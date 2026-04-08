अॅव्होकॅडो आरोग्यासाठी वरदानापेक्षा कमी नाही; रोज खाल्ल्याने मिळतात अनेक फायदे
अॅव्होकॅडो आरोग्यासाठी उत्तम फळ आहे. त्याच्या नियमित सेवनाने आरोग्यासंबंधित अनेक फायदे होतात. वाचा सविस्तर..,
Published : April 8, 2026 at 12:06 PM IST
health benefits avocado: निरोगी राहण्यासाठी संतुलित आहार घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. शरीराला योग्य पोषक तत्वे मिळावीत म्हणून अनेक लोक दररोज विविध प्रकारची फळांच सेवन करतात. अॅव्होकॅडो हे त्यापैकीच एक फळ आहे. परंतु, बरेच लोक ते कधीतरीच खातात, परंतु तज्ञांच्या मते दररोज अॅव्होकॅडो खाल्ल्याने आरोग्यविषयक अनेक फायदे होतात. चला तर जाणून घेऊया अॅव्होकॅडो खाण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे...
इतर अनेक फळांच्या विपरीत, अॅव्होकॅडोमध्ये आरोग्यदायी चरबी, विशेषतः मोनोअनसॅचुरेटेड फॅट्स भरपूर प्रमाणात आढळते. यामुळे चांगल्या कोलेस्ट्रॉलची पातळी सुधारते. ते हृदयाच्या आरोग्यासाठी खूप चांगले आहे. त्यामध्ये फायबर, पोटॅशियम, जीवनसत्त्वे आणि अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात. तज्ञांच्या मते, या गोष्टी आपल्या सर्वांगीण आरोग्यासाठी योगदान देतात.
हृदयाचे आरोग्य सुधारते: अॅव्होकॅडोमध्ये मोनोअनसॅचुरेटेड फॅट्स, विशेषतः ओलिक अॅसिड भरपूर प्रमाणात असते. तज्ञांच्या मते, हे शरीरातील वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास आणि चांगले कोलेस्ट्रॉल वाढविण्यात मदत करते. जर्नल ऑफ द अमेरिकन हार्ट असोसिएशनच्या मते, नियमितपणे अॅव्होकॅडोचे सेवन केल्याने हृदयरोगाचा धोका कमी होतो. तसंच, अॅव्होकॅडोमध्ये असलेले पोटॅशियम रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास आणि हृदय निरोगी ठेवण्यास मदत करते.
वजन नियंत्रण: ज्यांना वजन कमी करायचं आहे, त्यांना रोजच्या आहारात अॅव्होकॅडोचा समावेश केल्याने फायदा होऊ शकतो. तज्ञांच्या मते, वजन कमी करण्यासाठी हे खूप प्रभावी ठरते. यामध्ये फायबरचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे, ते खाल्ल्यावर पोट लवकर भरते. परिणामी, लवकर भूक लागत नाही. तसेच, यामध्ये कर्बोदकांचे प्रमाण कमी असते.
पचनक्रिया सुधारते: अॅव्होकॅडो नैसर्गिक पोषक तत्वांचा स्रोत म्हणून काम करतो. त्यातील आरोग्यदायी चरबी (फॅट्स) आपण खात असलेल्या इतर अन्नातून व्हिटॅमिन ए, डी, ई आणि के सारखी चरबीमध्ये विरघळणारी जीवनसत्त्वे शोषून घेण्यास शरीराला मदत करते. या संदर्भात, अॅव्होकॅडोमध्ये सुमारे 10 ग्रॅम फायबर असते, जे आतड्यांच्या आरोग्यासाठी खूप चांगले आहे. हे फायबर पचनक्रिया सुरळीत करण्यास मदत करते. बद्धकोष्ठता टाळते. आतड्यातील चांगल्या जीवाणूंची संख्या वाढवते. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या मते, जे लोक अॅव्होकॅडो खातात त्यांच्या आतड्यातील जीवाणू वेगळे असतात. यामुळे पचनक्रिया सुधारते, रोगप्रतिकारशक्ती वाढते आणि दाह कमी होण्यास मदत होते.
दाहशामक गुणधर्म: दीर्घकाळ टिकणाऱ्या दाह किंवा सूजेमुळे संधिवात, हृदयरोग आणि मधुमेह यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. अॅव्होकॅडोमध्ये फायटोस्टेरॉल्स, कॅरोटीनॉइड्स आणि ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड्स सारखी संयुगे असतात. ही संयुगे शरीरातील दाह निर्माण करणारे घटक कमी करण्यास मदत करतात. त्यामुळे, दीर्घकालीन आजार टाळण्यासाठी नियमितपणे अॅव्होकॅडोचे सेवन करणे फायदेशीर ठरते.
रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित ठेवते: इतर फळांच्या तुलनेत, अॅव्होकॅडोमध्ये साखरेचे प्रमाण कमी असते. त्यात आरोग्यदायी चरबी आणि फायबरचे प्रमाण जास्त असते. तज्ञांच्या मते, यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी स्थिर ठेवण्यास मदत होते. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या मते, कर्बोदकयुक्त आहारासोबत अॅव्होकॅडो खाल्ल्याने रक्तातील साखरेच्या पातळीत अचानक होणारी वाढ रोखता येते. मधुमेह किंवा इन्सुलिन प्रतिरोध असलेल्या लोकांसाठी हा एक उत्तम खाद्यपदार्थ आहे.
त्वचा, केस आणि डोळ्यांचे आरोग्य सुधारते: अॅव्होकॅडोमध्ये ल्युटीन, झियाझॅन्थिन आणि व्हिटॅमिन ई सारखे अँटीऑक्सिडंट्स असतात. हे त्वचेला ऑक्सिडेटिव्ह ताण आणि अकाली वृद्धत्वापासून बचाव करतात. त्यातील आरोग्यदायी फॅट्स त्वचा मऊ आणि ओलसर ठेवते. अनेक अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, अॅव्होकॅडोचे सेवन केल्याने किंवा त्वचेवर लावल्याने त्वचेची लवचिकता सुधारते. विशेषतः, व्हिटॅमिन ई केसांना चमकदार बनवण्यास आणि टाळू कोरडी होण्यापासून रोखण्यास मदत करते. दुसरीकडे, ल्युटीन आणि झियाझॅन्थिन नावाचे दोन अँटीऑक्सिडंट्स डोळ्यांचे आरोग्य राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
काही विशिष्ट प्रकारच्या कर्करोगाचा धोका कमी करू शकते: अनेक अभ्यासांमधून असं दिसून आलं आहे की, अॅव्होकॅडोमध्ये आढळणारे फायटोकेमिकल्स आणि कॅरोटीनॉइड्ससारखे घटक प्रोस्टेट आणि कोलन कर्करोगासारख्या काही विशिष्ट प्रकारच्या कर्करोगाचा धोका कमी करण्यास मदत करू शकतात. त्यांचे अँटिऑक्सिडंट गुणधर्म पेशींचे डीएनएच्या नुकसानीपासून संरक्षण करतात. जरी अॅव्होकॅडो हा कर्करोगावर पूर्ण इलाज नसला तरी, संतुलित आहारात त्याचा समावेश केल्यास दीर्घकाळात कर्करोग टाळण्यास मदत होऊ शकते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)