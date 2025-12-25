ETV Bharat / health-and-lifestyle

दररोज मटण खाणे पडू शकते महागात; जाणून घ्या कारण..

एका संशोधनात, शास्त्रज्ञांनी म्हटलं आहे की, जे लोक जास्त लाल मांस खातात त्यांना अनेक आजार होण्याचा धोका असतो. जाणून घ्या ते कसं...

दररोज मटण खाणे पडू शकते महागात; जाणून घ्या कारण.. (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 25, 2025 at 7:33 PM IST

risk of eating red meat: आजकाल, व्यस्त जीवनशैली, खाण्याच्या चुकीच्या सवयी आणि व्यायामाचा अभाव यामुळे मधुमेह आणि हृदयरोगाने ग्रस्त असलेल्यांची संख्या सतत वाढत आहे. याव्यतिरिक्त, लोकांना स्मरणशक्तीच्या समस्या किंवा मेंटल फॉग यासारख्या समस्या जाणवत आहेत. अशा परिस्थितीत, या समस्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी योग्य आहार घेणं आवश्यक आहे. कारण कोणत्याही गोष्टीचे जास्त सेवन करणे खूप धोकादायक असू शकते.

दररोज मटण खाणे पडू शकते महागात; जाणून घ्या कारण.. (Eenadu)

खरं तर, अमेरिकन अकादमी ऑफ न्यूरोलॉजीच्या वैद्यकीय जर्नल, न्यूरोलॉजीच्या 15 जानेवारी 2025 च्या ऑनलाइन अंकात प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, जे लोक जास्त प्रमाणात लाल मांस खातात त्यांना कमी प्रमाणात खाणाऱ्यांपेक्षा संज्ञानात्मक घट आणि डिमेंशियाचा धोका जास्त असतो. लाल मांस हे सस्तन प्राण्यांचे मांस आहे - त्यात गोमांस, वासराचे मांस, कोकरू, मटण, डुकराचे मांस, बकरी आणि हरणाचे मांस यांचा समावेश आहे. हे मांस दिसायला लाल असल्यामुळे त्यांना लाल मांस म्हणतात. असं म्हटलं जातं की, मांस जितके लाल असेल तितके त्यात चरबी जास्त असते.

लाल मांस खाल्ल्याने केवळ स्मरणशक्तीवरच परिणाम होत नाही तर त्यामुळे मधुमेह आणि हृदयरोगाचा धोका: अभ्यासाचे लेखक आणि बोस्टनमधील ब्रिघम आणि महिला रुग्णालयातील प्राध्यापक, एमडी, एससीडी डोंग वांग यांच्या मते, लाल मांसामध्ये संतृप्त चरबीचे प्रमाण जास्त असते आणि मागील अनेक अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे, की लाल मांसाचे जास्त सेवन केल्याने टाइप 2 मधुमेह आणि हृदयरोगाचा धोका वाढतो. डोंग वांग म्हणतात की लाल मांस खाल्ल्याने हृदयरोग, उच्च रक्तदाब, कोरोनरी धमनी रोग आणि स्ट्रोकसारखे धोकादायक आजार देखील होऊ शकतात. यामुळे रक्तवाहिन्यांना नुकसान आणि शरीराच्या अनेक भागांमध्ये जळजळ देखील होऊ शकते. दीर्घकालीन दाह आणि रक्तवाहिन्यांना होणारे नुकसान यामुळे डिमेंशिया होऊ शकतो.

या नवीन अभ्यासात असं आढळून आलं आहे की, प्रक्रिया केलेले लाल मांस विचार करण्याची क्षमता कमी करू शकते आणि डिमेंशियाचा धोका वाढू शकतो, परंतु चांगली बातमी अशी आहे की, लाल मांस नट, मासे आणि पोल्ट्री सारख्या निरोगी पर्यायांनी बदलल्यास एखाद्या व्यक्तीचा धोका कमी होऊ शकतो.

स्मरणशक्ती कमी: संज्ञानात्मक घट आणि स्मृतिभ्रंश ही मेंदूच्या कार्यक्षमतेत घट होण्याशी संबंधित स्थिती आहेत, ज्यामुळे स्मरणशक्ती कमी होते आणि दैनंदिन जीवनात अडचणी येतात. स्मृतिभ्रंशाच्या जोखमीचे परीक्षण करण्यासाठी, संशोधकांनी 1,33,771 लोकांच्या गटाचा समावेश केला, ज्यांचे सरासरी वय 49 वर्षे होते आणि ज्यांना अभ्यासाच्या सुरुवातीला स्मृतिभ्रंश नव्हता. त्यांचे 43वर्षे अनुसरण करण्यात आले. या काळात, या गटातील ११,१७३ लोकांना स्मृतिभ्रंश झाला.

या अभ्यासातून असं दिसून आलं की, प्रक्रिया केलेले लाल मांस (जसे की बेकन, हॉट डॉग आणि सॉसेज) जास्त प्रमाणात सेवन केल्याने डिमेंशियाचा धोका वाढतो. ज्यांनी सर्वात जास्त खाल्ले त्यांना कमीत कमी खाल्लेल्यांपेक्षा 13 टक्के जास्त धोका होता. प्रक्रिया न केलेले लाल मांसाचा जोखमीवर कोणताही लक्षणीय परिणाम झाला नाही आणि लाल मांसाच्या जागी काजू किंवा मासे खाल्ल्याने धोका कमी झाला.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

