ये 'ऑरामाइन ओ', कापड रंगविण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या औद्योगिक रंगाची भेसळ केली जात आहे. यामुळे भाजलेले चणे विषारी बनले आहेत, ज्यामुळे यकृत, मूत्रपिंड आणि कर्करोगासारखे आजार होतात. लाजपत नगरसारख्या प्रमुख बाजारपेठांमध्ये विकल्या जाणाऱ्या भाजलेल्या चण्यांमध्येही ही भेसळ आढळली आहे. या भेसळीच्या सेवनामुळे आरोग्याचे धोके वाढतात, विशेषतः मुले, गरोदर महिला आणि वृद्धांना त्यामुळे न्यूरोलॉजिकल विकार होऊ शकतात आणि पचनसंस्थेचे नुकसान होऊ शकते.
  • जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सर (IARC) ने ते कार्सिनोजेन (मानवांमध्ये कर्करोग होण्यास सक्षम) घोषित केलं आहे. राज्यसभा सदस्य प्रियांका चतुर्वेदी यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा आणि अन्न प्रक्रिया मंत्री चिराग पासवान यांना पत्र लिहून त्वरित कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. FSSAI आणि अन्न सुरक्षा विभागाने दिल्ली येथील बाजारपेठांमध्ये विकल्या जाणाऱ्या भाजलेल्या चण्यांविरुद्ध मोहीम सुरू केली आहे. विविध बाजारपेठांमधून २०० नमुने घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे. प्राथमिक तपासणीत यापैकी 40 टक्के नमुन्यांमध्ये ऑरामाइन O असल्याचं आढळून आलं आहे.
सावधान! तुम्ही देखील फुटाणे खाता होऊ शकतो कॅन्सर (ETV Bharat)

तज्ञांच्या मते, ऑरामाइन हा अन्न उद्योगात प्रतिबंधित रंग आहे कारण त्यात शरीरात कॅन्सर वाढवणारे रासायनिक आम्ल असतात. जे विशेषत: यकृताचा कर्करोग, मूत्रपिंडा आजार आणि अल्सरेटिव्ह कोलायटिसचा धोका वाढवतात. तसंच हे रक्तात विरघळू शकते परिणामी यामुळे मध्यवर्ती मज्जासंस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. ज्यामुळे सतत थकवा, चक्कर येणे आणि डोकेदुखी संबंधित समस्या वाढू शकतात.

भेसळ कशी ओळखावी

  • दाब चाचणी: चणे बोटांनी दाबा. भेसळयुक्त चणे नैसर्गिक नसून पावडरमध्ये बदलतात.
  • रंग चाचणी: कोमट पाण्यात 10 मिनिटे भिजवा. जर पाणी पिवळे झाले किंवा चण्याचा रंग बाहेर आला तर ते ऑरामाइन दर्शवते.
  • चव चाचणी: जर तुम्हाला विचित्र, रासायनिक चव येत असेल, जरी ते कुरकुरीत दिसत असले तरी, सावध रहा.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

