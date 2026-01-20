ETV Bharat / health-and-lifestyle
सावधान! तुम्ही देखील मुलांना चहा देता काय? आजच थांबवा अन्यथा पडेल महगात
लहान वयात चहा किंवा कॉफीचे व्यसन अनेक आजारांना कारणीभूत ठरू शकते, ज्यासाठी बालरोगतज्ञांनी इशारा दिला आहे.
Published : January 20, 2026 at 12:30 PM IST
Are Tea And Coffee Safe For Kids: जवळजवळ प्रत्येक भारतीय घरात सकाळची सुरुवात चहाच्या कपाने होते. मात्र, मोठ्यांची ही सवय नकळत घराताली लहान मुलांना देखील लागते आणि त्यांना चहा आणि कॉफीचे व्यसन लागते? अनेक पालक मुलांना स्नॅक्स किंवा बिस्किटांसह एक कप चहा देण निरोगी समजतात. मात्र हा एक कप चहा सुद्धा प्रत्यक्षात मुलांच्या विकसनशील मेंदू आणि शरीरासाठी गंभीर धोका निर्माण करते असं तज्ञांचं मत आहे.
कॅफिनचा 'न्यूरोलॉजिकल' हल्ला: चहा आणि कॉफीमध्ये कॅफिन नावाचा उत्तेजक घटक असतो. हा थकवा दूर करण्याचा एक मार्ग असू शकतो, परंतु मुलांच्या मेंदूमध्ये अजूनही सिनॅप्टिक प्रुनिंग आणि मायलिनेशन सारख्या महत्त्वाच्या विकासात्मक प्रक्रिया सुरू असतात. बालरोगतज्ञांच्या मते, १२ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना चहा किंवा कॉफी दिल्याने त्यांची मज्जासंस्था कायमची अस्थिर होऊ शकते.
बालरोगतज्ञ डॉ. रंजना रॉय ( डीसीएच शिमला, एमबीबीएस ) यांच्या मते, "कॅफिन मेंदूतील अॅडेनोसिन रिसेप्टर्सना थेट ब्लॉक करते. हे मुलांच्या मेंदूला कृत्रिमरित्या उत्तेजित करते. परिणामी, मुलांमध्ये अतिक्रियाशीलता, एकाग्रतेत अडचण (लक्ष केंद्रित न होणे) आणि तीव्र चिडचिडेपणा दिसून येते. शांतपणे अभ्यास करू शकणारे मूल कॅफिनच्या प्रभावाखाली 'ब्रेन फॉग'चा बळी ठरू शकतात. डॉ. रंजना स्पष्ट करतात की, कॅफिनचा परिणाम ८ ते १० तासांपर्यंत राहू शकतो. जर एखाद्या मुलाने संध्याकाळी चहा प्यायला तर त्याचा रात्रीच्या झोपेवर परिणाम होऊ शकतो.
झोपेचे व्यत्यय: मुलांच्या शरीरात फक्त गाढ झोपेच्या वेळीच वाढ हार्मोन्स सोडले जातात. कॅफिनमुळे ही झोप बिघडते.
थकवा आणि चिंता: झोपेच्या कमतरतेमुळे, मुलांना दुसऱ्या दिवशी शाळेत थकवा जाणवतो आणि ते छोट्या छोट्या गोष्टींबद्दल चिंता आणि अस्वस्थता दाखवू लागतात.
चहामुळे अशक्तपणा: बालरोगतज्ञ डॉ. रंजना रॉय स्पष्ट करतात की, कदाचित सर्वात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे चहा मुलांच्या शरीरातील पोषण "चोरतो". चहामध्ये टॅनिन आणि फायटेट्स असतात.
लोहाची कमतरता: टॅनिन आहारातील लोहाचे शोषण रोखतात, ज्यामुळे मुलांमध्ये अशक्तपणा येतो.
कॅल्शियमची कमतरता: कॅफिनमुळे शरीरातून कॅल्शियम लघवीद्वारे बाहेर टाकले जाते, ज्यामुळे हाडे कमकुवत होतात आणि मुलाच्या उंचीवरही परिणाम होऊ शकतो.
साखर आणि रिकाम्या कॅलरीजचा सापळा
मुलांना अनेकदा गोड चहा आवडतो. एका कप चहामध्ये सरासरी 2-3 चमचे साखर असते. या रिकाम्या कॅलरीजमुळे मुलांसाठी अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात.
- बालपणीचा स्थूलपणा
- दात किडणे
- लहान वयात टाइप 2 मधुमेहाचा धोका
डॉक्टरांचा कडक सल्ला: वयाचे गणित समजून घ्या
0-12 वर्षे: या वयापर्यंत चहा, कॉफी किंवा एनर्जी ड्रिंक्स अजिबात देऊ नयेत.
12-18वर्षे: आवश्यक असल्यास, कॅफिनचे सेवन दररोज 100 मिलीग्रामपेक्षा कमी (एक छोटा कप चहा) मर्यादित करा.
डिकॅफ कॉफी देखील सुरक्षित नाही: अनेकांना वाटते की डिकॅफ कॉफी सुरक्षित आहे, परंतु त्यात काही प्रमाणात कॅफिन देखील असते जे लहान मुलांसाठी हानिकारक आहे.
पालकांनी काय करावे? पालकांनी मुलांना चहा ऐवजी खालील गोष्टी द्यावे.
साधे दूध किंवा हळदीचे दूध: हे वाढीसाठी सर्वोत्तम आहे.
नारळ पाणी: जे नैसर्गिकरित्या हायड्रेटिंग आहे.
घरी बनवलेले सत्तू किंवा ताक: ते पोट थंड ठेवते आणि प्रथिने प्रदान करते.
बडीशेप किंवा साखरेचे पाणी: जर मुले गरम काहीतरी मागत असेल तर त्याला कॅफिनमुक्त हर्बल इंफ्युजन चांगला पर्याय आहे.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)